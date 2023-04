iUmor sezonul 14, 9 aprilie. A revenit „Omul cu sacul” în platoul de umor! Ce vedetă și-a ascuns identitatea de jurați

Nu este prima dată când în emisiunea iUmor își face apariția un sac albastru misterios, sub care se află ascuns o persoană. Jurații, dar și gazdele emisiunii au mai avut parte de un tratament asemănător în sezonul cu numărul 2, atunci când același sac, dar nu și aceeași persoană, și-a făcut apariția pe scenă, a dansat și a plecat.

Spre deosebire de ediția din această seară, jurații nu au aflat nici până astăzi identitatea persoanei care a primit, în al doilea sezon, un singur de „DA”.

A revenit „Omul cu sacul” la iUmor, sezonul 14. Jurații nu au reșit să ghicească identitatea vedetei

„Omul cu sacul” a intrat pe scena iUmor, sezonul 14 și a început să danseze pe diverse genuri muzicale. După momentul artistic, jurații iUmor au încercat să ghicească identitatea celui care se afla sub sac, adresându-i tot felul de întrebări amuzante: „Sunteți îmbălsămat?”/„Sunteți Viorel Lis?”

La întrebare Deliei dacă „are ajutoare”, „Omul cu sacul” a chemat în platou mai multe domnișoare superbe, însoțite de patru pancarte pe care erau afișate „semnul întrebării”, „da”, „nu” și „indiciu”. Așadar, cu puțin ajutor din partea tinerelor, „Omul cu sacul” a dat de înțeles că este o persoană cunoscută în showbizul românesc.

Momentul în care „Omul cu sacul” a început să danseze cu una dintre fete i-a indus în eroare și mai tare pe jurați: „Da ce, mă? Mihai Petre bate oameni?”, replica juraților făcând referire la un alt detaliu pe care îl aflaseră, anterior, despre omul ascuns sub sac.

Cheloo a luat atitudine și s-a dus pe scenă lângă concurent, pentru a măsura cât este de înalt: „(...) Dacă îi veneam până la umăr, clar că era Ghiță și sunt fan!”, a explicat juratul la testimoniale.

În ciuda faptului că „Omul cu sacul” le-a dat și câteva indicii false celor patru jurați, Cheloo a recunoscut că i-a plăcut provocarea și ar vrea să o repete: „Trebuie să o fac mai des. Cum să nu-mi dau seama cine e sub sac?!”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare „Omul cu sacul” la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor nu reușiseră să afle cine se află sub sac, motiv pentru care s-au lăsat păgubași. În cele din urmă, ei i-au cerut sacului să își demaște identitatea, dar nu înainte ca Delia să își motiveze votul final: „Eu am votat faptul că mi-a stârnit curiozitatea.”

Astfel, cu ajutorul fetelor, Giani Kiriță a fost cel care a ieșit de sub suc, moment în care au apărut și voturile pe ecran. Delia i-a dat un like, în timp ce Bordea, Cortea și Cheloo, căte un dislike.

„Trebuia să vă duc în direcții greșite!”, a răspuns Giani Kiriță , atunci când a fost tras la răspundere pentru indiciile greșite pe care le-a oferit./„N-aș fi ghicit niciodată!”, a recunoscut Cătălin Bordea.

Întrebat de Delia de ce a ales să vină așa, Giani Kiriță a dezvăluit că îi plac provocările, deși i-a fost destul de greu să stea atâtea minute sub sac, mai ales că este și claustrofob: „În primul rând, am vrut să văd dacă pot să rezist. În al doilea rând, am vrut să ajung la iUmor. Am vrut să vorbesc cu Cheloo personal, să-l văd cum e. Îmi place de el!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.