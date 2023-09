iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Filippo Spreafico, italianul care a oferit o lecție de stand-up comedy ca la carte

Filippo Spreafico a venit în ediția din 23 septembrie 2023 a show-ului iUmor cu un număr de stand-up comedy despre stereotipurile sociale și culturale. Mai ales felul în care a glumit despre italieni, nemți, români și englezi i-a cucerit pe jurați: „Mulți ar trebui să facă studiu după textul tău!”.

Cu un discurs versat și un accent care ar da pe spate orice domnișoară, concurentul l-a făcut pe Cheloo să lanseze ipoteza că este român: „Ai un umor foarte românesc. Noi urâm și ne batem joc de orice.”

În schimb, Filippo a dezvăluit că este italian, dar a locuit multă vreme în străinătate, interacționând cu diverse popoare, inclusiv cu români. Și precum îi place să glumească despre asta, orientarea către comedie a venit după ce șeful său l-a concediat: „Am devenit comediant, pentru că angajatorul meu mi-a spus: <<Încetează să mai fii amuzant aici! Du-te și fii amuzant în altă parte! Ești concediat!>>”

iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Filippo Spreafico i-a cucerit pe jurați cu un număr de stand-up care a spart barierele: „Eu sunt deschis către toată lumea”

Extrem de carismatic, Filippo Spreafico le-a povestit lui Cheloo, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și Deliei de ce crede el că noi, românii, și italienii ne asemănăm foarte mult. Pe urmă, italianul a continuat prin a face tot felul de ironii subtile la adresa originii sale:

„România și Italia sunt similare, pentru că am realizat că în ambele țări sunt mulți români. Orașul meu are multe probleme. Multe familii nu-și permit o a treia casă. Mulți tineri nu au haine suficiente pentru câinii lor. Dar trenurile din orașul meu vin mereu la timp. Dar, oamenii întârzie și trenurile trebuie să îi aștepte... Și din cauza asta, Italia nu s-a calificat la ultimele două Cupe Mondiale. Este uimitor! Voi înțelegeți engleza. Asta este o nebunie, asta nu s-ar putea întâmpla niciodată în Italia, pentru că nu vorbim engleză... Eu sunt norocos, pentru că am trăit în străinătate aproape 30 de ani. Ca să fiu mai precis, 15 ani. Și acolo am învățat engleza, dar n-am învățat engleza în școală, pentru că este ilegal. Am pierdut atât de mult timp învățând greaca antică și latina... pentru cazul în care ne-am fi căutat un loc de muncă în trecut...”, a început Filippo.

Pe urmă, italianul a continuat prin a-și povesti experiența personală odată cu mutarea în Regatul Unit și ulterior în Germania. Glumele la adresa englezilor, nemților și chiar a americancelor i-a cucerit pe jurații iUmor:

„Și m-am mutat în Regatul Unit. Puteți crede că oamenii ăștia au cucerit lumea cu vocea asta? Ei vorbeau așa, iar oamenii au zis: <<Doamne, oamenii ăștia sunt bolnavi, hai să îi primim în casă!>>. Și apoi au pus steaguri și au cucerit lumea. Am stat cinci ani în Regatul Unit și apoi am vrut să mă mut undeva mai colorat, mai distractiv, un pic mai captivant... Și m-am mutat în Germania. Nu, nemții sunt destul de drăguți, mereu îmi spun: <<Iubim Italia! Noi chiar iubim Italia!>>. Și asta mă surprinde, pentru că nu știam că nemții pot iubi.”, comentariu care a fost primit cu aplauze de către Cheloo: „Îi place, e incredibil!”, a reacționat concurentul.

„(...) Dar fac show-uri în engleză și în Germania, pentru că și ei vorbesc în engleză... Și, de obicei, sunt fete care vin la mine, la sfârșitul show-ului, cum vă imaginați... de obicei, sunt americancele, pentru că te interesează viza... și au mereu aceeași poveste: <<Doamne, Dumnezeule!>>... E foarte ciudat! Vorbesc... Își mișcă buzele, dar sunetul vine din nas, nu știu cum pot face asta! (...) <<Doamne, ești din Italia?>>. Da, sigur că sunt din Italia, am făcut glume despre asta... <<Dumnezeule, iubesc Veneția!>>. Nu-mi pasă că-ți place Veneția. <<Doamne, Italia este atât de frumoasă, de ce te-ai mutat în Germania?>>. M-am mutat în Germania, pentru că am sesizat că acolo oamenii sunt triști și vremea este urâtă... Și, din aceste motive, economia funcționează!”, a redat Filippo.

Concurentul a mai dezvăluit că este pentru a doua oară în România, iar prima dată a venit cu mașina. Acum a revenit cu speranța că se va și întoarce acasă cu ea.

Numărul de stand-up comedy al lui Filippo Spreafico l-a convins pe Cheloo, iar Delia a completat că a fost unul dintre momentele ei preferate din toate sezoanele de până acum. Și cu toate că Natanticu a precizat că nu „rupe” cu engleza, momentul l-a impresionat și pe el. Precum era de așteptat, italianul s-a ales cu toate cele patru like-uri.

