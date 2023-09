iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Yasmin Asar și Otilia Zaicu l-au dat de gol pe Bordea. Tatuajul pe care juratul îl regretă

Yasmin și Otilia s-au cunoscut acum o săptămână, însă asta nu le-a oprit să facă o echipă grozavă în cea de-a doua ediție a celui mai nou sezon iUmor. Cele două au reușit să stârnească râsul doar după câteva replici, iar finalul s-a lăsat cu dezvăluiri fără perdea din partea lui Cătălin Bordea!

Cu toate că la bază nu sunt comediante, având alte meserii care le recomandă, Roxana Yasmin Asar și Otilia Zaicu au reușit să îi cucerească pe jurați cu o scenetă despre o vizită la salonul de tatuaje.

Deși, inițial, le-au privit sceptic, jurații au reușit să se „molipsească” de la râsul colorat, atitudinea de „pițipoancă”, dar și de la replicile savuroase pe care cele două concurente le-au schimbat.

Citește și: iUmor sezonul 15, 16 septembrie 2023. Dedos Bailarines a impresionat cu un număr inedit de dans: "Trebuie să am grijă cu mâna"

iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Roxana Yasmin Asar și Otilia Zaicu, sceneta care l-a făcut pe Cătălin Bordea să recunoască că are un tatuaj pe care îl regretă

Plină de încredere, Roxana Yasmin Asar a pășit pe scena iUmor, unde a întâmpinat-o colega sa de show, Otilia Zaicu. Cu dorința de a-și face un tatuaj pentru un nou început, Roxana Yasmin a inițiat un dialog pe care jurații, cu siguranță, nu-l vor uita. Redăm în rândurile de mai jos o parte din replici:

Otilia: „Cu ce te ajut?”/Yasmin: „Cu nimic, mulțumesc. Sunt destul de bogată. Mi-au rămas (de la fostul iubit) o casă, niște bani în cont și o mașină de lux.”/Otilia: „Adică ce vrei de la mine?”/Yasmin: „A, păi mi-aș dori un tatuaj cu <<Cina cea de Taină>>!”/Otilia: „De ce tatuajul acesta?”/Yasmin: „Ca să-l am pe piele!”/Otilia: „Hai să revenim! Unde vrei să-l faci? Pe care parte a corpului?”/Yasmin: „Crezi că ne putem gândi împreună? Dar undeva unde doare mai puțin.”/Otilia: „Peste tot doare. Acum... poate într-un loc folosit mai des, doare mai puțin...”/Yasmin: „E, hai, nu o să-l fac acolo, că vreau să se vadă...”/Otilia: „Nu mă refeream acolo, că doar nu-ți fac <<Cina cea de Taină>> acolo!”/Yasmin: „Păi de ce? Eu am pe cineva care ia <<Cina cea de Taină>> fix acolo, dacă mă înțelegi ce vreau să spun...”

Și discuția dintre cele două a continuat în acest fel, reușind să mențină zâmbetul până la urechi pe chipul lui Cheloo, Cătălin Bordea, al lui Cosmin Natanticu, dar și al Deliei.

După ce și-au încheiat sceneta, jurații au fost curioși să afle mai multe despre ele. Spre surprinderea tuturor, Yasmin a dezvăluit că lucrează la un cabinet de ginecologie și că nu se cunoșteau dinainte. Reacția Deliei a făcut toți banii: „N-am știut ce reacție să am... Ați fost credibile... Tu că ești <<tattoo artist>>, eram 100% convinsă, chiar voiam să vin să îmi fac un tatuaj mic...”

Însă, adevărata dezvăluire a venit abia după comentariul lui Cheloo, care i-a lăsat mască pe toți: „Hai să ne gândim la tatuajul pe care l-ai regreta când te trezești din beție a doua zi! Voi aveți o variantă nepotrivită de tatuaje?”. La testimoniale, Cătălin Bordea a mărturisit că are un tatuaj cu numele fostei soții, pe care regretă că și l-a făcut: „Am un tatuaj pe care îl regret, cu numele lui nevastă-mea. Dar acolo e ușor de acoperit, că scrie <<Livia>> și o să fac din <<Livia>> <<i liv ya>>. Ba nu! Îl acopăr cu o chestie neagră, cu un mormânt!”.

„Eu când am văzut sceneta, am zis nu iar! Dar m-ați surprins plăcut!”, a jurizat Cosmin Natanticu, iar Cătălin Bordea a precizat: „E prima oară când am văzut o scenetă și am simțit că se joacă.”. Așadar, Roxana Yasmin Asar și Otilia Zaicu au primit toate cele patru like-uri.

Citește și: iUmor sezonul 15, 16 septembrie 2023. Andreea Iasmina Ciocan, pretendentă la inima lui Cătălin Bordea: "E drăguțel"

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.