iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Hannah Becker, ținta unei gafe de proporții: „Fața ta arată mai tânără decât corpul”

Hannah Becker a venit pe scena iUmor cu un moment artistic presărat cu mult umor autoironic, pe care cei patru jurați l-au savurat din plin. Cu experiență nu doar în stand-up comedy, dar și la spectacolele din România, concurenta s-a făcut remarcată din plin, și nu doar pentru glumele sale!

Hannah Becker este originară din SUA, are 29 de ani, și locuiește, în prezent, în Barcelona. Dar se declară complet fascinată de țara noastră și de români:

„Îmi place mult România și oamenii de aici! Sunteți minunați!”. Rămâi până la final să descoperi schimbul savuros de replici pe care concurenta l-a avut cu Cătălin Bordea în momentul în care juratul a aflat ce vârstă are!

Întrebată care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut vreodată, Hannah Becker a dezvăluit că a acceptat să participe la Stand-Up Revolution, un alt show cu și despre comedie de la Antena 1:

„Cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut a fost faptul că am fost la Stand-up Revolution, în România! Era în plină pandemie și câțiva comedianți din Barcelona am primit o invitație: <<Vreți să participați la acest show?>>. Și noi am zis că da, sigur… Dar ne gândeam că poate nu există această emisiune. Până când, în final, un prieten de-ai noștri, comediant din România, ne-a zis că este o emisiune serioasă, să mergem. Și am acceptat. Așa că, mă bucur să fiu din nou aici.”, a dezvăluit Hannah Becker în clipul de prezentare.

Dar acesta nu este singurul lucru care o recomandă. Hannah Becker a dezvăluit că face stand-up de șapte ani și are un talent nativ de a reproduce voci pe orice fel de materiale, în limba engleză.

iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Hannah Becker a cucerit cu materialul plin de autoironii

După un salut călduros adresat lui Cosmin Natanticu, dând de înțeles că se cunoșteau deja, Hannah Becker și-a început prestația pe scena iUmor:

„Îmi place să port cercei în formă de cerc mare, cred că sunt foarte haioși. Dar o prietenă de-ale mele mi-a zis: <<Hannah, tu nu știai că cu cât este mai mare cercul… Cu atât e mai mare gaura?>>. Și mă gândeam că nu mi-au zis asta la magazinul cu bijuterii când i-am cumpărat. Că altfel luam și mai mari! Și, sincer, îi port ca să transmit un mesaj pentru cei interesați: Ca să ai acces, trebuie să fii atât de mare!”

Pe urmă, concurenta a „împachetat” o serie de ironii la adresa aspectului său fizic: „Dar îmi place să fiu mare. Îmi dă o siguranță. Mereu mă simt super în siguranță pe stradă. Nu am un trup ușor de aruncat în portbagaj, știți? Și asta mă face să mă simt mai bine, cel puțin când sunt afară. Dar cred că mulți consideră că <<grasă>> este un cuvânt nepotrivit. Așa că folosesc tot felul de eufemisme, ca să numească pe cineva <<gras>>. De exemplu, când mergi într-un magazin de haine și ți se spune: <<Ești cu forme>>. Îmi vine să le zic: Dar ce sunt eu, un drum de munte? Deși… Dacă mă călărești suficient de mult, s-ar putea să ți se facă rău de mișcare. Deci poate sunt un drum de munte.”

Dar în ciuda faptului că nu este o persoană de „reclame”, Hannah Becker știe cum să facă haz de necaz: „Dar nu trebuie să mă compătimiți, sincer, pentru că eu am un super fund, iar el este foarte urât, așa că amândoi (eu și fostul iubit) eram în câștig!”

Dar Hannah a avut și alte subiecte interesante, așa cum Cheloo avea să remarce mai târziu: „Unul dintre lucrurile pe care nu le înțeleg ca american este obsesia pentru mașinile cu cutie de viteze manuală. Nu știu dacă ați aflat, dar am inventat o mașină nouă. Fraților, avem mașini automate acum! Eu cred că cei care conduc mașini manuale au impresia că sunt superiori celorlalți. Și nu este corect. Știți oamenii care urcă scările când tu iei scările rulante. Și cumva îți transmit: <<Uită-te la mine, îmi folosesc ambele picioare!>>. Dar situația e de fapt: Uită-te la mine cum trăiesc în viitor! Când roboții ne vor prelua, eu deja voi fi adaptată! (…) Nimic nu are sens și pare foarte complicat! Trebuie să îți folosești ambele mâini și ambele picioare să conduci mașina?! Eu sunt americancă, eu am nevoie de o mână să îmi țin hamburgerul. Sau pistolul. Depinde de zi.”

Întregul moment, dar și prestația de succes a concurentei l-a făcut pe Cosmin Natanticu să o întrebe: „Ce cauți în România, din New York?”.

Hannah Becker a dezvăluit că s-a mutat din New York în Barcelona la vârsta de 21 de ani, iar, în prezent, are 29 de ani. Stupefiat de cele auzite, Cătălin Bordea a făcut o gafă de zile mari: „Fața ta arată mai tânără decât corpul tău!”. Delia a intervenit imediat și i-a făcut o observație colegului său: „Asta nu a fost drăguț!”

Dar ca să îi arate că nu există nici urmă de supărare, Hannah Becker a dezvăluit că are aceeași față de când era copil. Mulțumit de răspunsul primit, Cătălin Bordea a mai adăugat o replică prin care i-a surprins și mai tare pe colegii de la masa juriului: „Asta e o treabă între comedianți, ne permitem glume de genul ăsta, noi nu ne supărăm între noi”.

Iar pentru că și Cheloo a apreciat numărul artistei, declarând: „Hannah a venit cu un număr bun, demn de aplauze’!”, concurenta străină a primit toate cele patru like-uri.

