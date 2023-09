iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Juanita i-a făcut pe jurați să creadă că vor avea parte de striptease. Ce a urmat

Rasă în cap și cu o atitudine gata de bătaie, Juanita i-a luat pe toți prin surprindere cu stilul de viață controversat. Pe scena iUmor, concurenta a împărtășit din tainele Shibari, iar jurații au crezut inițial că vor avea parte de un număr de striptease. Însă, ce a urmat i-a lăsat cu gura căscată!

În clipul de prezentare, Juanita a avut o descriere la fel de interesantă precum momentul pe care l-a pregătit pentru această seară. Ea a dezvăluit că este poliamoroasă, având, în prezent, două iubite și un iubit:

„Fac Shibari și Body suspension și am o mulțime de hobby-uri, pentru că mă plictisesc foarte repede. Ei au venit să mă susțină! Sunt iubiții mei. Suntem o familie de acum doi ani, de când ne-am apucat să facem Shibari și Body suspension, adică legat cu sfoară. Provine din Japonia, din arte marțiale. Iulian este <<the master>>, este liderul care m-a învățat să mă leg. Mai am și alți iubiți, dar nu vreau să vorbesc despre ei aici, ca nu sunt atât de importanți. Adică i-am adus în ordinea importanței. Și mai avem și o iubită la Cluj, care ne susține de acasă. Suntem patru în total și fiecare mai are alții. Cred că este prea mult să ceri de la o singură persoană totul.”, a uluit Juanita în culise.

Întrebată dacă are umor, concurenta controversată ne-a asigurat că tocmai asta a adus-o în cel mai nebun show de televiziune: „Am foarte mult umor dark!”

iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Juanita, moment unic în istoria emisiunii. Juriul s-a ridicat în picioare

Juanita s-a afișat pe scena iUmor agățată de o sfoară. Precum era de așteptat, jurații noștri se gândeau că va fi vorba despre un număr de striptease, dar ce a urmat i-a lăsat cu gura căscată.

„M-am bucurat când am văzut-o agățată acolo! M-am gândit... striptease! Mișto și tatuaje!”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale.

Cu mișcări la fel de controversate ca ea, Juanita s-a învârtit pe sfoara prinsă în tavan, oferind publicului o vedere 360 asupra formelor sale. Iar Cosmin Natanticu a făcut ochii mari când a văzut-o așa.

Pentru că numărul nu a fost înțeles din prima de către jurați, replicile lor au fost formulate ca atare: „N-am înțeles nici la primul nod, nici la al doilea, dar la ultimul m-am iluminat!”, a spus Cheloo la testimoniale, în timp ce Cosmin Natanticu a precizat: „Zici că era pe Everest. Trăgea de coarda aia... Nodul ăla, ultimul, am și zis: dă-i foc!”.

Dar, la final, s-a produs un moment unic în istoria emisiunii! Vădit impresionați de ce au văzut, Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu s-au ridicat în picioare ca să o aplaude: „Extraordinar! Rasă în cap, tatuată, îmbrăcată de bătaie, vine pe scena iUmor și ne dă o dezlegare artistică!”, a spus Cheloo, iar Delia a completat: „Un număr de efect!”

Dar surprizele nu s-au oprit aici, căci Juanita a venit și cu un material plin de umor, așa cum ne-a promis la început: „Eu sunt Oana. Unii îmi spun Juanita, iar alții îmi spun că sunt nebună de legat. Astăzi dezlegăm mințile oamenilor, dar eu rămân legată, că e mai sigur. Eu nu sunt trasă prin inel, eu sunt trasă prin sfoară, iar ca să vin aici am tras niște sfori. Sunt poliamoroasă. Adică am mai mulți iubiți și iubite.”, iar Cătălin Bordea a reacționat: „Și eu sunt singur ca prostul!”

Iar pentru că a câștigat Jokerul ediției, Cosmin Natanticu s-a gândit să îl folosească pe Cătălin Bordea. Astfel, cel din urmă jurat a fost provocat să meargă pe scenă și să se lase legat cu sfoară. Acolo a urmat un alt șir de destăinuiri, de această dată din partea lui Cătălin Bordea: „N-am nicio operație de care trebuie să știi... Da, doar mi-a tăiat cineva verigheta.”

Și pare că toți colegii s-au „pus” pe Cătălin Bordea, căci Delia, în încercarea de a-l cupla pe colegul său, a exclamat: „Nu vi se pare că arată foarte bine împreună?”, iar replica juratului a stârnit hohote de râs: „Da! Avem și aceeași freză! Nu ne batem pe șampon.”

După o sesiune de complimente și alte rime ironice, Juanita a aflat și verdictul juriului: trei like-uri din partea Deliei, lui Cheloo și a lui Cosmin Natanticu și, contrar așteptărilor, un dislike din partea lui Cătălin Bordea.

