iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Lucian Tudora a fost surpriza serii! Ce s-a întâmplat după ce și-a terminat oficial numărul

Cu un interior colorat care se reflectă și pe exterior, Lucian Tudora a reușit să îi amuze copios pe jurați abia după ce s-a mai relaxat puțin. Deși materialul inițial avea potențial, dinamica nu a fost pe placul lor. Ce s-a întâmplat după ce și-a terminat oficial numărul! S-a lăsat cu râs isteric.

În vârstă de 32 de ani, din Craiova și bun la bancuri, Lucian Tudora, cunoscut și sub pseudonimul „NuAmTimp”, și-a propus să îi facă pe oameni să râdă cu o poveste de viață pe care o descrie ca fiind interesantă. Deși abia din a doua încercare, concurentul a „livrat” un material care i-a „crăcănat” de râs pe Delia, Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea și pe Cheloo.

Iar apariția sa a reușit să o impresioneze din prima pe Delia: „Este o tânără speranță, o prezență colorată pe scena iUmor!”

Citește și: iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Giri Sisodiya a pregătit un show bollywoodian. Finalul a luat o întorsătură neașteptată

iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Lucian Tudora a stârnit râs isteric: „N-ai cum să inventezi așa ceva!”

Lucian Tudora și-a început numărul prin a adresa o întrebare cât se poate de simplă: „De ce merg oamenii la pușcărie?”, iar pentru că răspunsurile juraților nu l-au mulțumit, a ales să le spună de ce a mers el la pușcărie, stârnind un semn de întrebare în rândul publicului: „Chiar s-a întâmplat asta?”. Extrem de convingător, „NuAmTimp” le-a explicat și care a fost motivul:

„Vrei să știți de ce am mers eu la pușcărie? Pentru deficiență de vitamina C. Și nu e o glumă! Acum o lună de zile, am fost arestat în Serbia pentru asta. Mă întorceam de la o petrecere din Albania și, la granița dintre Kosovo și Serbia, vameșii ne-au controlat. Au găsit la mine în rucsac o vitamină și alte 13 în bagaj, într-un flacon. Vameșul nedumerit s-a uitat la mine, s-a uitat la etichetă și a zis: <<droghi>> și așa m-au săltat.”

După ce și-a terminat oficial numărul, Delia a fost curioasă să afle mai multe despre el, dar și dacă povestea a fost adevărată. Concurentul a dezvăluit că tot ce a spus a fost 100% real,motiv pentru care jurata s-a arătat extrem de afectată: „Faptul că oamenii nu arată ca în șabloanele pe care le avem în cap ne încurcă foarte tare. El nu arăta ca un om care avea pastile de vitamina C, asta e problema și asta au crezut și polițiștii din vamă.”

Însă, concurentul a dezvăluit că el așa merge și la muncă, fiind „creative director” și ocupându-se cu organizarea de festivaluri.

Ulterior, Cosmin Natanticu a precizat că povestea lui ar fi putut avea mai mult potențial, dacă ar fi adoptat o altă dinamică. Iar pentru că a recunoscut că este prima dată când face așa ceva, Lucian Tudora a mai primit o șansă. Ceea ce a urmat a stârnit un râs isteric în rândul celor patru jurați.

„(...) Deci eu aveam trei câini în mașină care nu se cunoșteau între ei. Pe boschetară doar ce-o luasem. Suri, care era cu problemă oricum și încă un câine, habar nu am. (...) Și m-am dus la oamenii ăia pe câmp, ca să le cer motorină, dar, când m-am întors la mașină, mi-am dat seama că nu mai am cheia. Am pierdut-o în câmp. Era mare zona de căutare. Am căutat două ore, nimic. Luam câinii să îi plimb, că nu puteam să îi țin în mașină. La un moment dat, mi-a venit o idee bună, să caut un detector de metale pe net... Am găsit unul în Turda... I-am rugat pe băieții ăștia să mă ducă, pe câini i-am lăsat în mașină...Iar când m-am întors la mașină, Suri... explodase în mașină.... Era peste tot. Pe geamuri, pe scaune, peste tot. Până și pe ceilalți câini era. Am început să șterg, să plâng și să vomit în același timp. (...) Și a mai fost o fază tare! A oprit și un echipaj de poliție și, când m-au văzut prin ce trec, de milă, au stat cu câinii o perioadă, ca să caut eu cu detectorul...”, a fost o parte din al doilea material „livrat” de Lucian Tudora pe scena iUmor.

„În timpul ăsta tu erai îmbrăcat așa?”, a întrebat Delia, iar răspunsul afirmativ al concurentului i-a amuzat copios pe toți.

Jurații au fost extrem de încântați de noua poveste, recunoscând că aceasta a fost mai mult pe stilul său: „A dat niște punciuri... lucruri care i s-au întâmplat... De m-am crăcăcant de râs”. Iar interesul pentru concurent a fost atât de mare, încât Delia l-a întrebat cum îl găsește pe Instagram. „Nebunule!”, a intonat jurata, când a aflat că se prezintă sub pseudonimul „NuAmTimp”.

Lucian Tudora a primit trei like-uri din partea lui Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și a Deliei și un singur dislike din partea lui Cheloo.

Citește și: iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Yasmin Asar și Otilia Zaicu l-au dat de gol pe Bordea. Tatuajul pe care juratul îl regretă

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.