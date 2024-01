Previziunile anului 2024, iUmor sezonul 15, 7 ianuarie 2024. Mădălina și Dan Badea prezintă știrile. Bordea: „Prind speranță”

Mădălina și Dan Badea urcă pe scena iUmor pentru a prezenta cele mai importante știri ale anului 2024.

În ediția specială Previziunile anului 2024, categoria „Să zicem că da, să sperăm că nu”, cea despre mondenități, au fost invitați Mădălina și Dan Badea.

iUmor sezonul 15, 7 ianuarie 2023. Mădălina și Dan Badea prezintă primele Fake News din 2024. Cătălin Bordea: „Prin speranță”

Dan Badea se simte nostalgic la intrarea pe scena iUmor: „Mi-e dor de oameni”, a spus el.

„Tot ce vedeți aici este cam munca ei”, recunoaște Dan Badea, apreciind efortul depus de soția sa.

„Prind speranță”, mărturisește Cătălin Bordea după ce îi vede intrând pe scenă pe Dan Badea și Mădălina.

Îndrăgitul cuplu a făcut o trecere în revistă a celor mai importante știri din anul 2024: „Atenție, urmează cuvinte care vă pot afecta emoțional!”

După ce au trecut în revistă evenimentele vedetelor din România, Mădălina și Dan i-au luat în vizor pe jurații iUmor.

„Ne pale rău”, prezintă Dan Badea știrea din categoria Fake News despre cei „patru șerpași” care au dus-o pe Delia, „ca pe o divă”, pe Everest.

„Natflix”, platforma de streaming care onorează sfârșitul carierei lui Cosmin Natanticu. Această idee a părut să-l atragă pe jurat, care a exclamat: „Afacere!”

Nici Cătălin Bordea nu a scăpat de ”prezentatori”: „După ce s-a întors câștigător din America Express, a participat fără să vrea alături de soția lui și la alte reality-show-uri.”

Chiar și Cuza a devenit ținta ironiilor Mădălinei și lui Dan Bordea: „Așa e la iUmor?”

„Mădălina are prezență, are dicție. Badea are și el umor”, precizează Cosmin Natanticu după numărul celor doi. Și Delia consideră că Mădălina și Dan își pot ”reforma” cariera: „Să fie oameni care să se sărute la pupitrul de știri.”

„Să se pupe știriștii”, cere Cosmin Natanticu.

„Unde-s ridurile lui Badea?” se întreabă Cătălin Bordea.

„Mă simt un pic ca la Te cunosc de undeva. E sezonul transformărilor”, spune Dan Badea.

