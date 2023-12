Finala iUmor, sezon 15, 30 decembrie. Florin Gheorghe a stârnit hohote de râs printre jurați: „Absolut fantastic”

Florin Gheorghe a venit fără emoții în Finala iUmor, sezon 15, difuzată pe 30 decembrie 2023. Chiar înainte de a vedea momentul finalistului, juratul Cosmin Natanticu a precizat că „are potențial foarte mare de a câștiga”.

Florin Gheorghe a urcat fără emoții pe scena iUmor, având experiență cu finalale acestui show. Finalistul a explicat ce înseamnă conceptul „ești prea sărac să-ți cumperi lucruri ieftine” și a vorbit și despre cum a făcut să scape de monotonia lucratului de acasă. Momentul a fost descris cu un singur cuvânt de juratul Bordea: „țiplă”.

Ce material a pregătit Florin Gheorghe pentru Finala iUmor, sezon 15. Finalistul a explicat conceptul „Ești prea sărac să-ți cumperi lucruri ieftine”.

Florin Gheorghe a venit în Finala sezonului 15 iUmor, gata să „rupă scena”.

„Nu știu dacă se vede pe fața mea. Sunt puțin fericit pentru că mi-am dat demisia de la job. SUnt comediant cu acte în regulă. Sunt singurele acte pe care le am în regulă. Mi-am demisia de la o corporație foarte mare, dar cu pretenții foarte mici. N-a fost nevoie să mă străduiesc foarte tare să-mi dau demisia. Le-am dat doar mail: „Plec”. Am muncit foarte mult timp de acasă la un call center. Mie mi se pare ca români dacă am rămas cu ceva bun după pandemie este work from home, adică cu munca de acasă. Eu am întârziat la muncă muncind de acasă, dacă vă vine să credeți. E greu să dai explicații. M-a sunat șefa și mi-a zis <<Ce-ai făcut, Florin? Ai întârziat!>>. Și eu am zis: <<Haoleu, doamnă>>”, și-a început momentul Florin Gheorghe.

Apoi, cu multă autoironie a povestit cum și-a imaginat el drumul către sufragerie ca pe un drum cu metroul.

Ați auzit expresia <<Sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine?>>! Toți am auzit-o! Eram într-un supermarket. După ce îmi termin de făcut cumpărăturile mai stau puțin să cuget în coș. Să mă gândesc ce nu-mi trebuie, să arunc produsele undeva unde nu e locul lor. Mă uitam în coș. Lângă coș mi-a atras atenția un prăjitor de ieftin care era foarte ieftin, la preț redus. Costa doar 30 de lei. Am zis ce ocazie bună să-mi cumpăr un prăjitor de pâine! Aveam eu nevoie de un prăjitor de pâine? Nu! Îmi place mie pâinea prăjită? Mă zgârie pe cerul gurii! N-am nevoie de pâine prăjită! Dar e păcate de Dumnezeu, e prea ieftin. M-am dus acasă, l-am băgat în priză, nu funcționa”. Concurentul a povestit cum l-a dus la garanție și când l-a primit după o lună și l-a băgat în priză, a făcut scurt circuit și i s-a stricat plasma de 4000 de lei.

Jurizarea momentului lui Florin Gheorghe din Finala iUmor, sezon 15

Florin Gheorghe s-a calificat la votul publicului, după ce e primit câte un like de la toți cei 4 jurați iUmor.

Delia: Foarte bun! Votați-l! Merită să câștige!

Cosmin Natanticu: Dacă e să nu câștigi, e clar că ai cununiile legate, sau ceva se întâmplă. Mi se pare un moment demn de Finală iUmor. E totuși sezonul 15. Bravo!

Cătălin Bordea: Ești absolut fantastic! Ce ai prezentat tu în seara asta este țiplă!

Cheloo: Felicitări! Un număr foarte inteligent!

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a încheiat sezonul 15, care i-a adus în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu au căutat cel mai amuzant concurent al acestui sezon.