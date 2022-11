Răzvan Simion, Nicoleta Luciu, Maia Morgenstern și Radu Pietreanu, roast-uri savuroase în cadrul galei speciale iUmor

Delia, Rocco Siffredi, Costel și Cheloo nu au lipsit din seriile de glume pe care cei patru roast-eri le-au pregătit cu mult interes și o uriașă responsabilitate. Evident, poante s-au spus și despre Șerban Copoț și Dan Badea, prezentatorii iUmor.

Ce au spus Răzvan Simion, Nicoleta Luciu, Maia Morgenstern și Radu Pietreanu despre rolul de jurat la iUmor

Răzvan Simion a glumit despre ziua în care a fost în juriul iUmor, iar de roast-ul său n-au scăpat nici colegii de juriu, nici echipa de productie. “Poate Cheloo vă pare un om enervant, dar vă spun din tot sufletul, chiar așa este! A fost o bucurie pentru mine acea zi de jurat la iUmor – zi pe care o voi ține minte toată viața, deși, am încercat și cu ședințe de psihoterapie să o uit“.

Maia Morgenstern a ales să își facă propriul roast, însă, desigur, a avut și câteva replici „înțepătoare” la adresa celor din echipa iUmor. Despre momentul ei, Costel a dezvăluit: „A fost teatrală, a fost comică, nu s-a dezis de finețea dânsei. E totuși o persoană erudită, o persoană cu condei, iar exprimarea, jocul și interpretarea sunt ucenicii ei“.

Și Nicoleta Luciu a vorbit despre experiențele trăite în calitate de jurat iUmor: „În clipa în care am început aceste filmări, am înțeles de ce m-au chemat pe mine în juriu: eu sunt genul de persoană care râde din nimic. Adică, în general, la ce se întâmplă la această emisiune. (…). Credeam că filmăm Revelionul când mă uitam la Delia și vedeam cum numără orele în care mai trebuie să stea aici. Doar glumele lui Cheloo mai destindeau puțin atmosfera, pentru că nimeni nu le înțelegea. Am crezut că-mi va fi frică să stau lângă el, însă, a fost o reală plăcere. M-am simțit lângă el cum m-am simțit în vizită la Amsterdam: nimeni nu te bagă în seamă“.

Radu Pietreanu a spus glume despre mulți dintre cei care s-au aflat în juriul emisiunii de umor, iar pentru celebrul actor Italian nu a făcut o excepție. „Rocco… Dumnezeu a fost bun cu mine! De 20 de ani, îmi doresc să fim colegi de platou…“, a spus comediantul, după care și-a continuat roast-ul. La final, el a precizat: „Un lucru mai vreau să zic, indiferent de cât de acid am fost sau n-am fost: vă respect pe toți maxim! Și, aici, la iUmor, mă simt ca-ntr-o familie. Respect!“.

În cadrul galei juraților iUmor va fi prezent și Gabriel Gherghe – în calitate de invitat special, el va crea un moment savuros de stand-up.