România, Râzi cu ROaST, 1 decembrie 2022. Nicolae Bălcescu, satiră la adresa societății. Andreas Petrescu, oratorie de excepție

Personaje istorice din toate timpurile, al căror nume a rămas prezent în mintea tuturor românilor îşi fac apariția pe scena show-ului, iar dezvăluirile lor fac deliciul publicului!

Personalități istorice care au marcat generații întregi și și-au lăsat amprenta, făcând din România o țară cu valori, resurse, demnă și un trecut cu multe izbânde au urcat pe scenă fiind interpretate de marii actori și comedianți ai timpurilor noaste.

Andreas Petrescu s-a transformat în Nicolae Bălcescu și a făcut un moment remarcabil în ediția din 1 decembrie 2022, la România, Râzi cu ROaST

Nicolae Bălcescu a fost un istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu Bălcescu, a participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievodul Mihai Viteazul.

Andreas Petrescu, performanță în fața juriului iUmor, la România, Râzi cu ROaST: " Eu zic că ori poporul ăsta nu are deloc memorie, ori nu a fost prea atent la ora de istorie. Din ce în ce mai mult și de prostie și de boală românii azi fac bani, dar nu prea mai fac școală. Ba chiar vreau să fiu sincer, am auzit păreri că ați început să evitați până și școala de șoferi. Atenție, copii, pe aia nu o faci doar ca să fie, o faci dragă șerbane să ai și tu o meserie.

Sunt revoltat de lumea pe care o găsesc aici, e adevărat, în Europa am fost tot timpul mici, dar nu e posibil ca azi să fie totul în zadar. Păi ce vorbim noi astăzi despre revoluție când voi ați dat un stop chiar și la evoluție.

Costel, și totuși este bărbatul cel mai tare dintre voi cu trei copii, intră din prima la eroi, dar știți că se aude în stradă, eu nu ascult prostia, de la atâția prunci, Costel, acum și-a lărgit patria și glia. Haideți să vorbim acum despre ce naiba ați făcut cu țara asta.

Cândva conducătorii se luptau cu întreaga lume, iar azi sunt fierți de parcă sunt niște legume. Pe vremuri în România domnitorii erau bravi, acum că așa e moda, alegeți numai sclavi. Se duce dracul tot câte un pic dacă atât puteți voi vota, cu răul cel mai mic.

Și deputații s-au plâns că-n parlament e foarte frig, vezi Doamne, Casa Poporului poate e mult prea big și nici ferestrele nu prea se închid și e curent, motiv chiar excelent să ducă țara în faliment. La câți parlamentari au mers la pușcărie, eu zic că nu ferestre să le puneți, ci gratii dragă Românie.

Tu îi alegi ca să te scape de necazurile tale și ei se simt aleși de Dumnezeu pe această cale. Păi voi miniștrii, băi deputatule, băi domnul senator, îți zic ca tata când eram copil: Eu te-am făcut, eu te omor.

A ieșit scandal când doamna Delia, aici de față, spus că nu va procrea. Voi ca la piață Cum să nu vrea copiii se împuținează lumea, mai bine ați vedea de ai voștri să îi educați ca lumea. Ce brusc s-au repezit golanii ca și vițeii să se intituleze la stăpâni pe uterul femeii. Asta e revoluția voastră, România de azi veghează la câți copii va face Delia, dacă măcar se antrenează... Stați liniștiți, femeia are carieră și concerte sute, e treaba ei dacă în miezul nopții, ca orice om, renunță la virtute.

Dar să revin la ce ziceam, la ce era cândva aici, că am fost mereu la fel de mici. Îmi pare rău că voi sunteți conduși atât de prost, asta nu e politică! Ce vă fac ăștia este roast! Vă perpelesc încet, vă dau numai harneală, vorbesc așa ca să înțeleagă și ăia fără școală. Știu, acum se poartă mai mult Școala vieții. Îmi aduc aminte ce lockdown ați avut frăție, ați stat în casă mult și bine întreaga Românie, în timpul ăsta, seara, dacă greșesc sunt ignorant, băieții șmecheri se întâlneau pe la restaurant. Există o vorba veche, să faci ce spune nu ce face popa și continuați să faceți ce spune, nu ce face Europa

Și a contat? La ce mi-am tot a tras belele, când astăzi la putere sunt ăia cu manele? V-a mai ținut cândva și Nicu să stați la cozi ouă, acum ăștia vă fură: Să fure, dar să ne dea și nouă. Ce e cu voi prieteni, suntem cu toți nebuni? E asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni?

Suntem acum dispuși să lăsăm țara goală doar să mai lingem și noi ce a rămas în oală...

Nu am făcut politica pentru putere, nici pentru bani și așa am și murit. Oamenii acceptă totul cu liniște, ba chiar încep să caște, a mai rămas ceva speranță, doar în pupat de moaște. Popor nebun, să facă fiecare doar ce știe, învață analfabetul pe ăla care scrie? Nu aveți nicio idee pe unde vreți să o luați de aia sunteți praf și numai semnalizați. Vreau să îți spun ceva, orice se întâmplă azi rău, e doar din vina ta. Atât mai zic, hai să ne închipuim în seara asta că suntem proști cu toții și avem subțire țeasta. Hai să alegem dintre noi pe unul mai deștept, să îl lăsăm să spună ce crede el că e drept și apoi să îl urmăm, rămânem toți ologi vom fi mereu țară condusă de părerologi. Hai să ne-oprim și să o luăm de la început, că poate am uitat ce importantă și frumoasă și frumoasă am putea face România."

Personaje istorice din toate timpurile iau la roast vedetele în ediția specială România, Râzi cu RoaST!

Cu ocazia Zilei Naționale a României, comedia face istorie, iar Şerban Copoţ şi Dan Badea spun „România, Râzi cu RoaST!”. Seria edițiilor speciale de roast continuă astăzi, de la 16:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Dan Badea și Șerban Copoț vor aduce în faţa telespectatorilor personalități istorice pentru a-și spune partea de adevăr și a glumi.

Constantin Brâncuși va fi impersonat de Cristi Iacob, Constantin Tănase, de Nicodim Ungureanu, în timp ce Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu vor fi prezentați de Andrei Garici, Șerban Georgevici și Andreas Petrescu. Rodica Popescu Bitănescu o va personifica pe Ana Aslan, iar Andreea Perju pe Veronica Micle.

Ionuţ Rusu, care îl va impersona pe Klaus Iohannis, se alătură Deliei, lui Costel şi lui Cheloo la masa juriului iUmor, de la ora 16.30, la Antena 1.

Delia, Klaus Iohannis (Ionuţ Rusu), Costel, Cheloo, dar şi numeroase alte vedete din România vor fi luate la roast de cei mai mari artiști din istoria țării noastre și chiar de domnitori importanți din secolele trecute.

Dacă până acum au primit fără să crâcnească replicile acide ale unor personalități contemporane din diferite domenii, de Ziua Națională a României, juraţii iUmor vor fi luați la roast chiar și de mari domnitori, artiști sau scriitori ai țării.

Momentele integrale, însă, și toate celelalte roast-uri, telespectatorii le pot urmări pe Antena 1 și AntenaPLAY.