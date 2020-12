S-a decis primul finalist iUmor 2020! Cine a reușit să convingă juriul în seara aceasta

Glumele Elei Voineag i-a amuzat teribil pe jurații iUmor

„Un tip, la prima întâlnire m-a întrebat ce părere am despre un treesome și am zis ok, dar nu mă așteptam să o cunosc pe maică-ta atât de repede”.

Concurenta a povestit că a avut date-uri cu tineri de 20 de ani:

„Ne întreabă la restaurant cash sau card, eu le zic alocație”.