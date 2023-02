The Free Tenors s-au calificat direct în finala sezonului 14 iUmor. Delia a cântat împreună cu artiștii: „Senzațional! Magnific!“

La votul publicului au intrat: The Free Tenors, Alexandru Duru, Vlad Olteanu și Mr. Cherry, iar cei dintâi au obținut cele mai multe voturi, calificându-se astfel direct în finala sezonului 14 a show-ului de umor. Sâmbăta aceasta, de la 20:00, alți concurenți curajoşi vor urca pe scena iUmor.

The Free Tenors înseamnă, de fapt, Cezar Ouatu, Mihnea Niculescu și Andrei Duțu și este prima trupă de stand-up comedy muzical din România. Contratenorul de 42 de ani a fost cel care a început momentul pe scena iUmor, unde a pășit îmbrăcat într-o rochie de epocă, perucă și cu mască pe față.

The Free Tenors s-au calificat direct în finala sezonului 14 iUmor

Ulterior, i s-au alăturat Andrei Duțu și Mihnea Niculescu și au creat un număr de excepție. Cucerită de alegerile operelor, Delia a recitat fiecare vers de la masa juriului iUmor.

Numărul muzical al celor trei tenori „a fost condimentat” de apariția membrilor Orchestrei George Vasile. Pe acordurile tarafului, Mihnea Niculescu a interpretat în tonuri de operetă cântecul lui Gheorghe Dinică: „Sunt vagabondul vieții mele”, Andrei Duțu, hitul lui Michael Jackson „They don’t care about us”, iar Cezar Ouatu a optat pentru piesa „Lie, ciocârlie” a Mariei Lătăreţu. „Bis! Bis! Bis!“, a exclamat Cătălin Bordea la final, în timp ce Delia s-a ridicat de pe scaun și i-a aplaudat pe tenori și pe membrii formației Orchestra George Vasile.

The Free Tenors au obținut câte un like de la Delia, Cătălin Bordea și Nelu Cortea. „Bine că ați venit, pentru că ce mi-au auzit urechile și ce mi-au văzut ochii… așa amestec frumos și așa artiști pe scenă… Senzațional! Senzațional! Artiști sunteți cu toții și vă știm, dar să vă iasă atât de bine amestecul ăsta de momente amuzante, întâmplări… Aveți farmecul vostru așa (n.r.: desculți)“, a mărturisit Delia. Cezar Ouatu a intervenit cu explicații: „De aici și ideea libertății… suntem tenorii liberi, așa cum spune și numele grupului nostru: The Free Tenors“.

Presimțind votul lui Cheloo, contratenorul a făcut o glumă: „Vă foarte mulțumim și ne cerem încă o dată mii de euro și față de domnul Cheloo. Știu că nu-i plac anumite inflexiuni“, iar juratul l-a completat:

„Nu, nu, să nu intrăm în tipare. Mie îmi place muzica clasică… sunt cel mai sensibil, însă, nu îmi place ce ați făcut. E departe de preferințele mele“. Pentru un loc în finala sezonului 14 iUmor, The Free Tenors s-au luptat alături de Vlad Olteanu, Alexandru Duru și Mr. Cherry, care au venit cu momente unice în fața celor patru jurați.

Sâmbăta aceasta, Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo vor avea de jurizat alte numere interesante, atât din ţară, cât şi de peste hotare, iar în cadrul rubricii „Dacă aș fi președinte“ va veni Remus Iosub, câștigătorul sezonului 13 iUmor. Pe cine va impersona Ramore, așa cum este cunoscut comediantul, dar și cine sunt concurenții care vor intra la votul publicului, telespectatorii pot afla sâmbăta aceasta, începând cu ora 20:00, pe Antena 1.