Tu alegi cum te distrezi la iUmor. Turtește-te, sucește-te sau sparge-te de râs cu Delia, Bendeac și Cheloo

Ce-i place lui Cheloo? Sparge-te de râs la momentele lui preferate pe https://razi.a1.ro/. Unul dintre aceste numere comice a fost când Vlad Corbeanu l-a adus pe scena iUmor pe Sfântul Petru, cel mai "îndrăgit portar", după Duckadam.

Actorul a glumit despre criteriile de selecție de la Poarta Raiului, dar și despre cei care au ajuns acolo.

"Sunt cel mai important portar din Univers. Și cel mai iubit, la voi în țară, după Duckadam, e adevărat. Sunt un fan de-al lui, dar a avut și el niște goluri în carieră. În ceea ce mă privește, n-am ratat nimic. A intrat doar ce a trebuit să intre. Baaam, apără Sfântul Petru", a spus Vlad Corbeanu.

Ce-i place Deliei? Vezi cele mai sucite și surprinzătoare momente care au amuzat-o pe https://razi.a1.ro/. Unul dintre aceste momente a fost când Valentin Andrieș, fost concurent de la Mireasa, sezon 2, a făcut un super număr de autoironie pe scena iUmor, unde a mers însoțit de câinele lui. Valentin a spus că este "semi-nevăzător", dar se vede cu ochiul liber cât de talentat este pentru că i-a făcut pe toți să râdă.

"Mă simt foarte norocos. Sunt întruchiparea vorbei: ai noroc chior, pentru că am trecut peste atât de multe accidente. Noi, nevăzătorii, nu putem să folosim anumite vorbe. Când plec de aici nu pot spune ‘La revedere’, sau ‘Ne vedem data viitoare’, însă noi am inventat vorba ‘Am văzut cu mâna mea’".

Ce-i place lui Bendeac? Vezi cele mai neobișnuite momente care l-au turtit de râs pe jurat pe https://razi.a1.ro/. Unul dintre ele este cel al lui Andrei Garici, câștigător iUmor sezonul 10, când acesta a făcut un super roast pe scena iUmor. Comediantul a purtat o pereche de coarne de ren pe cap, fiind în ton cu tematica ediției a treia a sezonului 11, când iUmor a sărbătorit Crăciunul mai devreme.

Garici a glumit, printre altele, despre zvonurile apărute după ce a câștigat sezonul 10.

"Unul dintre ele a fost că am câștigat cum că sunt, citez, iubita lui Mihai. Din păcate, nu am putut să iau zvonul ca pe un compliment pentru că tot lumea spune că la capitolul ‘iubite’ Mihai are gusturi proaste".

