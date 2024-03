Seria În spatele Camerei 609, episodul 11, sezonul 2. Lucian Ionescu: „Mi-am rupt piciorul în timpul cursului"

Ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale În spatele Camerei 609 în AntenaPLAY!

În spatele Camerei 609 telespectatorii se pot întâlni cu actorii care dau viață îndrăgitelor personaje din cel mai nou serial de pe Antena 1 și din AntenaPLAY.

În spatele Camerei 609, episodul 10, sezonul 2. Lucian Ionescu vorbește despre primele momente din viața de artist, amintiri, dar și regrete.

Noul sezon din seria „În spatele Camerei 609” îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii serialului au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 2 „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

În spatele Camerei o producție exclusiv AntenaPLAY

Lucian Ionescu, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Doru Bălți, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1, în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, dezvăluie detalii surprinzătoare și amuzante din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Sezonul 2 din seria „În spatele Camerei 609” îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii serialului au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Prima dată când

Această categorie deschide rubrica interviului. Lucian Ionescu dezvăluie care este prima celebritate pe care văzut-o în realitate, dar și cum s-a simțit la prima premieră din viața lui.

Prima cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai

,,N-am nici cea mai vagă idee”, răspunde Lucian.

Cum a fost prima dată când ai un interviu

Lucian Ionescu dezvăluie că avea șapte sau opt ani când a făcut o reclamă, iar ca să participe la acea reclamă trebuia să treacă mai întâi de un interviu.

Care e primul rol pe care l-ai interpretat vreodată înclusiv când erai mic

,,Primul rol pe care l-am interpretat cred că a fost cetățeanul turmentat la școală”, răspunde actorul.

Cum a decurs primul casting din viața ta

Actorul relatează că primul casting din viața lui a fost practic admiterea la facultate.

Care a fost primul concert din viața ta

Actorul dezvăluie că primul concert din viața lui a fost Queen în 1984

Povestește-ne cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

,,Primii mei bani câștigați au fost cu un coleg de liceu, am împărțit pliante (…), mâncam șaorma și mergeam la sala de calculatoare”, răspunde Lucian Ionescu .

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

,,Îmi amintesc că am luat un trei în prima zi de școală în clasa a X-a, am luat un trei la mate că nu mi-am făcut tema de vacanță’’, mărturisește actorul.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

,,Am făcut o filmare cu colegii de liceu, ne prosteam, bineînțeles, eram la mare”, răspunde actorul.

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

,,Eram la Arenele BNR, aveam vreo nouă zece ani și l-am întâlnir pe solistul de la Voltaj și i-am cerut un autograph”, răspunde Lucian Ionescu.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film/teatru/serial

,,Prima premieră a fost la teatr (…), Purificare la teatrul national, făceam figurație, m-am simțit inconștient sincer’’, este răspunsul actorului.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

,,Mândru din punct de vedere profesional sută la sută n-am fost niciodată (...), un vârf cred că a fost când am făcut ,,West Side Story”, a fost un musical pe care l-am făcut la Teatrul Odeon (...) și acolo chiar am simțit că am muncit de mi-au sărit ochii din cap”, răspunde Lucian Ionescu.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima data în viață

Anca Androne mărturisește că face multe lucruri pentru prima dată în viață prin prisma fetiței ei.

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, Lucian dezvăluie ce obiecte regretă că a pierdut, dar și ce regretă că nu a învățat de mic

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum?

,,Că n-am sărit cu parașuta, pentru că făcusem niște cursuri de parașutism și mi-am rupt piciorul în timpul cursului’’, relatează actorul.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

,,Wasabi (...) e îngrozitor gustul de wasabi”, este răspunsul lui Lucian.

În ce loc regreți că ai mers vreodată

Actorul mărturisește că sunt câteva cluburi în care regretă că a fost.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

,,Bani, pe vremea când nu erau de plastic și eu eram mai mic”, răspunde actorul.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

,,N-am făcut-o eu, a făcut-o mama natură (...), asta e, gena și stresul”, relatează Lucian în timp..

Ce obiect regreți că ai pierdut?

,,Am pierdut Maestrul și Margareta în timp ce citeam cartea aia împreună cu o gentuță de umăr”, dezvăluie Lucian

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai?

,,Îmi pun alarmă la telefon, regret în fiecare zi că sună”, mărturisește actorul.

Ce regreți că nu ai cumpărat

,,Regret că n-am cumpărat încă un elicopter că tare mi-ar plăcea, scapi de trafic practic” este răspunsul actorului.

Ce regreți că ai încercat să repari singur și mai rău ai făcut

,,Imaginația mea s-a dus departe la această întrebare, la țevi, chiuvetă și WC-uri care se sparg și te pui să le repari și cade toată conducta plină de chestii pe tine”, relatează Lucian Ionescu.

Ce regreți că n-ai învățat de mic

,,Mi-ar fi plăcut să învăț să cânt la vioară, mi se par extraordinari oamenii care știu să cânte la vioară”, mărturisește actorul .

Ce regreți că ai purtat vreodată

,,Niște bocanci care m-au bătut ca la balamuc”, relatează actorul.

Ce regreți că nu ai fost întrebat în acest interviu

,,Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?’’, este răspunsul lui Lucian, iar mai apoi producătoare din spatele camerei îi pune întrebarea.

,,Dune, volumul trei”, mărturisește actorul.

Fel de fel

În această rubrică, îndrăgita actriță Anca Androne dezvăluie care a fost ultimul film la care a plâns, dar și ce personalitate i-ar plăcea să interpreteze într-un film biopic

Ce iubești cel mai mult la meseria de actor

,,Faptul că, fiind adult încă pot să mă joc’’, mărturisește Lucian.

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

,,Trebuie să îți placă ceea ce faci, l-am primit de la cineva care nu e actor”, relatează actorul.

Ce visai să fii când erai mic

Actorul dezvăluie că voia să se facă cosmonaut.

Ce hobby-uri ai

Lucian mărturisește că citește, joacă șah, îi place ocazional să urce pe munte și că se uită la filme și seriale

Ce fobii ai

,,Am fobie de wasabi (...), urăsc wasabiul”, spune actrița

Ce colecționezi

,,Când eram mic aveam tot albumul de pokemoni”, este răspunsul lui Lucian.

Ce lege ai încălcat fără să vrei

,,Habar n-am, n-am încăcat sau dacă am încălcat, nu știu”, răspunde actorul.

Care este plăcerea ta vinovată

,,Ciocolata”, dezvăluie Lucian. Să stau în pat, să mă uit la filme și să mănânc în același timp”, este răspunsul Ancăi.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce-ai lua

,,Cercelul lui Doru”, mărturisește Lucian Ionescu

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, cel mai nou serial rom-com disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, serialul marca Antena 1, aduce în fața telespectoatorilor o pleiadă de actori îndrăgiți. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, fac deliciul telespectatorilor în comedia romantică.

Povestea serialului, o adaptare după producţia turcească Room 309, este presărată nu doar cu sare și piper, ci cu toate condimentele care îi vor face pe telespectatori să se adune, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului. Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.