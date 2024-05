Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 16 din sezonul 3. Cum petrec sărbătorile de Paște actorii din Lia - Soția soțului meu

Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Ioana Blaj, Cristina Ciobănașu, Alecsandru Dunaev, Mara Oprea, Andrei Voicu, Vlad Gherman, Alexandru Ion dezvăluie telespectatorilor cum își vor petrece sărbătorile Pascale.

Actorii din serialul Lia - Soția soțului meu sunt foarte entuziasmați pentru vacanța de Paște.

„E una din sărbătorile noastre preferate din an, care ne aduce multă pace și liniște”, explică Ioana Blaj.

„E o vacanță pe care o petrecem cu familia”, spune și Mara Oprea.

„Petrec sărbătorile de Paște alături de familie”, susține Ana Bodea. „Pentru mine, Paștele înseamnă iubire.”

Și Ștefan Floroaica mărturisește că le petrece la Pitești alături de cei dragi.

Vlad Gherman va petrece sărbătorile Pascale la Mioveni, cu părinții Oanei, dar și cu ai săi.

Alexandru Ion dezvăluie că va fi în afara țării: „Încercăm să alternăm. Un an în țară cu familia și un an în care să fim plecați.”

Alecsandru Dunaev va merge la părinții săi și la rude.

„Paștele îl voi petrece, ca de obicei, în familie”, spune Cristina Ciobănașu. „Cel mai mult îmi place duminica de Paște.”

Atât Ioana Blaj, cât și Ana Bodea spun că în Săptămâna Mare merg la biserică și țin post.

„În fiecare an merg cu mama la înviere, doar noi doi”, spune Ștefan Floroaica. „E despre Înviere, dar e de fapt despre mama mea.”

Andrei Voicu relatează una dintre amintirile lui dragi de Paște, când mama sa s-a costumat în iepuraș și a ascuns peste tot dulciuri ca el și verii săi să le găsească: „Am mâncat foarte multe dulciuri.”

Îndrăgiții actori își aduce aminte cu mare emoție de copilărie și de momentele petrecute cu familia. De asemenea, nu uită de cadouri, de ciocnitul ouălor și de ciocolată.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.