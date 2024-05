Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 18 din sezonul 3. Ana Bodea prezintă casa Vornicu: „E camera mea preferată”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 18 din sezonul 3. Ana Bodea prezintă casa Vornicu

Ana Bodea, protagonista serialului Lia – Soția soțului meu, te duce în culise și îți arată tot ce nu se vede în serial! Actrița face prezentarea casei familiei Vornicu, una dintre principalele locații de filmare ale serialului și îți arată toate locurile care nu se văd la tv.

Tânăra dezvăluie încă de la început că, deși au fost cu toții entuziasmați de bomboanele pe care le-au găsit pe bar, ulterior au aflat că sunt date cu o substanță care să le mențină în starea inițială și astfel nu sunt comestibile.

„Dar de fiecare dată mi se face poftă de bomboane când le văd aici”, mărturisește Ana.

„Când se pregătește mâncarea pentru secvențele în care mâncăm, (...) mă duc tiptil acolo și mănânc din mâncarea lor”, dezvăluie aceasta.

„Momentan filmez destul de mult în locația asta”, spune ea.

Ana Bodea își aduce aminte de o secvență emoționantă pe care a filmat-o cu Ștefan Floroaica în locația respectivă.

„La masa aceasta am fost otrăvită de Alice”, prezintă ea în continuare. „O să vă arăt și dormitoarele.”

„Sunt niște tablouri foarte interesante în această casă, cred că le-ați observat deja”, adaugă tânăra. „Acesta este preferatul meu, cu acest pian.”

„Aici avem o poză. Ghiciți cine este în poză. Este chiar Andrei Voicu”, prezintă Ana o fotografie cu Andrei de când era mic.

„O pianină la care nu cântăm niciodată. Nu înțeleg de ce”, mai arată ea. „Eu aș vrea să cânt.”

„Ăsta e locul meu”, dezvăluie Ana, care se află în camera Siei și a Emei din serial. „E camera mea preferată din locație, pentru că e mai luminoasă, e albă, e aerisită. Are un vibe bun.”

„Există și partea asta pe care noi n-am folosit-o până acum în serial. Se vede tot parterul”, prezintă Ana o parte a casei. „E un loc foarte drăguț.”

Tânăra dezvăluie că prefera camera de dinainte a lui Robi, însă aceasta este mai potrivită vârstei de acum a copilului. De asemenea, mărturisește că, în copilărie, împreună cu fratele său, visa la un covor cum are Robi.

Ana Bodea consideră că cea mai frumoasă parte din locația respectivă este, de fapt, curtea: „Mi se pare cel mai liniștitor lucru să te trezești dimineața și să vezi lacul. Sau marea. (...) Pot să mă mut aici?”

„Îmi place foarte mult locația asta”, conchide ea. „Îmi place că v-am luat cu mine în culise.”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.