Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 2 din sezonul 3. Ștefan Floroaica mai sincer ca oricând în culisele serialulu

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Ștefan Floroaica, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Petru Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, dezvăluie amintiri emoționante, surprinzătoare și inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 2. Ștefan Floroaica mai sincer ca oricând în culisele serialului

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Ștefan acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Ștefan Floroaica este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„Primul meu casting n-a fost la Lia. Ăsta-i primul casting pe care l-am luat”, mărturisește Ștefan. „Dacă nu mă înșel trebuia să fiu un chelner. Și eram un chelner spaniol.”

„Știu că am repetat-o și n-am luat castingul”, spune el râzând.

De asemenea, mărturisește că a lucrat ca salvamar în America.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Primul rol din viața mea pe care l-am interpretat a fost Motanul încălțat la o serbare de la grădiniță”, dezvăluie actorul.

El povestește cum a improvizat mama sa pentru a avea încălțări cât mai aproape de niște cizme roșii. Mărturisește că nu i-a plăcut deloc ideea mamei sale, însă spune că acum apreciază sincer ce a făcut pentru el.

De asemenea, Ștefan vorbește de primul rol pe TV, când nu a avut nici o replică. A interpretat un „asistent masiv”.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Asta-i ușoară că știu exact ce-am făcut cu primii mei bani. Eu am făcut bani vânzând haine second hand când aveam 16 ani. În primă fază i-am tot reinvestit (...), iar primul lucru pe care l-am cumpărat a fost o mașină. La 17 ani am avut prima mea mașină”, dezvăluie el.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Când eram student, am făcut figurație pentru un film cu dragoni, iar eu am fost un viking”, relatează el, ba mai mult spune cum a fost ales să ”verifice” personajul principal.

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„Prima celebritate pe care am întâlnit-o când eram eu mic-mic-mic și lucram la un garaj a fost Piticu de la Simplu”, povestește Ștefan, de asemenea, adaugă cum nu-i venea să creadă că vărul lui era prieten și vorbea atât de lejer cu o celebritate. „Eu eram transpirat.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta: film, teatru sau serial

Ștefan Floroaica mărturisește că în acest an a văzut cu adevărat ce înseamnă o premieră. Acesta mărturisește că a mai avut parte de o premieră la teatru, având un rol într-o piesă care participa la un festival. După o pregătire de trei luni, acesta se considera foarte slab pregătit. Nu și-a anunțat nici părinții, pentru a nu pune multă presiune pe el. Ștefan interpreta rolul unui instalator și s-a temut că tatăl său, care este zugrav, l-ar fi judecat că nu face bine.

„S-a simțit foarte bine tot procesul. Cu emoții, cu interpretarea... și apoi și cu aplauzele”, continuă el.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Am făcut o alegere foarte importantă când aveam vreo 2-3 ani. Eram în fața blocului când taică-miu își vopsise mașina de vreo trei zile roșie. Eu aveam o piatră în mână”, continuând să spună că i-a zgâriat mașina tatălui său.

Actorul mărturisește că voia să dea vina pe o gașcă de băieți cu care nu se înțelegea. Însă planul nu a funcționat, fiind observat de mama sa.

„Nu mi-a făcut nimic”, spune el și acum surprins de reacția tatălui său.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

Cel mai mândru moment din viața lui a fost atunci când a câștigat un concurs de skanderbeg. Mama actorului nu era de acord să facă sport, considerându-l prea fragil, iar el s-a apucat în secret.

„Cu toate emoțiile din lume m-am dus acolo”, spune el.

Ștefan povestește foarte entuziasmat întreaga experiență și tot ce a simțit în acel moment: „A fost primul moment în care am simțit că am realizat și eu cu adevărat ceva.”

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„A fost acum în vacanță, să trăiesc pe barcă și mi-a fost rău și m-am dat jos”, mărturisește Ștefan.

Regrete discrete

La această categorie Ștefan a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi. El mărturisește că nu are neapărat regret, dat fiind că a încercat: „Am încercat și n-am reușit. Asta e!”

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Cred că regret zilnic când mănânc zahăr”, spune el.

Ce regreți că ai băut vreodată

„Eu nu regret neapărat”, mărturisește actorul.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Asta e constant. Regret că spăl rufele... ăsta nu-i niciun regret, dar mă deranjează că uit să le întind”, dezvăluie Ștefan.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Castron”, dezvăluie Ștefan, după continuând să spună o întâmplare amuzantă de la școală.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Nu pun foarte mare preț pe haine (...) regret că se rup”, spune el.

Ce regreți că ai cumpărat

„Recent am intrat pe un site de licitații și nu eram atent (...) și am licitat”, dezvăluie el. Acesta a câștigat la licitație o mașină din Cehia, care nici nu-i plăcea.

Ce regreți că ai stricat/spart

„Nu regret nimic din ce mi-am spart mie, dar dacă e vorba de obiectul altcuiva...”, recunoaște actorul.

Ce regreți că ai făcut în școală

„Chiar regret că nu am învățat cât aș fi putut să învăț (...), de exemplu învățarea limbilor străine”, mărturisește Ștefan Floroaica.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Ștefan Floroaica le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale și de ce își ține ascunse planurile de viitor.

Ce crezi c-ai fi fost dacă nu erai actor

„Sportiv, om, habar n-am. Am încercat mai multe variante până să ajung să fiu actor. Nici acum nu sunt convins că sunt actor, sincer”, recunoaște el.

Ce mare personalitate ți-ar plăcea să interpretezi într-un film

„Foarte mult mi-ar plăcea să fiu Tibi Ușeriu într-un film”, mărturisește tânărul.

Care este crush-ul celebrul

„Îmi place foarte mult Salma Hayek”, dezvăluie Ștefan.

Cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Sincer, pentru mine e o mare provocare să stau aici de fiecare dată”, spune el.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

„Mă duc la sală. îmi place foarte mult să mă consum prin sport”, spune el simplu.

Care este ultimul film la care ai râs

„A fost aseară la Klaus și Barroso”, spune el cu zâmbetul pe buze.

Care este filmul la care ai plâns

„Este Hachi (...) Plângeam în hohote în camera mea din Pitești”, răspunde Ștefan.

Dacă ai fi distribuit într-un film cu supereroi ți-ar plăcea să joci supererou sau răufăcător

„Mi-ar plăcea să joc într-un film cu supereroi punct”, concluzionează el.

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat cu cine ai ieși

„Iisus Hristos. Aș vrea să vorbim așa”, spune Ștefan sincer.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Nu pot să spun. (...) Nu spun pentru că eu nu comunic cu nimeni ce-mi doresc. Aștept să le fac, le fac și apoi, dacă e de vorbit, vorbesc”, mărturisește actorul.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Amintirile. Momentele astea frumoase”, răspunde Ștefan.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.