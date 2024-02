Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 3, sezonul 3. Cristina Ciobănașu: „Nu-mi oferiți cadouri scumpe în bijuterii că nu țin!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 2. Cristina Ciobănașu: „Nu-mi oferiți cadouri scumpe în bijuterii că nu țin!”

Cristina Ciobănașu, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Sia (Anastasia), în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Cristina Ciobănașu acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Cristina Ciobănașu este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„Nici nu mi-l mai amintesc, dar o să vorbesc despre cel pe care mi-l aduc aminte. Castingul pentru Pariu cu viața”, spune ea.

Aceasta mărturisește că probele au fost grele. Chiar a luat lecții de canto înainte de audiție. Ea povestește despre probele pe care trebuiau să le dea: „Foarte solicitantă.”

„În timpul acelui casting am ales numele trupei LaLa Band”, dezvăluie actrița.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Monica se numea personajul. Era un personaj episodic și aveam cele mai multe secvențe la școală. (...) În serialul Îngerașii”, povestește tânăra.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Primii bani pe care i-am câștigat, până la 18 ani, de fapt, nu i-am cheltuit imediat”, mărturisește Cristina. Aceasta i-a pus într-un cont de economii, iar la 18 ani și-a cumpărat prima mașină.

„A fost un sentiment tare fain”, spune ea.

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singură

„Asta s-a întâmplat foarte târziu”, menționează Cris. „A fost în primul an de facultate.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Mi-a plăcut foarte mult. (...) Am avut-o alături de Adela Popescu și am avut o secvență în care trebuia să plâng”, își aduce ea aminte. „Am reușit să plâng și am fost foarte-foarte fericită.”

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„Cred că pe Alex Velea l-am întâlnit în persoană”, spune tânăra actriță. „La Dansez pentru tine și după aia pe Ștefan Bănică.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta: film, teatru sau serial

„Nu mai țin minte chiar prima premieră, dar țin minte evenimentul de lansare al serialului Fructul Oprit. Țin minte că era foarte multă lume, foarte mulți oameni din presă. Simțeam presiunea pe umerii mei”, își aduce ea aminte.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„În viața mea de copil a fost dacă să mă mut sau nu la București în casa unei familii pe care n-o cunoșteam și să-mi schimb total viața”, dezvăluie actrița.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Cred că atunci când am luat BACul. M-a terorizat gândul că n-o să iau”, spune ea. „Așteptările mele față de mine erau foarte mari!”

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Am patinat”, spune ea plină de entuziasm.

Regrete discrete

La această categorie Cristina a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi. Poate deloc surprinzător, actrița nu are foarte multe regrete.

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Nu regret”, spune ea hotărâtă.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Ceva roșu într-o mașină de albe”, își amintește Cris.

Ce regreți că nu știi să gătești

„Regret că nu știu să gătesc nimic”, râde ea.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Vi se pare că regret vreo secundă ce mi-am făcut la păr?” spune ea, trecându-și mâna prin păr.

Cu toate acestea, își aduce aminte de o perioadă în care avea un breton foarte scurt și filat.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„O cruciuliță pe care am primit-o de la familia din București. A fost prima bijuterie pe care am primit-o”, mărturisește actrița. „Am primit-o cumva moștenire din trusa de bijuterii a Ruxandrei. (...) Am mai pierdut una după aia.”

„Din păcate, bijuteriile la mine nu țin. Eu trebuie să am un singur set de bijuterii pe care să le port tot timpul. (...) Nu-mi oferiți cadouri scumpe în bijuterii că nu țin! Nu se lipesc de mine”, avertizează ea.

„Regret că pierd bijuterii!” concluzionează ea.

Ce regreți că ai cumpărat

„Fac niște cumpărături inutile”, mărturisește ea.

Ce regreți că ai stricat/spart

„Mi se întâmplă foarte des să sparg pudrele compacte”, spune ea.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Colanți cu tricouri scurte”, spune ea râzând. „Pantaloni cu talie joasă!”

Ce regreți că ai făcut în școală

„Regret că n-am învățat mai mult”, dezvăluie Cris. „Nu regret nimic din anii de școală. Regret că n-am putut fi mai prezentă acolo alături de colegii mei.”

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Cristina Ciobănașu le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce crezi c-ai fi fost dacă nu erai actriță

„Învățătoare”, spune ea.

Care este crush-ul celebrul

„Joe Jonas”, dezvăluie Cristina.

Lista nu este scurtă, însă mărturisește tânăra că nu se mai uită acum la aspectul lor, ci la modul în care joacă.

Cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Nu pot să-l zic. (...) Am făcut baie goală în piscină la un moment dat”, mărturisește ea rușinată. „Eram singură. Era noapte. Nu m-a văzut nimeni!”

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

„Îmi place să stau singură acasă (...) și să citesc”, spune Cris.

Care este filmul la care ai plâns

„Interstellar (...) Am plâns amintindu-mi de cât este de trist”, mărturisește actrița.

Dacă ai fi distribuit într-un film cu supereroi ți-ar plăcea să joci supereroina sau răufăcătoarea

„Răufăcătoarea, au mai multe chestii de jucat. E mai ofertant”, spune ea sinceră.

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat cu cine ai ieși

„Cu Beyoncé. Și-ar vrea s-o întreb ce mănâncă”, răspunde Cris.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Să iau un Oscar”, mărturisește tânăra.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.