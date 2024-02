Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 7 din sezonul 3. Valeriu Ilisie: „Mă cucerește tot mai tare de fiecare dată când o văd!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 7. Valeriu Ilisie: „Mă cucerește tot mai tare de fiecare dată când o văd!”

Valeriu Ilisie, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Sorin Pescaru, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Valeriu Ilisie acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Valeriu Ilisie este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta

„Când eram în liceu, imediat după ce am împlinit 18 ani. (...) Era pentru un film de lungmetraj. (...) I-am mințit că sunt din București”, dezvăluie tânărul.

„E povestea reală, nu fac mișto”, spune el, după ce relatarea pare ruptă dintr-un film.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„A fost prin clasa a VI-a”, își aduce el aminte. „Atunci m-am decis că vreau să fiu actor.”

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Nu mai țin minte ce mi-am luat de primii bani”, spune el.

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singur

„Nu-mi amintesc exact (...) Eu am făcut fotbal de performanță de la 5 ani (...) și mergeam destul de des în turnee”, povestește Valeriu.

„Am fost în Portugalia singur”, adaugă el, povestind cât de mult l-a schimbat călătoria de acum doi ani.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„A fost în liceu (...) Mi se părea că fac un lucru atât de mare”, spune Valeriu.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„Este o poveste foarte drăguță despre un băiat care a venit la mine la sală și mi-a zis: <<Te știu, tu joci în serial!>> Și am zis: <<Ce tare. Tu ești primul om care mi-a zis că mă recunoaște din serial.>>”, relatează tânărul. „Practic am devenit și prieteni.”

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„Când am fost la concert la Lala Band, cu Cris, cu Vlad...”, relatează actorul.

Care este prima țară străină pe care ai vizitat-o

„Ungaria”, spune el, fiind originar din Arad.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta

„Cred că am avut-o la teatru (...) și mi s-a părut foarte tare. (...) Mi-ar plăcea să am entuziasmul pe care l-am avut la prima premieră mereu”, dezvăluie tânărul.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Să nu mai ascult de gura lumii”, spune el sincer.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

„Clar când am luat castingul la Lia”, dezvăluie tânărul actor.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Am fost în vacanță-n Asia și am mâncat scorpion”, povestește Valeriu.

Regrete discrete

La această categorie Valeriu a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Căștile”, spune el dezamăgit.

Ce obiect regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Când eram în clasele primare îmi plăcea foarte tare de o fată și eram la ora de lucru manual cu foarfeca și am vrut să-i arăt eu ei o schemă ca s-o impresionez și mi-am băgat foarfeca în păr”, relatează el amuzat. „Nu regret c-am vrut s-o impresionez pe fată. Regret că n-am fost mai inspirat.”

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Foarte recent s-a întâmplat să uit într-un taxi un fular”, spune el. „Acum nu mai am fular de suflet.”

Ce regreți că ai cumpărat

„Sunt multe chestii”, recunoaște tânărul.

Ce regreți că n-ai cumpărat

„Un magnet de frigider”, spune el.

Ce regreți că ai stricat/spart

„Pe soru-mea când era mică am scăpat-o”, dezvăluie Valeriu. „Cred că mă urăște puțin.”

Ce regreți că ai făcut în școală

„Regret că am fost încăpățânat și n-am ascultat de doamna mea dirigintă, care era profesoară de germană, și nu am ascultat-o ca să învăț germana mai bine”, recunoaște el.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Valeriu le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce crezi că ai fi fost dacă nu erai actor

„Ori fotbalist (...) sau bucătar”, mărturisește tânărul.

Ce mare personalitate ți-ar plăcea să interpretezi într-un film

„Orice personalitate”, spune el sincer.

Care este crash-ul celebru pe care l-ai avut

„Sydney Sweeney”, mărturisește el. „Mă cucerește tot mai tare de fiecare dată când o văd!”

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Nu cred că pot să zic”, mărturisește amuzat.

Însă împărtășește cu telespectatorii al doilea cel mai îndrăzneț lucru pe care l-a făcut vreodată: „Am mers cu trenul de la Arad la Cluj.” El mărturisește că a făcut asta pentru o fată.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

„Ies în oraș cu prietenii apropiați și mânânc și beau tot ce mi-e poftă”, spune tânărul actor.

Care este ultimul film la care ai râs

„Klaus și Barroso”, spune el.

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau care a existat cu cine ai ieși

„Cu Sydney Sweeney”, răspunde Valeriu repede.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Să reușesc să joc într-un film internațional”, dezvăluie tânărul.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Aș lua o cameră de filmat”, se amuză Valeriu.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.