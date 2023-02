Ștefan Floroaica a avut chimie cu Ana Bodea încă de la castingul serialului „Lia - soția soțului meu”: „Când îi priveam ochii...”

Ștefan Floroaica interpretează rolul lui Petru Vornicu în serialul Antena 1 „Lia - soția soțului meu” și este primul lui rol după mai multe încercări în lumea filmului. Actorul care este campion multiplu la Campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu a dezvăluit că a obținut acest rol după mai multe refuzuri la alte castinguri la care a participat.

Citește și: Ioana Blaj, Ana Bodea și Ștefan Floroaica, dezvăluiri din culisele serialului "Lia - soția soțului meu"

„Eu mi-am dorit foarte mult să fiu actor și am zis măcar să încerc să văd dacă sunt bun. Am fost la niște cursuri, apoi a venit pandemia, am încetat să mai fac aceste cursuri, am mers și la foarte multe castinguri și am fost refuzat și m-am gândit că poate nu sunt potrivit. M-am apucat de un sport ca hobby și ulterior am fost la un concurs național, am câștigat campionatul național și după aia am luat drumul ăsta. Voiam să ajung campion mondial într-o disciplină sub un an de pregătire. Asta era ambiția mea. Am fost la europene, unde am luat locul trei și urma să mă pregătesc pentru campionatul mondial și în pregătirea pentru campionatul mondial mi-a sunat telefonul și am fost întrebat dacă vreau să vin la un casting pentru un serial. Și am zis „hai să vedem care e treaba”, a declarat Ștefan Floroaica, protagonistul din serialul „Lia - soția soțului meu”, la Xtra Night Show.

Peripețiile prin care a trecut Ștefan Floroaica la castingul pentru „Lia - soția soțului meu”: „Am și lovit mașina când am parcat-o”

Deși a obținut rolul principal în serial, Ștefan Floroaica a dezvăluit că a avut emoții atunci când a mers să dea castingul și nici nu a avut mari așteptări, motiv pentru care a fost uimit să afle că a fost acceptat.

„Ăsta e primul casting la care am mers fără așteptarea de a-l lua pentru că mereu credeam că sunt potrivit pentru rolul respectiv și niciodată nu-l luam. Acum am considerat că nu sunt potrivit. M-au luat emoțiile când am ajuns acasă, ba chiar am și lovit mașina când am parcat-o. Am salutat un băiat pe care-l știam de la sală, mi-a tremurat vocea și mâna și am zis: vai de capul meu, dacă eu așa sunt cu un prieten, atunci, ce fac aici? Și în momentul ăla m-am restras în altă cameră și am repetat textele până am dat castingul.

A recunoscut însă că cea care i-a dat încredere a fost chiar Ana Bodea, actrița care interepretează rolul Liei.

Citește și: Lia – Soția soțului meu, episod cu episod. Serialul se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay

„Am intrat și am văzut că sunt la fel de timorați ca mine și am ales să mă ridic și să zic: <Salut, sunt Ștefan Floroaica> și după aia zâmbeam că eram foarte mândru de mine că am luat eu inițiativa și mi-a picat privirea pe Ana și mi-am dat seama instant că ea e Lia și cumva m-am liniștit. Mi-a transmis o liniște prin energia și privirea ei. În momentul în care dădeam probele, de fiecare dată când îi priveam ochii mă linișteam. Și așa am luat castingul. Printr-un cumul de șansă, de noroc”, a mai declarat Ștefan Floroaica.