Lia - Soția soția soțului meu, episoadele 11 și 12 din 16 februarie 2023. Petru o salvează pe Lia de la moarte, iar Laur e închis

După cele întâmplate în episoadele precedente, episodul 11 începe pe fondul îngrijorării generale după ce Lia a fost răpită de către Laur, din gelozie. Lia s-a trezit speriată, într-un garaj în flăcări, cu o rană pe față și extrem de debusolată.

Lia – Soția soțului meu, episodul 11 din 16 februarie 2023. Lia a fost la un pas să ardă de vie

Laur a prins-o din nou și a încercat să o sugrume, nu înainte ca ea să îl lovească cu un obiect găsit întâmplător, din dorința de a scăpa. Ușa era însă blocată, iar totul ardea în jur. Un fum gros a început să se ridice, iar cei doi păreau că nu mai au nicio scăpare. În ultima clipă, Laur a reușit să se salveze, lăsând-o pe Lia inconștientă, pe jos.

Între timp, unchiul Liei se recuperează cu greu după ce a fost înjunghiat, iar Petru o caută neîncetat pe Lia.

„Nebunul care umbla după Lia e afară. În curte, la poartă!”, și-a anunțat Sorin familia, în timp ce Petru era de față. Mergând către incendiu, Petru încearcă disperat s-o salveze pe Lia din interior.

Alice și mama ei au ajuns și ele la fața locului. „Petru! Nu!!!! Nu pot să îl las să moară”, a strigat Alice în timp ce Petru a intrat în garajul în flăcări.

Din fericire, o găsește pe Lia și reușește să o scoată din garaj înainte ca totul să explodeze.

Lia – Soția soțului meu, episodul 11 din 16 februarie 2023. Petru i-a salvat viața Liei. Lia îi spune că ar trebui să se despartă

Ajunsă la spital, Lia se trezește alături de Petru, care o veghea. „E ok, ești aici, ești cu mine, a trecut”, i-a spus Petru.

„E nebun! E în stare de orice”, a replicat Lia. „N-o să se mai apropie de tine niciodată, îți promit. Știu că ai încercat să îmi spui, dar am fost prea orbit de gelozie”, a liniștit-o Petru.

„Tu cum ești?”, a întrebat Lia. „Sunt bine, am o intoxicație de la fum, dar în rest bine”, a răspuns Petru. „Puteam să te pierd…”, a continuat ea. „Niciodată!”, a venit rapid răspunsul lui Petru.

O asistentă le-a întrerupt momentul: „V-a adus soția niște haine curate. Vă așteaptă în hol. Este foarte speriată.” Când a auzit că Alice este afară, Lia a continuat: „Doamne, Petru, nu vezi ce era să se întâmple din cauza noastră, din cauza mea? Am pus pe toată lumea în pericol. Petru, dacă chiar ții la mine trebuie să faci ce te-am rugat. Așa e cel mai bine. Trebuie să mă lași să plec. N-ar trebui să mai fim împreună..”

Petru vorbește cu prietenul său din Poliție pentru a-l prinde cât mai repede pe Laur.

Lia – Soția soțului meu, episodul 11 din 16 februarie 2023. Andi, în conflict cu familia lui

Ajunși înapoi acasă, cu o nouă pază asigurată, Petru și Marcel poartă o discuție legată de cum acesta din urmă a complotat cu Laur pentru răpirea Liei.

Tică vrea să își ceară scuze de la Moni pentru că s-a dat drept altcineva atunci când au vorbit, însă fetele pun la cale un plan pentru a se răzbuna pe el.

Noi scântei sar între Andi, mama și sora lui, după ce Otilia îi reproșează că nu a contribuit la „afacerea” familiei. „Mă întreb pe unde umblă Petru la ora asta”, a schimbat Alice subiectul.

Andi îi cere bani Otiliei, însă ajung rapid la o nouă dispută. „Toată lumea știe că dacă nu era tata nu aveai nici jumătate din cât ai acum”, i-a replicat Andi mamei lui.

Lia – Soția soțului meu, episodul 11 din 16 februarie 2023. Petru îi spune Liei că o iubește

Alice se plânge că Petru tot nu îi răspunde la telefon și plănuiește o seară romantică pentru el, așteptându-l în lenjerie intimă. Petru a refuzat-o însă și a mers să o viziteze pe Lia în schimb.

„Petru, acum că mi-am revenit putem să mergem la notar, de comun acord, cu divorțul.”, i-a spus Lia. „Dar eu te iubesc”, a replicat Petru. „Și eu te iubesc, știi asta…Dar așa e mai bine pentru toată lumea”, a zis Lia.

Marcel a primit un telefon de amenințare din partea lui Laur: „M-ai mințit, iar Lia acum e moartă. Tu urmezi!”

Lia – Soția soțului meu, episodul 11 din 16 februarie 2023. Andi s-a îmbătat și l-a dat de gol pe Petru. Alice e din ce în ce mai bănuitoare

Andi s-a întors beat acasă și a strigat cina de familie. „Am băut cât să îmi dau seama că se întâmplă ceva și voi nu vreți să vedeți. Auzi, domnul Vornicu, pot să vă rog să nu vă mai dați la alte femei prin preajma lui soră-mea?”, i-a spus el lui Petru, iar cei doi s-au încăierat și s-au aruncat în piscină.

„Auzi, mamă, sunt sigură că Andi se referea la faptul că a văzut ceva între Lia și Petru”, a zis Alice. La finalul episodului 11, Laur a reușit să intre din nou pe proprietate, pândind-o pe Lia.

Episodul 12

Episodul urmărtor începe cu Laur care o urmărește în continuare din umbră pe Lia. Cu pericolul în continuare prin preajmă, Marcel a anunțat-o pe Gabi că a fost amenințat de către Laur, iar aceasta a scos mai mulți bani din seif pentru a rezolva situația și a-l plăti pe Laur să dispară.

Lia – Soția soțului meu, episodul 12 din 16 februarie 2023. Alice bănuiește că între Petru și Lia ar fi ceva. Ce „joc” a pregătit

În tot acest timp, Alice, din ce în ce mia bănuitoare, îi face o vizită Liei. „Cum ți se pare soțul meu?”, a întrebat-o ea direct pe Lia, iar aceasta a fost pusă în dificultate.

„Cum vă înțelegeți? Vorbiți des? L-am văzut cum a intrat în foc după tine. Aproape că era să fiu geloasă, dar mi-am dat seama repede că Petru n-ar avea cum să se uite la o …bonă”, a continuat Alice, care a anunțat-o pe Lia că de acum va locui cu ei, în cameră la Robi.

„Dacă ai nevoie de ajutor, ciocăni la ușă, dar eu sper să nu ai. Că cine știe în ce poziții ne găsești..”, a continuat Alice „jocul” pe care și l-a propus.

Petru nu renunță la ideea de a-l băga pe Laur la închisoare și s-a întâlnit din nou cu prietenul său din poliție. Petru i-a propus un plan pentru a-l prinde pe Laur.

Andi și-a revenit după beție și a covins-o pe Alice să iasă în oraș ca frații, însă acesta a avut, de fapt, alt plan: să afle mai multe despre tatăl lor de la Mira. Astfel, a programat o întâlnire. „Otilia i-a folosit banii și l-a adus la sapă de lemn”, a povestit Mira, iar Alice s-a revoltat și s-a ridicat de la masă.

Ajunsă acasă mai devreme, Dana vorbește cu Maria și îi spune că Lia sigur e „combinată” cu cineva din casă, Petru sau Andi. Mama ei e sceptică la auzul vorbelor, însă stă puțin pe gânduri.

Lia – Soția soțului meu, episodul 12 din 16 februarie 2023. Laur e prins de poliție

Marcel s-a întâlnit cu Laur pentru a-i oferi bani să fugă din țară. „N-am nevoie de bani. Am venit să vă termin pe toți. Încep cu tine, apoi nevastă-ta, fi-tu, fii-ta, și apoi bogătașii care mi-au furat-o pe Lia”, i-a zis Laur, în timp ce i-a arătat cuțitul. Marcel a venit de data asta „pregătit” cu un topor însă. Totul a fost o înscenare pentru a-l prinde pe Laur, iar poliția a venit imediat la fața locului.

„Dacă Laur e pe mâna poliției s-ar putea să spună că a fost ajutat. Vreau să am garanția că mă acoperi”, i-a spus Gabi Otiliei, la aflarea veștii.

„Fabulezi. Discuțiile astea nu au avut loc. Dacă te prind că încerci să mă incriminezi, o să îți pară foarte rău”, i-a replicat Otilia.

Lia – Soția soțului meu, episodul 12 din 16 februarie 2023. Petru îi dă afară din casă pe Pavel și Gabi. O bănuiește și pe Otilia

Petru a aflat de implicarea lui Gabi în toată povestea cu Laur. „Fă-ți bagajele și pleacă. Nu meriți să mai stai aici!”, i-a spus el, chiar sub privirile lui Pavel. „Vreau să nu vă mai văd pe niciunul”, a continuat Petru, care apoi i-a făcut o vizită Otiliei, pe care o bănuiește.

„Nu vrei un război cu mine. (..) N-o să te las să îmi omori soția”, i-a spus el Otiliei.

Dana îi spune tatălui ei că are o soluție mai inteligentă pentru a scăpa de Lia. Tot „în familie”, Sorin o place tot mai mult pe Emma, însă ea nu pare să observe.

În închisoare, Laur începe să vorbească despre cei care l-au ajutat din familia Vornicu, iar informația a ajuns și la urechile cui nu trebuie.

Lia – Soția soțului meu, episodul 12 din 16 februarie 2023. Divorțează Lia și Petru?

Lia l-a sunat pe Petru, amintindu-și de una dintre zilele petrecute împreună. Deși nostalgică la gândul acelor momente, e hotărâtă să semneze actele de divorț, făcând o programare la notar în acest sens. Petru încearcă să o convingă să nu facă pasul.

La finalul episodului, Lia și Petru se întâlnesc la notar pentru a divorța, însă el refuză să semneze: „Nu. Nu pot să fiu de acord cu acest divorț. Lia, ești și rămâi soția mea.”

