Lia – Soția soțului meu, episoadele 7 și 8 din 2 februarie 2023. Lia și Robi evadează. Alice leșină după ce află că are o soră

În noile episoade apărute astăzi, 2 februarie 2023, Lia trece prin niște clipe foarte grele, din cauza răpitorilor. Aceasta a fost cpaturată alături de Robi, copilul lui Petru și al lui Alice și au fost ținuți sechestrați pentru a fi cerută un fel de recompensă pentru eliberarea lor. Iată ce s-a mai întâmplat în episoadele 7 și 8 din Lia - Soția soțului meu.

Lia – Soția soțului meu, episodul 7 din 2 februarie 2023. Lia și Robi sunt răpiți. Alice pune întrebări despre Petru

Iată că lucrurile par mai complicate decât s-ar fi așteptat membrii familiei Vornicu, mai ales după răpirea Liei și a lui Robi. Petru a încercat cu toate puterile să-i salveze, însă nu au reușit să dea de urma lor și nu a vrut să apeleze la Poliție.

Alice, alături de mama ei, au purtat o discuție destul de aprinsă.

„Petru s-a schimbat mult, tu nu-l mai știi”, îi spune Mama lui Alice, acesteia. „E vina mea că el s-a schimbat? Că eu îl iubesc la fel”, spune Alice. „Eu v-am iubit și pe tine și pe Andi la fel”, îi mai spune femeia fiicei sale.

Între timp, Mira își face apariția acasă la Petru pentru a-i cunoaște pe Alice și Andi, frații ei vitregi.

„Sunt sora ta”, îi spune Mira. „Ah, ce bine că am o asistentă!”, se bucură Alice. „Nu, sunt chiar sora ta, fiica tatălui tău”, adaugă ea, după care lucrurile iau o întorsătură neașteptată.

Alice o critică pe mama ei pentru faptul că i-a ascuns informația că mai are o soră și că l-a ținut departe pe tatăl ei natural de ei.

„Mamă, ai știut și mi-ai ascuns! Știai că am o soră”, îi spune Alice.

„Nu, și eu am aflat de curând! Tu si Andi erați mici, tatăl vostru nu a fost un om bun!”, adaugă mama lui Alice.

Povestea continuă în mansarda unde Lia și Robi sunt ținuți prizonieri:

„Robi, trebuie să fugi, trebuie să fugi!”, îl încurajează ea pe micuț. „Nu te las aici! Nu te las!”, spune copilul.

La parterul casei unde au fost ținuți prizonieri aceștia, au ajuns Petru și Andi, și au încercat să îi convingă pe răpitori să-i elibereze pe Lia și Robi, însă aceștia au cerut schița mașinei de raliu și să promită că nu vor concura cu ea.

Acasă la Petru, Alice leșină când află că are o soră, în special din cauza certurilor cu mama ei.

„Doamne, de ce durează atât să vină salvarea?”, se întreabă mama lui Alice. „Pleacă de aici! Nu ai ce să cauți aici! Ești ca el”, îi spune femeia Mirei. „Nu am știut că mai are probleme de sănătate! Nu plec de aici până nu știu că este bine”, spune Mira.

„Omoar-o pe bonă și caută copilul!”, îi ordonă șeful bandei unui răpitor, după ce Lia și Robi au reușit să fugă, însă tânăra a fost recapturată.

Lia – Soția soțului meu, episodul 8 din 2 februarie 2023. Lia și Robi au scăpat din mâinile răpitorilor. Petru a fost împușcat

Petru o salvează pe Lia și aceasta ține să-i spună câteva lucruri.

„Petru, am crezut că o să mor fără să-ți spun cât de mult te iubesc”, îi spune ea.

Mira încearcă să-i amintească lui Alice că ele se cunosc, însă aceasta și-a pierdut amintirile.

„Bună, Alice”, se prezintă Alice. „Mira, am vorbit mai devreme, ne știm din spital”, îi spune Mira.

„Nu știu, nu-mi amintesc nimic. Ce ar trebui să-mi amintesc. Nu înțeleg. Are legătură cu ea? Cine ești?”, spune Alice.

„Îmi amintesc totul foarte clar până la nuntă, după sunt doar niște frânturi, niște imagini de la spital, apoi niște imagini de aici de acasă. Și îmi amintesc despre o fată, e una cu ochi mai mari, cum o cheamă? Lia? Există?”, îi spune Alice doctorului și apoi mamei sale.

„Da, lucrează pentru noi”, spune mama lui Alice.

Robi se întoarce acasă și vrea să-și strângă mama în brațe, care nu îl recunoaște.

„Eu nu am copil! pleacă de aici! Ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu viața mea?”, se întreabă speriată Alice.

Lucurile iau o întorsătură neașteptată deoarece iubitul Liei ajunge acasă la Petru.

„Eu sunt iubitul Liei. E aici?”, întreabă el. „Poate că da, poate că nu!”, i se răspunde.

În acest timp, Lia îi spune că nu mai suprtă situația, iar Petru o pune să îl împuște fiindcă el nu poate trăi fără ea. Pistolul s-a descărcat, iar Petru a fost rănit de glonț în umăr.

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Episoadele serialului Lia - Soția soțului meu pot fi văzute integral pe AntenaPlay.