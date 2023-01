Lia – Soția soțului meu, episoadele 5 și 6 din 26 ianuarie 2023. Alice crede că Lia este bona fiului ei. Lia și Robi sunt răpiți

Ultimele episoade au fost un adevărat test de răbdare pentru Lia. Aflată în casa Vornicu, alături de soțul ei, Petru, au parte de o întâmplare neașteptată. Alice, prima soție a lui Petru, și-a revenit din coma în care a stat trei ani, a fost externată și s-a întors în familia Vornicu.

„Ia, uite cine a venit!”, a spus doamna Otilia Bădescu, mama lui Alice și soacra lui Petru.

„Petru!”, a strigat Alice zâmbind.

Lia – Soția soțului meu, episodul 5 din 26 ianuarie 2023 difuzat la Antena 1. Aparențe: Alice crede că Lia este bona lui Robi, fiul ei și al lui Petru

„Ce-am fi dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim? Orice! Dar chiar am face orice? Pentru că uneori asta te poate îndepărta și mai mult”, își spune Lia, în timp ce iese în curte, cu bagajul după ea.

Deși este hotărâtă să plece, își amintește exact ceea ce s-a întâmplat în familia Vornicu, când Alice a revenit acasă de la spital.

„Petru, nu te bucuri să-ți vezi soția acasă?”, l-a întrebat doamna Otilia Bădescu.

Alice este extrem de bucuroasă și chiar dacă e țintuită în scaunul cu rotile, are puterea să zâmbească în fața omului iubit. Și Robi, fiul lui Alice și al lui Petru, este entuziasmat de faptul că și-a reîntâlnit mama.

„Lia, ai văzut? Mama s-a întors!”, a spus micuțul.

Alice nu știe, de fapt, cine este Lia, însă doamna Bădescu are grijă să-i spună o mare minciună: „Ea este bona lui Robi”.

Lia Călin a rămas înmărmurită la auzul celor spuse de către soacra sa. Ea și Alice au făcut cunoștință, apoi cei trei (Petru, Alice și fiul lor, Robi) se duc sus în cameră să petreacă timp împreună.

Lia rămâne singură cu doamna Bădescu, care îi spune câteva cuvinte acide: „De ce te-ai întors? Asta ai vrut să vezi? Că sunt fericiți, că sunt o familie. Pleacă, fetiță, acum cât mai ai timp. Ce rost are să mai suferi atât?”.

În camera lui Petru și a lui Alice lucrurile nu stau deloc bine. Femeia, proaspăt întoarsă de la spital, își dorește să doarmă alături de soțul ei, însă nu este reciproc. Dintre toți trei, fiul lor, Robi, vrea cel mai mult să-și petreacă timpul alături de mama lui, dar este refuzat.

Alice este extrem de enervată de copilul de care nu-și aduce aminte, după ce a suferit amnezie în urma accidentului pe care l-a avut și a stat trei ani în comă: „Doamne, cât mă enervează copilul ăsta!”, îi spune Alice mamei sale, care tocmai ce ajunsese în cameră.

Acum că Lia Călin a rememorat experiența neplăcută din familia Vornicu, ea își revine și stă cu bagajul în mână, la poarta casei. A rămas la fel de dezamăgită și nu înțelege de ce i s-a întâmplat toate astea.

„Câți dintre noi păstrăm aparențele în jurul nostru? Și asta de ce? Ca să nu-i rănim pe cei dragi? Ca să nu suferim noi? Nu ar fi mai simplu să spunem mereu ce gândim? Să fim noi. Să avem libertatea să facem ce vrem noi”, își spune ea în gând, fără să găsească răspunsurile pe care le tot caută.

Brusc, apare verișoara ei, Dana, care vrea neapărat să o convingă să rămână, dar și să afle de ce e supărată. Lia nu-i recunoaște adevărul și îi spune că simte nevoia să fie singură, invocând motivul cum că nu și-ar fi revenit după moartea tatălui său.

Petru apare și rămâne, preț de câteva clipe, singur alături de Lia. Fata este de părere că cei doi nu mai au nimic să-și spună. Până la urmă, Lia i-a atras atenția lui Petru că nu i-a luat apărarea atunci când Alice, soția sa, a revenit acasă de la spital, fără să-i spună adevărul.

„Nu era momentul!”, a replicat Petru.

„Și atunci, când o să fie?”, a întrebat îndurerată Lia.

„În curând… este complicat”, a rămas pe gânduri Petru.

Lia s-a înfuriat imediat, acuzându-l că este un laș. La rândul său, Petru i-a mărturisit fetei că Alice ar putea să moară dacă va afla, dintr-o dată, adevărul, așa cum l-au avertizat medicii care au îngrijit-o. Alice este fragilă și încă nu și-a revenit complet din amnezie, așa că Petru nu vrea să-i cauzeze vreun șoc.

„Lăsați-o să-și amintească și să descopere singură”, a fost verdictul medicului.

Tot ce-i recunoaște Petru Liei este că nu a iubit-o niciodată pe Alice, dar nici nu-și dorește să-i facă rău mamei copilului său.

Lia îl înțelege pe Petru, însă nu știe care este rolul ei în toată povestea și că nu poate să mai rămână în casa lui, să păstreze aparențele, fiindcă este prea dureros. Petru i-a cerut să aibă răbdare, să nu plece, pentru că nu vede viața fără ea, soția lui - cu care s-a căsătorit în secret, în timp ce Alice stătea era în comă.

Maria și Marcel Pescaru, mătușa și unchiul Liei Călin, descoperă plicul de bani, însă nu știu ai cui sunt. Fiica lor, Dana, le spune că ar aparține verișoarei sale, așa că au păstrat plicul cu bani în siguranță, într-un sertar. Lia Călin a fost mituită să plece din casa Vornicu, primind banii de la doamna Bădescu pentru a nu se mai întoarce în familia lor.

Totodată, Dana află de la verișoara ei că banii primiți ar fi, de fapt, pentru facultate și pentru că Petru și soacra lui își doresc să fie bona lui Robi. Ea rămâne uimită când descoperă că Alice s-a întors acasă.

Lia vine, din nou, în casa Vornicu, însă ca să-i dea doamnei Bădescu o lecție. De față cu Petru, fata îi înapoiază plicul cu bani, iar el întreabă de unde sau pentru ce sunt banii, fără să aibă habar de mita pe care Lia o primise de la soacra lui, pentru a pleca și a nu mai călca niciodată în familia lor.

„Nu te mai băga în viața mea! E soția mea!”, i-a trântit Petru doamnei Bădescu.

„Soția ta e sus, Petru, și e bolnavă”, i-a răspuns femeia, făcând referire la Alice, mama copilului său.

Sus, în camera ei, Alice își ceartă fiul, pe Robi, că nu o lasă „nici să respire” și îi cere să plece. Nu durează mult, și vin și Petru cu mama lui Alice, doamna Bădescu.

„Simt de parcă toți îmi ascundeți ceva. O să mor, nu? Dacă e asta, să-mi spuneți, nu trebuie să mă menajați”, a început Alice.

„O să fie bine, și eu, și Otilia o să avem grijă de tine”, a liniștit-o Petru.

În realitate, nimeni din familia Vornicu nu vrea să-i spună adevărul lui Alice, acela că Petru este căsătorit cu Lia, cea pe care o consideră bona lui Robi. Petru nu vrea nici în ruptul capului să anuleze actul de divorț pe care l-a semnat în timp ce Alice se afla în comă. Doar el știe cât de nefericită a fost căsătoria lor.

Alice se află în camera ei când Robi îi spune că vrea să mănânce împreună, însă îl refuză. Apare și Petru, dar nu este pregătit să-i ofere afecțiunea de care are nevoie. În schimb, Alice observă un detaliu neobișnuit. Verigheta lui este din aur alb, nu galben, așa cum parcă-parcă își amintea că a fost la nunta lor. Femeia este convinsă că Petru a așteptat-o în tot acest timp cât ea a fost în comă.

La aflarea veștii că Alice s-a întors acasă, mătușa și unchiul Liei ajung în casa Vornicu pentru a aduce un buchet de flori. Când mătușa Maria o pune pe Lia să ajute la pregătitul mesei de prânz, Petru face un gest neașteptat. Le spune tuturor că Lia va mânca, de fapt, cu ei la masă, asigurându-i un loc special, timp în care toți cei de față rămân uluiți.

Lia pleacă și începe să plângă. Rămâne singură, în curte, dar apare Petru și fata îi recunoaște că nu a mai avut până la el un iubit: „Mi-am dat seama de ce nu am avut pe nimeni. Toată iubirea mea a fost menită să fie doar pentru tine”, i-a spus Lia, emoționată, lui Petru.

Bărbatul și-a liniștit soția și i-a promis că totul va fi bine.

La rândul său, fratele lui Petru, Pavel Vornicu, o ia pe amanta sa, Dana, în mașină cu pretextul că o duce spre serviciu, în aceeași zonă unde lucrează și el. În mașină, arată cum cei doi ar fi avut un moment tandru, pentru că fata l-a rugat pe Pavel să-i prindă sutienul.

Prin întrebările ingenioase și subtile pe care i le pune bărbatului, Dana află că ar exista o legătură între verișoara ei, Lia, și Petru. Momentul în care cei doi amanți se sărută este brusc întrerupt de sora vitregă a lui Alice, Mira.

Gabi, soția lui Pavel, simte că este ceva în neregulă, așa că fuge de îndată la el la birou. Furioasă, dă buzna peste el și îl găsește vorbind la masă cu Mira, sora vitregă a lui Alice. Fata nu știa cum să dea de Alice, de când a fost externată din spital.

Alice i se confensează mamei sale că a vrut să se sinucidă pentru că simte că Petru nu o mai iubește și este confuză. Este rece pentru că așa este felul său de-a fi sau pentru că are pe altcineva? Iar toate aceste gânduri nu i-au dat pace.

„M-am căsătorit de… prost. O iubesc pe Lia. Chiar nu am și eu dreptul la fericire după câte am îndurat în viața asta?. Toți trei suntem vinovați: și eu, și tu, și Alice, pentru că ne-am prefăcut și suntem nevoiți să trăim în minciună. Dar nu pentru mult timp, îți promit”, îi răspunde Petru soacrei sale, după ce află de cele întâmplate cu Alice.

Apare Andi, fratele lui Alice, și este ușor supărat că nu i-a spus nimeni că sora sa a revenit acasă. Între timp, Alice stă de vorbă cu Lia și vrea să afle dacă, într-adevăr, Petru are pe altcineva. Discuția lor este întreruptă brusc de doamna Bădescu.

Lia – Soția soțului meu, episodul 6 din 26 ianuarie 2023 difuzat la Antena 1. Lia și Robi sunt răpiți

În al doilea episod, Lia recunoaște că Petru a fost cel care a făcut-o să aibă încredere mai mult decât în oricine altcineva.

„Dar când ai avut sufletul plin de încredere pentru cineva și apoi la fel de repede s-a golit, îți dai seama că ai rămas doar cu amintirea și speranța și nimic între ele”, au fost gândurile Liei.

Îl întâlnește pe Petru și, așa, stabilesc ca ea să meargă să-l ia pe Robi de la școală. Între timp, Andi reușește să o întâlnească pe Alice, sora lui, pe balconul casei, unde stau la povești și deapănă amintiri.

La firma cu mașini de curse a fraților Vornicu, cei din personal au găsit un indiciu care i-a pus pe gânduri, și anume un chiștoc. Cu ceva timp în urmă, ei au găsit o pagină de ziar, cu tot cu amenințări înscrise pe ea, fără să știe cine este cel sau cea care le vrea răul.

Tot un chiștoc a fost lăsat de un individ în fața școlii unde învață fiul lui Petru și al lui Alice, Robi.

În biroul lui Petru, fratele său, Pavel, îi dezvăluie un secret crunt. Pavel are datorii de 50.000 de euro, din cauza unor pariuri, și trebuie să facă rost de ei în aceeași zi. Petru se înfurie și nu-i vine să creadă ce aude.

După ce Lia și verișorul ei îl iau, împreună, pe Robi de la școală și se îndreaptă spre casă, același individ fumător care îi așteptase, din umbră, începe să-i urmărească cu mașina.

Pe drum, un bărbat neajutorat îl oprește pe verișorul Liei și îl roagă să-l ajute cu mașina sa, care probabil se stricase. În timp ce el încearcă să-l ajute, același individ care îi urmărise de la școală iese din autovehicul cu o rangă și îl lovește, prin spate, pe Sorin care leșină și se prăbușește pe asfalt.

Cei doi indivizi care premeditaseră planul diabolic îi capturează pe Lia și pe Robi, îi bagă cu forța în mașină și pleacă.

Între timp, în casa Vornicu, Alice primește de la Gabi verigheta lui Petru care e din aur galben. Ea își amintește că soțul ei poartă pe deget o verighetă din aur alb și se întreabă cum de are două inele.

Sorin se ridică de pe asfalt și observă că are o rană la cap. Vede că, în mașină, Lia și Robi nu mai sunt.

În casa Vornicu, Petru își întreabă fratele dacă nu cumva faptul că are datorii și răpirea Liei și a lui Robi au vreo legătură. Pavel recunoaște că l-ar fi avertizat cu privire la bani: în cazul în care agresorii nu-i primesc, familia lui o să aibă de suferit.

„Ți-am găsit verigheta”, îl oprește Alice pe Petru.

„Dacă asta e a ta, atunci verigheta de la mâna ta ce e?”, mai continuă mama copilului său.

Petru nu apucă să răspundă, pentru că Sorin ajunge și le spune, în mod disperat, că Lia și Robi au fost răpiți.

Într-o casă ruinată și fără lumină, Lia încearcă să-l liniștească pe Robi, care e speriat. Răpitorii vin spre ei și îi spun fetei că nu au treabă cu ea, dar „prințișorul ei e valoros”.

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

