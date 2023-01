Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Soția lui Petru se trezește din comă. Cum reacționează Lia

„Soția dumneavostră tocmai și-a revenit” a fost replica medicului ce a dat totul peste cap în relația dintre Petru și Lia. Proaspăt întorși de la nunta lor extrem de discretă, Lia răspune la telefonul soțului ei și lumea ei este dată peste cap. Tânăra află că bărbatul pe care îl iubește și în care a avut încredere a mințit-o și se simte extrem de dezamăgită.

Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Lia află că soția lui Petru trăiește

În încercarea de a nu o pierde pe Lia, singura femeie pentru care a reușit să o iubescă, Petru merge la ea să îi explice situața. Tânăra este extrem de dezamăgită și îl trage la răspunedere pentru gestul său, chiar în noaptea nunții lor.

„Nu te-am mințit, nu ți-am spus tot adevărul. Urma să îți spun în seara asta tot, crede-mă”, i-a spus soțul ei, însă tânăra este hotărâtă să nu mai aibă nimic de-a face cu el, după ce a rănit-o și își taie rochia de mireasă chiar în fața lui.

Deși relația dintre ei este țensionată, acesta este, în continuare, foarte grijulie cu Robi, fiul lui Petru cu Alice și îi este aproape celui mic.

În paralel, doamna Bădescu ajunge la spital pentru a-și vedea fiica ce tocmai s-a trezit dintr-o comă profundă, însă nu găsește deloc ceea ce se aștepta. Alice este între-o stare precară și nu își amintește mai nimic despre viața ei.

Însă și familia Pescaru are parte surprize mari. În timp ce unchiul și mătușa Liei discutau cele mai noi știri la micul dejun, își face apariția chiar Sorin, fiul lor, prospăt întors din Germania, spre bucuria mamei sale.

Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Alice se trezește din comă după trei ani și cere să îl vadă pe Petru

La spital, Petru și mama socră stau pentru prima dată, față în față, după fiascoul din seara anterioară. Oricând de mult ar încerca să evite subiectul, tensiunea dintre ei doi se simte în aer, iar replicile tăioase nu întârzie să apară.

„Vă știți de mici, e mama copilului tău și te porți cu ea de parcă nu e decât o străină. Ce ți-a făcut de ai ajuns să o urăști atât?”, l-a întrebat doamna Bădescu, în timp doctorul își face apariție spunându-i lui Petru că soția sa a cerut să îl vadă.

În scurt timp, Alice are nevoie din nou de ajutorul medicilor pentru că nu se simte foarte bine, iar doctorul le dă vestea celor doi. Acesta le-a explicat că Alice este încă într-o stare precară și din acest motiv va mai sta în spital, pentru tratament și supraveghere.

În casa Vornicu, Gabi poartă prima discuție cu Lia pentru a afla „ce a fost în capul ei” și o acuză de faptul că nu s-a interesat dinainte despre familia lor, din moment ce a fost dispusă chiar să se căsătoreacă cu Petru.

„Auzi, mă fetiță. Eu cred că îți pierzi vremea. Vrei să fiu sinceră cu tine? Când te-am văzut prima oară nu mi-a plăcut de tine, dar acum mi-e milă. Du-te, vezi-ți de viață și nu-ți mai pierde vremea cu nebunii ăștia. Te pup!”, i-a spus aceasta Liei.

Acum că Alice s-a trezit din comă, după trei ani, Petru o roagă pe soacra lui să nu îi spună încă nimic lui Robi, însă asta duce la o nouă discuție cu acuzații și reproșuri.

„De ce te temi tu cel mai tare? Că fata mea o să moară sau o să rămână în viață? Poate uiți cine a fost la volanul mașinii în noaptea aia. În toți anii ăștia, cât am plâns și m-am rugat ca fata mea să-și revină, nu ți-am reproșat nimic, dar acum îți cer, ca mamă, tu ai creat situația asta. Te rog, te implor, rezolv-o”, i-a spus, cu ochii în lacrimi domna Bădescu lui Petru, înainte de pleca de la spital.

Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Lia îi dă verigheta înapoi lui Petru și hotărăște să plece înapoi acasă

„Te-am așteptat. Te-am așteptat ca să te întreb un singur lucru: De ce, Petru? Spune-mi de ce ai ales să mă minți în halul ăsta? În tot timpul ăsta ai fi avut ocazia să își spui adevărul. Tot adevărul, dar tu aia ales să mă minți, deși știai că soția ta e în spital”, i-a spus Lia, dezamăgită.

„Nu te-am minți când ți-am spus că te iubesc. Mi-a fost frică, așa e. Și mi-a fost frică pentru că dacă îți spunea, păuteam să te pierd”, i-a mărturisit Petru.

„Dacă mi-ar fi spus, am mai fi avut o șansă. Aș fi rămas în viața ta ca prieteană, dar așa, m-ai pierdut de tot”, au fost cuvintele Liei, înainte de a-și scoate verghieta de pe deget și a-i înapoia-o acestuia.

Însă, înainte de a plecat de tot, Lia poartă și prima discuție față în față cu Otilia. Tânăra o anunță că nu vor mai avea de a face cu ea și îi mulțumește pentru tot.

„Nu păpușă, nu te duci nicăieri. Nu-i vei spune nimic nici Mariei, nici Danei, nici lui Marcel. Dacă sufli o singură vorbă despre această falsă căsătorie, îți promit că eu cu mâna mea îi dau în stradă”, a amenințat-o Otilia.

Apoi aceasta îi dă instrucțiuni clare lui Pavel să îi dea niște bani fetei și să o urce în prima mașină de Constanța. Însă, aceasta nu apucă să facă nici doi pași pentru că Petru o ia pe sus pentru a-i explica cum au stat lucrurile cu el și Alice, de fapt și o închide în camera lui.

Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Alice află că a fost în coma trei ani, dar nu își amintește că are un copil

Petru și Otilia merg, din nou la spital, pentru a vorbit pentru prima dată cu Alice, după ce s-a trezit. Deși femeia este deja într-o stare mult mai bună, ea le cere să îi spună ce s-a întâmplat și află, cu stupoare, că fost în comă timp de trei ani.

După ce îl trage la răspundere pe Petru că nu o sărută, deși ea îl așteptată încă de dimineață, acesta îi spune poate data viitore, când îl va aduce și pe Robi. Însă, acesta a fost momentul în care toți și-au dat seama că aceasta suferă de amnezie pentru că nu știe cine este Robi și nu își amintește că are un copil.

„E normal ca memoria unui pacient să se reseteze. Tot ce știm e că în momentul acesta cel mai prezent moment este ziua nunții, asta e tot ce își amintește și nimic de după. Din păcate, nu. Are impresia că suntem la doar câteva zile după nunta dumneavostră. Tot ce a urmat după ce ca și cum nu ar fi existat. Nu știe ce a urmat după, nu știe că are un băiat, nu știe nici măcar câți ani are”, le-a mărturisit doctorul.

În tot acest timp, Lia reușește să evadeze din camera lui Petru și se întoarce la casa mătușii, însă nu îi spune adevărul. Cu toate acestea, însă, bărbatul merge după ea și o roagă să rămână „pentru Robi”.

Aflat într-o situație care pare fără ieșire, Petru ia o decizie surprinzătoare pe care i-o mărturisește fratelui său. El a hotărât să ducă o viață dublă, doar până când Alice se va simți mai bine.

În paralel, Alice primește o vizită surpriză pe patul de spital. Deși aceasta nu o recunoaște pe tânăra care a tot vizitat-o în cei trei ani pe care i-a petrecut în comă, aceasta îi dezvăluie că într-adevăr nu este asistentă, ci este sora ei.

Lia – Soția soțului meu, episoadele 3 și 4 din 19 ianuarie 2023. Robi începe școala și se încaieră cu un coleg

Totuși, în casa Vornicu se întâmplă și lucuri bune. După o perioadă lungă în care fiul lui Petru cu Alice a stat departe de colectivitate, cu toții au hotărât că este mai bine să se întoarcă și astfel, începe școală.

Cu toate acestea, încă din prima zi, el se încaieră cu un coleg care îi spune că dacă mama lui este moartă, aceasta nu are cum să se mai întoarcă înapoi. Extrem de rănit, micuțul îl îmbrâncește pe colegul care a râs de el.

În tot acest timp, Otilia îi duce un album cu poze fiicei sale, în încercarea de a afla dacă îi recunoaște pe cei dragi. Tânăra nu are nicio problemă să le recunoască fețele celorlați, însă nicidecum pe fiul ei și este extrem de tristă.

De asemenea, ea află că a petrecut 3 ani în comă, iar atunci când se vede în oglină, izbucnește în plâns. „Ce mi s-a întâmplat?! Unde m-am dus?”, a început să strige aceasta plângând și rugându-l pe Petru să îi povestească tot ce s-a întâmplat în lipsa ei.

Robi se întoarce acasă bandajat la cap, iar cea care îl găsește este chiar Lia care îl duce în camera lui, însă atunci când Otilia vede că tânăra e din nou în casa ei, o dă afară și o amenință. Mai mult, o împinge într-un zis, iar aceasta se loveste și leșină.

Dar atunci când Petru află ce s-a întămplat, de fapt, consideră că soția lui e în pericol și plănuiște să plece alături de ea și de Robi undeva departe. Toate acestea în timp ce Alice începe să își amintească de certurile ei cu soțul său.

Otilia hotărăște să ia problema în propriile mâini și recurge la o serie de gesturi extreme. Femeia îi pune ceva în băutură lui Petru și merge la Lia cu un plic cu bani, pentru a o convinge să lase familia Vornicu în pace.

Tânăra se urcă în primul autobuz spre Constanța, însă Petru nu cedează așa ușor. Cei doi se întorc acasă, însă acolo îi așteaptă o mare surpriză: Alice s-a întors și ea.

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Episoadele integrale ale serialului Lia - Soția soțului meu pot fi văzute integral pe AntenaPlay.