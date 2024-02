Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 13 și 14, sezonul 3, din 22 februarie 2024. Petru o confruntă pe Lia

În episoadele 13 și 14 din Lia - Soția soțului meu, Petru o confruntă pe Lia în privința lui Gianni, iar Dana află de Roxana. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 13, „De ce?”, Petru o confruntă pe Lia în privința întâlnirilor cu Gianni, iar Dana află că Pavel și Gabi au un copil.

„Minciuna e răul cel mai mic atunci când adevărul ar putea distruge o relație. Dar ce se întâmplă dacă ești prins? Cum poți recâștiga încrederea?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Petru încearcă să afle adevărul de la Lia

„Pleci, nu? Repetiții, la Elena la agenție”, îi spune Petru Liei.

„Da. De ce?” întreabă ea.

„Întreb doar. Ți-am zis că Gianni pune ceva la cale, nu?” mai întreabă el.

„Am grijă de mine. (...) Ce-i cu toate întrebările ăstea?” spune Lia.

„Îmi fac griji doar”, susține Petru.

Cei doi își beau cafeaua împreună, iar Petru o conduce la repetiții.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Alice continuă să se vadă cu Daniel

Andi și Otilia sunt surprinși să-l găsească pe Daniel la micul-dejun.

„Probleme?” întreabă Alice.

„Nici vorbă. Ne bucurăm că mai ieși și tu din casă”, răspunde Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Sorin a petrecut noaptea cu Sia

„Fugi deja?” întreabă ea, când îl vede grăbindu-se.

„Nu vreau să ne iasă vorbe”, răspunde el, care își face griji pentru familia sa.

Sia este de acord să fie discreți la insistențele lui Sorin. Andi îi surprinde sărutându-se.

Citește și: Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 11 și 12, sezonul 3, 15 februarie 2024. Petru află că Lia își petrece timpul cu Gianni

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Pavel și-a petrecut noaptea alături de Gabi

Dana îl sună pe Pavel pentru a afla dacă mai ajunge la controlul lui Ioan. Acesta o minte că este acasă.

Gabi vrea să știe dacă va fi alături de ea când o duce pe Roxi înapoi la centru.

„Despre asta când vorbim? Despre ce s-a întâmplat?” întreabă Gabi.

Însă Pavel nu e pregătit să discute.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. „Te folosești de mine?”

„M-am simțit foarte bine aseară”, îi spune Daniel lui Alice.

„Nu vreau să te induc în eroare, dar tu ești un tip ok, să zicem, dar eu iubesc pe altcineva”, îi mărturisește tânăra.

„Eu nu înțeleg ce vă place la el”, spune Daniel.

„Nu mă compara pe mine cu ea”, îi cere Alice.

„Nu te compar, dar trebuie să recunoști că aveți ceva în comun”, adaugă el.

„Pe tine”, răspunde Alice.

„Tu de ce te vezi cu mine?” o întreabă el.

„Dacă vrei să fiu sinceră, frati-miu mă tot bătea la cap că ar trebui să ies și eu mai mult, să cunosc oameni noi și tu ai fost omul potrivit la locul potrivit”, mărturisește ea.

„Mă bucur că pot fi de ajutor”, spune el.

Otilia îi întrerupe dorind să afle dacă Daniel va rămâne la masă.

„Te folosești de mine?” întreabă Daniel.

„Și dacă ar fi așa, ai avea vreo problemă?” întreabă Alice.

„Nu. Eram doar curios”, răspunde tânărul.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Gianni speră la o relație apropiată cu Lia

„Nu cred că tu și Lia o să aveți relația pe care ți-o dorești, așa apropiată”, îi spune Carla lui Gianni.

„Așa cum avem noi?” întreabă el.

„Până atunci bucură-te de asta”, îi cere Carla.

„Întotdeauna mă bazez pe tine să-mi spui adevărul în față”, spune el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Otilia își face griji pentru Alice

„Contează trecutul lui?” o întreabă Alice pe mama sa când acesta își arată îngrijorarea că petrece mult timp cu prietenul din copilărie al Liei. „Nu am de gând să mai trec peste greșelile pe care le faci.”

„Și cu Daniel ăsta ce faci, te răzbuni pe mine sau pe Lia sau pe Petru?” întreabă Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Gabi îl confruntă pe Fabian

Gabi încearcă să afle de unde are Fabian banii și, mai ales, pentru ce. Însă acesta îi spune că i-a câștigat la poker. Gabi nu acceptă acest răspuns, dat fiind că nu este un jucător bun de cărți.

„Eu nu-mi permit să pierd fata”, îi spune Gabi și îi dă bagajul fratelui său pentru a ieși din casă.

Fabian îi promite că vorbește cu Tavi și că nu va mai lua parte la transporturi.

Citește și: Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 9 și 10, sezonul 2, din 9 februarie 2024. Eva și Victor amână nunta

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Gianni vrea să afle ce se va întâmpla după ce se termină evenimentul

„N-ar fi mai ușor să-i spui adevărul? (...) Vrei să vorbesc eu cu el?” o întreabă Gianni pe Lia, după ce aceasta își cere scuze că a întârziat.

„Clar nu”, răspunde tânăra.

„Nu e cam ridicol să ne ascundem așa?” mai întreabă el. „Sunt totuși taică-tu.”

„E soțul meu. O să-i spun eu când simt că-i momentul”, spune Lia.

„Și dacă n-o să fie de acord?” întreabă Gianni.

„De asta o să-i spun fix înainte de eveniment sau după”, răspunde Lia.

„Și după?” adaugă el. „O să ne mai putem vedea?”

„Am venit aici ca să repet. Nu știu de ce ne-am vedea după”, răspunde Lia.

„Ești fiica mea. Poate ne vom vedea de Crăciun sau de Paște”, mai spune el, însă Carla le întrerupe discuția.

Petru a urmărit-o pe Lia până la casa lui Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Răzvan află că Alice se vede cu cineva

Răzvan îi prezintă biroul Siei. Acesta îi propune să fie secretară, deși tânăra crede că nu este potrivită din cauza aspectului, care ar putea ”speria” oamenii, după cum a remarcat Alice.

„Mă gândesc că acum că și-a găsit pe cineva, poate se mai relaxează”, îi spune Sia despre Alice.

„Și-a găsit pe cineva?” întreabă el.

„Un papagal. Cine ar putea să stea cu ea?” adaugă Sia.

Răzvan este în stare de șoc și pleacă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Tavi le încredințează o sarcină importantă lui El Capitan și Tică

„Săptămâna viitoare am nevoie să îmi aduceți niște marfă”, le transmite Tavi lui El Capitan și lui Tică.

„Eu nu înțeleg de ce nu se livrează marfa direct la furnizorii ăia”, spune Tică.

Însă sunt întrerupți de Fabian. El Capitan merge să le asulte conversația.

Fabian îi spune că Petru și Pavel suspectează că se întâmplă ceva.

„Nu mai pot să te ajut (...) Nu vreau să fac rău nimănui”, îi mai spune el.

însă Tavi nu îl lasă să se retragă.

Citește și: Oana Zara a ajuns la urgențe. Ce a transmis de pe patul de spital: „A fost prima oară în viața mea”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. „Uneori e nevoie de ceva nou”

Otilia îi cere ajutorul lui Petu în privința lui Alice. Aceasta îi dezvăluie că fiica ei este cu Daniel din motive greșite. Cei doi sunt întrerupți de apariția lui Răzvan, care vrea să vorbească cu Alice.

„Eu cred că știe, la ce față avea”, spune Petru.

„Tu chiar vrei să te vezi cu oricine dcât cu mine?” o întreabă Răzvan pe Alice.

„Nu am voie?” râde Alice

„Cum să-mi faci asta după tot ce am făcut?” îi spune el.

Alice îi dezvăluie că Daniel o atrage, în schimb el nu.

„Vrei să-i faci rău Liei”, mai spune el.

„Poate, dar măcar el mă atrage cu ceva”, răspunde Alice.

„Fă-mă să te urăsc că asta am început să vreau, să te urăsc”, îi cere Răzvan.

„Dar nu poți. Și eu știu asta”, îi spune Alice. „Mă iubești sau mă urăști?”

Petru îi întrerupe.

„Tu te vezi cu Daniel?” o întreabă Petru.

„Ești gelos?” răspunde Alice.

„Nu sunt gelos. Am impresia că faci asta doar ca să-i faci în ciudă Liei”, spune el.

„Adică eu n-aș putea să plac un alt bărbat în afară de tine, nu?” întreabă Alice.

„Ba da, normal”, răspunde el.

„După ce că m-ai părăsit acum vrei să rămân și singură toată viața”, spune Alice.

„Dacă e adevărat, eu mă bucur pentru tine”, îi spune Petru.

„E un bărbat care se uită la mine altfel. Nu mă vede nici bolnavă, nici nebună, nici disperată. Și mă face să mă simt cum nu m-am mai simțit de mult, femeie. (...) Uneori e nevoie de ceva nou. Și el e ceva nou”, adaugă ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. „Minciuna asta e o greșeală”

„Putem începe, că e târziu și nu vreau să intre Petru la bănuieli”, spune Lia.

„Asta dacă nu cumva știe deja”, adaugă Gianni. „Cred că Petru mă urmărește. (...) Ești aici pentru că ești fiica mea (...) sau pentru că te-a rugat Petru?”

„Îmi mint soțul ca să mă iei tu la întrebări”, răbufnește Lia.

„Te rog, rămâi”, spune Carla.

„Deja mi se pare că minciuna asta e o greșeală”, spune Lia, înainte să se grăbească să plece, deoarece Petru o așteaptă la agenție.

„Petru știe”, conchide Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Pavel și Dana se culcă împreună

„Pentru voi doi o să-mi fac întotdeauna timp”, spune Pavel după ce Dana îi mulțumește că își petrece timpul cu ei.

„Apreciez”, spune Dana.

„Sunteți familia mea”, adaugă Pavel.

Acesta ar vrea să îi mai spună ceva, însă Dana îl sărută. Cei doi fac dragoste, iar Pavel primește un telefon de la Gabi, care vrea să o scoată împreună pe Roxi în parc. Pavel se grăbește să plece.

Dana iese în parc cu Maria și Ioan. Aceasta îi mărturisește mamei sale că mai simte ceva pentru Pavel. Ele îi văd în parc pe Gabi, Pavel și Roxana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 13, din 22 februarie 2024. Lia află că Petru știe de întâlnirile cu Gianni

Lia ajunge la agenție, iar Petru era deja acolo.

„Nu mai minți că știu tot. Știu că te vezi cu Gianni”, îi spune Petru.

Citește și: Seria În spatele Camerei 609, episodul 5, sezonul 2. Matei Negrescu: „Am continuat să mă simt groaznic până m-am simțit mai bine!”

În episodul 14, „Nu pot sta departe de tine”, Dana și Gabi află că Pavel s-a culcat cu amândouă.

„Ce faci atunci când ai greșit față de persoana iubită? Fugi, te ascunzi sau o confrunți? Și dacă-ți faci curaj să o confrunți, oare te va ierta? Până când?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Lia află că Pavel are o fetiță cu Gabi

„Petru nu a dormit aici azi-noapte. A aflat că mă văd cu Gianni”, îi spune Lia Danei.

„O să te ierte. Și tu l-ai iertat mereu”, îi spune Dana.

„E vorba de Gianni”, adaugă Lia.

„Știi măcar unde s-a dus?” întreabă Dana.

„Cred că la Robi”, spune Lia.

„Privește partea bună. Tu măcar știi că Petru are un copil. Eu abia am aflat”, îi spune Dana. „Pavel are un copil cu Gabi.”

„E Pavel, mă așteptam să mă dezamăgească”, adaugă Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Alice crede că Petru va divorța de Lia

„De ce nu te muți de tot acasă?” îl întreabă Robi pe Petru.

„Am mai vorbit despre asta. Tati e însurat cu Lia acum, dar pentru tine e mai bine să stai în casa asta cu mami”, îi spune el.

Alice consideră că Petru are alt motiv pentru care a dormit acolo: „Ai probleme în căsnicie.”

Tânăra se amăgește că Petru ca divorța de Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Lui Gianni i se confirmă bănuielile

Lia îi spune Carlei că Petru știe că se vede cu Gianni.

„Încerc să ajung, dar nu promit”, îi spune Lia.

„Consider că Petru e un om informat”, spune Gianni.

„Dacă îi faci ceva, Lia n-o să te ierte niciodată”, îi spune Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. „Familia perfectă”

Dana îl confruntă pe Pavel cu privire la copilul pe care îl are împreună cu Gabi.

„Nu e ce crezi”, îi spune Pavel.

„V-am văzut în parc. Familia perfectă”, adaugă Dana.

„Eu și Gabi nu puteam să avem copii (...) și am depus un dosar de adopție”, relatează Pavel. „Dacă nu fac asta, nu semnează actele de divorț.”

„Deci Ioan mai are o soră. Vreau s-o cunoască”, spune Dana.

Însă Pavel consideră că nu este cazul.

„Atunci nu-l mai vezi pe Ioan”, susține ea. „Doar Gabi are voie să pună condiții nu?”

Dana îl dă afară din casă pe Pavel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Petru susține relației Siei cu Sorin

Petru se bucură pentru Sia și Sorin. Otiliei nu-i vine să creadă că nu este împotriva lor.

„Așa e la vârsta lor. Lasă-i să fie fericiți”, spune Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Lia ajunge la Carla

„V-ați certat? (...) Îmi pare rău. (...) Sunt tatăl tău. Chiar dacă personal sunt alergic la Petru, vreau să fii fericită”, îi spune Gianni.

„Nu ești aici. Nu mai bine te duci acasă să lămurești lucrurile cu Petru?” o sfătuiește Gianni, după ce vede că Lia nu se poate concentra la repetiții. „E timp până la eveniment.”

„Sper să vă împăcați”, îi spune Carla. „Tată, știu că pui ceva la cale.”

„Vreau să am cele două fete lângă mine”, spune el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Pavel îi spune Gabrielei de condițiile puse de Dana

Pavel îi spune Gabrielei că Dana știe de Roxi: „Dana a zis că ar fi frumos ca Roxi să-ș cunoască pe Ioan.”

„Exclus. Nu sunt de acord”, spune Gabi.

„A zis că dacă nu facem asta, nu pot să-l mai văd pe Ioan. Și cum adică nu, până la urmă e și fata mea”, spune Pavel.

Citește și: "Dating in Barcelona", nominalizat pentru cea mai bună comedie a anului 2023. Serialul se vede din februarie în AntenaPLAY

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Lia discută cu Petru despre situația cu Gianni

Lia merge să discute cu Petru. Cei doi vorbesc despre cele întâmplate între ei și despre situația cu Gianni.

„Mă simt trădat, mă si dat la o parte”, îi spune Petru.

Lia îi explică cât de greu îi este în situația de față.

„Ar trebu să ne pui pe noi pe primul loc. Pentru că eu sunt familia ta, Lia. Eu sunt, nu Gianni”, adaugă el.

Alice îi observă de pe terasă. Aceasta îi povestește bucuroasă mamei sale. Însă pe Otilia nu o mai surprinde nimic.

„Eu te sfătuiesc să nu te mai amăgești”, îi sugerează Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Gianni află de planurile lui Tavi cu El Capitan

„Ce caută ăștia doi aici?” îl întreabă Gianni pe Tavi, după ce îl surprinde cu El Capitan și Tică.

„Le-am dat ceva de muncă”, răspunde Tavi. „El Capitan a fost omul nostru și, în plus, îi sunt și dator. Mi-a salvat viața după ce ai încercat tu să mă omori.”

Tavi îi spune că le-a dat să se ocupe de niște transporturi.

„Și le-ai zis cumva ceva legat de Petru? Poate ți-a scăpat din greșeală”, îl amenință Gianni cu un bătător de carne.

„Normal că nu le-am spus nimic (...) Uiți că eu am condus totul cât ai stat tu la închisoare. Ia mâna de pe mine”, spune Tavi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. „O alegere imposibilă”

„E o alegere imposibilă”, spune Lia.

„Cum adică alegere?” întreabă el.

„Așa cum și tu ai nevoie de mine uneori, așa am și eu de tine în momentul ăsta”, îi dezvoluie ea.

„Nu pot să-ți interzic să te mai vezi cu el, dar nu pot să accept”, răspunde Petru.

„Știu că o să ți se pară ciudat, dar muzica ne-a apropiat”, îi mărturisește tânăra. „Când repet cu el, simt și eu că am un părinte. (...) Simt că e tatăl meu și-mi pare rău.”

„Eu îți vreau binele. Atâta tot. Eu cred că el te va face să suferi”, îi spune Petru.

„Așa e, dar acum am nevoie de apropierea asta”, răspunde Lia. „Poate e doar o fază, o să treacă și gata.”

Daniel este întâmpinat de Alice, iar Lia este surprinsă să-l vadă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Gabi și Dana află că Pavel s-a culcat cu amândouă

„Nu poți să-i faci asta lui Pavel. Nu poți să nu-l lași să-și vadă copilul”, îi spune Gabi Danei.

„Nu e în stare PAvel să-și ducă luptele singur, te trimite pe tine?” răspunde Dana.

„Am venit de capul meu”, spune ea.

Aceasta îi povestește despre noaptea petrecută împreună, iar Dana îi spune despre întâlnirea lor.

„Nu cred că ăsta ne joacă iar pe amândouă”, spune Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Lia află de Daniel și Alice

Lia este surprinsă să afle că Alice și Daniel ies împreună: „Ceva nu e ok. Alice pune iar ceva la cale. (...) O să-l facă să sufere.”

„Ce-ți pasă ție?” întreabă Petru.

„Tu iar ești gelos?” spune Lia.

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 5 din sezonul 3. Tina Duceac: „Visele mele s-au năruit în mașina de spălat!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Minciunile lui Pavel ies la iveală

Pavel ajunge la Dana, iar aceasta își dă seama că o minte din nou.

„Oricând te-aș alege pe tine și pe Ioan”, îi spune el.

Gabi l-a auzit și îi cere socoteală.

„De ce ne joci iar pe degete?” întreabă ea.

„Știm că te-ai culcat cu amândou”, adaugă Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. Otilia o cheamă pe Ema acasă

Otilia îi spune Siei că ar prefera să nu mai vină în casă împreună cu Sorin. Însă cei doi tineri nu acceptă. Otilia o contactează pe Ema: „E nevoie de tine acasă.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 14, din 22 februarie 2024. „Comitetul de primire”

Lia merge împreună cu Petru acasă la Gianni. Tânărul vrea să fie prezent la repetiții, deși promite că nu va interveni în nimic.

Citește și: Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 11 și 12, sezonul 2, din 12 februarie 2024. Scandal între familii

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 3, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 11 ianuarie.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să o facă pe Lia să-l ierte – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al treilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.