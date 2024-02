Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 5 din sezonul 3. Tina Duceac: „Visele mele s-au năruit în mașina de spălat!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 5. Tina Duceac: „Visele mele s-au năruit în mașina de spălat!”

Tina Duceac, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Ema Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Tina Duceac acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Citește și: Filme și seriale romantice. AntenaPLAY sărbătorește Valentine's Day toată luna februarie cu producții de care te îndrăgostești

Prima dată când

Tina Duceac este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„A fost fix la acest serial”, mărturisește tânăra. „Nu mă așteptam neapărat să-l iau.”

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Au fost la 16 ani (...) era o sumă destul de mare pentru acea perioadă și vârstă din viața mea și i-am luat o orhidee mamei mele (...) Totul a fost pentru mama”, dezvăluie Tina.

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singură

Aceasta a povestit despre o călătorie din copilărie: „Eram clasa a IV-a și a fost prima dată când am mers de acasă de la mine (...) până la țară la bunicii mei.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Prima filmare este strict legată de acest serial. Doamne, câte emoții am avut. Tremuram”, mărturisește tânăra.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„Asta mi s-a întâmplat la 17 ani și pentru mine a fost uluitor”, dezvăluie Tina. „Mă bucură extraordinar de tare.”

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 4 din sezonul 3. Ana Bodea: „Am dansat un an și jumătate cu glezna fracturată”

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„Florin Piersic”, spune ea.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Să mă mut în București”, spune ea simplu. „A fost o maturizare.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Serialul și faptul că am trecut de casting (...) că am reușit să fac din meseria asta mai mult decât o pasiune”, mărturisește Tina.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Am fost în Egipt (...) și am călărit o cămilă”, relatează tânăra.

Regrete discrete

La această categorie Tina a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Singurul meu regret culinar este că am încercat cașul de oaie”, spune ea.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Am ajuns la vârsta adultului (...), dar țin minte că, la un moment dat, aveam eu o foiță în care-mi notasem mai multe chestii - ce voiam să fac... - (...) mi-am pus-o-n blugi, blugii la spălat și foița s-a dus și visele mele s-au dus, s-au năruit în mașina de spălat”, relatează tânăra.

Citește și: (P) Noua comedie cu Mark Wahlberg a doborât recordul de audiență pe platforma Apple TV+

Ce regreți că nu știi să gătești

„Mi-ar plăcea să știu să gătesc sarmale”, mărturisește Tina.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Eu am avut breton până prin clasa a VIII-a cred (...) era un breton aproape de sprâncene”, relatează Tina despre momentul în care și-a ”ajustat” bretonul singură.

„Eu nu mi-am dat seama ce-am făcut. A ajuns mama acasă de la serviciu și m-a întrebat: <<Ce ți-ai făcut la breton?>>”

Ce regreți că ai cumpărat

„Eu cumpăr multe chestii”, spune Tina sinceră. „Am foarte multe chestii ieftine cumpărate pe care mi-am dat seama că n-am unde să le folosesc.”

Ce regreți că n-ai cumpărat

„Dau banii pe prostii micuțe, dar când e vorba de ceva mai scumpă mă gândesc de foarte multe ori dacă să-mi iau sau nu”, spune tânăra.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Nu regret, dar e funny așa când stai să te gândești că am găsit poze cu mine în șosete și sandale de când eram mică”, se amuză ea.

Citește și: Noutățile lunii februarie în AntenaPLAY

Ce regreți că ai făcut în școală

„Regret că, la un moment dat, am încercat să copiez”, mărturisește Tina. „Nu sunt bună la așa ceva.”

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Tina Duceac le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce crezi că ai fi fost dacă nu erai actriță

„Psiholog”, spune Tina hotărâtă.

Ce mare personalitate ți-ar fi plăcut să interpretezi

„Regina Maria”, dezvăluie tânăra.

Care este crush-ul celebru pe care l-ai avut

„Mie îmi plăceau așa românașii noștri. Îmi plăcea mult Randi...” mărturisește ea.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Vreau să sar cu parașuta”, spune Tina.

Însă tânăra adaugă faptul că și mutatul singură i s-a părut o mișcare îndrăzneață.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

„Pentru că eu nu prea am timp liber (...), când am puțin-puțin timp liber îmi place să stau în pat”, răspunde Tina.

Citește și: Mara Oprea, fermecătoare în costum de baie. Cum s-a lăsat actrița fotografiată la piscină: „Un trup perfect”

Care este ultimul film la care ai plâns

„Recent am revizionat La vita e bella, care este unul dintre filmele mele preferate și la care plâng cu muci”, mărturisește tânăra.

Dacă ai fi distribuită într-un film cu supereroi ți-ar plăcea să joci supereroina sau răufăcătoare

„Mi-ar plăcea ca într-un film să joc supereroină și-ntr-un altul răufăcătoare”, conchide ea. „Personajele negative sunt mult mai delicioase de jucat.”

Dacă ai putea să ieși la cină cu orice personalitate care există sau a existat cu cine ai ieși

„Vlad Țepeș!” răspunde Tina râzând.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Când eram mică, cel mai mare vis al meu pe plan profesional era să joc într-un serial românesc, ceea ce s-a întâmplat și pentru mine a fost wow. Și acum (...) îmi doresc foarte mult să joc într-un film sau într-un serial spaniol și mi-ar plăcea pe plan muzical să fac niște lucruri, dar deocamdată e secret”, dezvăluie Tina.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Patul lui Robi din primul sezon și al doilea sezon. Deci mașina aia care este pat”, mărturisește tânăra. „Eu când l-am văzut am fost mult mai entuziasmată ca Andrei.”

Citește și: Oana Zara a ajuns la urgențe. Ce a transmis de pe patul de spital: „A fost prima oară în viața mea”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.