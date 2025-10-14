(P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

Prin această investiție, Valentin Burada își consolidează prezența în piața serviciilor de estetică medicală, un sector aflat într-o creștere constantă la nivel național, și continuă să promoveze în România standardele internaționale de calitate și siguranță care definesc Swiss Clinics.

Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca | Swiss Clinics

Antreprenorul Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics, își continuă proiectele de extindere în domeniul esteticii medicale și a inaugurat recent o nouă clinică la Cluj-Napoca, pe strada Bistriței nr. 83, în urma unei investiții de peste 400.000 de euro.

Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

Noua unitate aduce în Transilvania tehnologii medicale de ultimă generație, tratamente personalizate și o abordare bazată pe echilibru, siguranță și rezultate naturale, într-un spațiu modern dedicat frumuseții autentice.

Clinica include patru cabinete medicale și o sală pentru intervenții estetice cu anestezie locală, unde pacienții sunt consultați și tratați de o echipă multidisciplinară de medici din București și din regiune.

Printre domeniile acoperite se numără dermatologia medicală și estetică, procedurile minim invazive, tratamentele de rejuvenare și anti-aging, precum și ginecologia estetică și funcțională. De asemenea, clinica oferă intervenții de mică chirurgie reconstructivă, integrând totul într-o abordare completă a frumuseții și sănătății pielii.

„Clujul este un oraș vibrant, cu un spirit tânăr și educat, iar pacienții de aici merită o experiență medicală completă, la cele mai înalte standarde. Această clinică este o extensie firească a viziunii noastre: excelență, empatie și inovație în medicina estetică”, – a declarat Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics.

Evenimentul de inaugurare a avut loc pe 9 octombrie 2025, într-un cadru elegant, dedicat colaboratorilor, partenerilor și invitaților speciali ai brandului.

Prin această investiție, Valentin Burada își consolidează prezența în piața serviciilor de estetică medicală, un sector aflat într-o creștere constantă la nivel național, și continuă să promoveze în România standardele internaționale de calitate și siguranță care definesc Swiss Clinics.