Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty (P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

(P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

Prin această investiție, Valentin Burada își consolidează prezența în piața serviciilor de estetică medicală, un sector aflat într-o creștere constantă la nivel național, și continuă să promoveze în România standardele internaționale de calitate și siguranță care definesc Swiss Clinics.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 16:39 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 16:47
Galerie
(P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca | Swiss Clinics

Antreprenorul Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics, își continuă proiectele de extindere în domeniul esteticii medicale și a inaugurat recent o nouă clinică la Cluj-Napoca, pe strada Bistriței nr. 83, în urma unei investiții de peste 400.000 de euro.

Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

Noua unitate aduce în Transilvania tehnologii medicale de ultimă generație, tratamente personalizate și o abordare bazată pe echilibru, siguranță și rezultate naturale, într-un spațiu modern dedicat frumuseții autentice.

Clinica include patru cabinete medicale și o sală pentru intervenții estetice cu anestezie locală, unde pacienții sunt consultați și tratați de o echipă multidisciplinară de medici din București și din regiune.

Articolul continuă după reclamă

Printre domeniile acoperite se numără dermatologia medicală și estetică, procedurile minim invazive, tratamentele de rejuvenare și anti-aging, precum și ginecologia estetică și funcțională. De asemenea, clinica oferă intervenții de mică chirurgie reconstructivă, integrând totul într-o abordare completă a frumuseții și sănătății pielii.

„Clujul este un oraș vibrant, cu un spirit tânăr și educat, iar pacienții de aici merită o experiență medicală completă, la cele mai înalte standarde. Această clinică este o extensie firească a viziunii noastre: excelență, empatie și inovație în medicina estetică”, – a declarat Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics.

Evenimentul de inaugurare a avut loc pe 9 octombrie 2025, într-un cadru elegant, dedicat colaboratorilor, partenerilor și invitaților speciali ai brandului.

Prin această investiție, Valentin Burada își consolidează prezența în piața serviciilor de estetică medicală, un sector aflat într-o creștere constantă la nivel național, și continuă să promoveze în România standardele internaționale de calitate și siguranță care definesc Swiss Clinics.

Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca

Pentru mai multe informații despre Swiss Clinics sau pentru a rezerva o consultație gratuită, vă rugăm să vizitați site-ul www.swissclinics.ro sau să îi contactați direct la 021 9093 sau e-mail: [email protected].

Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești
Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea...
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi un salon profesionist în București
(P) Tatuaje și piercing: cum alegi un salon profesionist în București
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al Capitalei
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al... Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x