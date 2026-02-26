Tocmai ai făcut un antrenament rapid, așa că îți pulverizezi părul cu șampon uscat. Te-ai trezit târziu fără timp să faci duș, așa că pulverizezi puțin șampon uscat. Îți simți părul puțin gras în timp ce călătorești, așa că - evident - apelezi la prietenul tău de încredere, șamponul uscat. Dar oare este acesta întotdeauna sigur de folosit? Și cât de bine curăță de fapt părul?

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 16:11 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:19

Șamponul uscat: mit și adevăr – ce este, cum funcționează și cum îl folosești corect | Shutterstock

Șamponul uscat a devenit, în ultimii ani, unul dintre acele produse „salvatoare” pe care le ții mereu la îndemână. Este ideal pentru retușuri rapide și styling instant, fără să compromiți sănătatea părului.

Fie că ai o dimineață aglomerată, o întâlnire neprevăzută sau pur și simplu vrei să prelungești cu o zi prospețimea coafurii, câteva pufuri pot transforma instant un păr lipsit de volum într-unul revigorat. Popularitatea lui nu este întâmplătoare: „Sub formă de pudră sau spray, șamponul uscat absoarbe excesul de sebum și impuritățile de la rădăcină, redând părului luminozitate, textură și lejeritate între două spălări”, explică Vali Sava, stilist Londa Professional.

Totuși, odată cu succesul lui, au apărut și numeroase întrebări și mituri: este sigur pentru scalp? Poate înlocui spălarea clasică? Poate dăuna părului dacă este folosit prea des? Pentru a înțelege cum să-l folosim corect, este important să vedem ce face de fapt acest produs.

Ce este și cum funcționează șamponul uscat?

Articolul continuă după reclamă

Spre deosebire de șamponul clasic, șamponul uscat nu necesită clătire. Formulat cu ingrediente precum amidonuri, argile sau alcool, acesta absoarbe rapid excesul de sebum și unele impurități de la rădăcină, lăsând părul să pară mai curat, mai fresh și discret parfumat. Este un produs‑cheie pentru diminețile în care timpul nu este de partea ta, pentru un retuș rapid după antrenament sau pentru a prelungi durata unui coafat realizat la salon. În plus, oferă volum și textură părului lipsit de formă și neutralizează mirosurile neplăcute — un bonus apreciat în zilele aglomerate.

Ce trebuie reținut: șamponul uscat împrospătează părul prin îndepărtarea uleiurilor, dar puterea sa reală de curățare este doar minimă.

Cum se folosește

Se agită bine recipientul înainte de aplicare. Pentru reîmprospătare, împarte părul în secțiuni și pulverizează la rădăcină. În timp ce pulverizezi, ține recipientul la aproximativ 15 cm de scalp. După pulverizare, masează scalpul pentru a distribui uniform produsul la rădăcini.

Apoi piaptănă părul. Când periezi sau pieptăni părul dat cu șamponul uscat, acesta îndepărtează sebumul.

Pentru textură suplimentară, aplică apoi și pe lungimi. Rezultatul: un styling mat, aerisit, cu volum și structură ușor de menținut.

Cât de des ar trebui folosit?

„Ca orice produs de styling, și șamponul uscat trebuie folosit cu moderație. Aplicat în exces sau prea des, poate să se acumuleze pe scalp, ceea ce poate duce la iritații, uscăciune sau senzația de încărcare dacă nu este urmat de o spălare tradițională”, avertizează stilistul Vali Sava.

Șamponul uscat îți oferă o modalitate excelentă de a-ți menține părul proaspăt între spălările cu apă. Când folosești șamponul uscat în mod corect, poți evita probleme precum mâncărimea scalpului sau părul tern.

CITEȘTE ȘI: Ce înseamnă rutina antipoluare pentru păr și ce daune provoacă poluarea asupra părului

Mituri despre șamponul uscat

1. Șamponul uscat poate duce la căderea părului.

Acumularea de șampon uscat, sau a oricărui produs de styling pentru păr, poate provoca iritații ale pielii, ceea ce poate predispune la afecțiuni ale scalpului. Problema cu șamponul uscat este că poate sufoca scalpul dacă este utilizat în exces, cum ar fi dacă este utilizat de exemplu zilnic, timp de 2-3 săptămâni.

Studiile arată că un scalp nesănătos poate duce în cele din urmă la inflamații care reduc creșterea părului. Prea mult timp fără să îți speli părul poate duce, de asemenea, la mătreață și alte tipuri de iritații ale scalpului. Trebuie să îți speli sau să îți șamponezi scalpul din când în când pentru a avea un păr și o piele a scalpului sănătoase.

2. Șamponul uscat este un substitut pentru spălarea părului.

Deși e ușor să folosim un șampon uscat pentru a prelungi durata până la spălarea părului nostru cu o zi sau două în plus, acesta nu este o alternativă la spălarea părului. Șampoanele uscate absorb excesul de sebum pentru a masca aspectul părului gras, dar nu curăță de fapt murdăria și praful. Un surfactant, cum ar fi un șampon clarificator bun, și apă ar trebui folosite măcar săptămânal pentru a curăța corect părul.

3: Șamponul uscat este șamponul leneșului?

Ei bine, asta depinde pe cine întrebi, dar dacă crezi că șamponul uscat este rezervat exclusiv celor dintre noi prea leneși să facă duș în fiecare dimineață, vei fi încântată să afli că este soluția perfectă pentru persoanele cu păr subțire care au nevoie de puțin volum în plus.

Șamponul uscat te poate ajuta să creezi coafuri voluminoase, dezvoltând textura existentă care fixează și mai bine onduleurile sau cocurile ridicate.

4. Șamponul uscat lasă o pudră albă care arată ca mătreața

Șampoanele uscate sunt cunoscute în mod obișnuit pentru faptul că depun o pudră albă (similară cu talcul), însă majoritatea acestora pot fi periate, lăsând foarte puține reziduuri vizibile pe păr. Există unele mărci care oferă și șampon uscat colorat pentru a se potrivi cu nuanțele naturale ale părului, reducând riscul ca acesta să fie vizibil în păr.

5. Șamponul uscat îngreunează părul

Părul tinde să devină moale și lipsit de viață dacă este lăsat nespălat zile întregi. Deși ideea de a adăuga mai mult produs poate părea contraintuitivă, majoritatea șampoanelor uscate pot ajuta la adăugarea de volum datorită texturii lor mate. Cu toate acestea, utilizarea prelungită (mai multe zile la rând) ar putea face ca părul să se îngreuneze provocând în final o pierdere de volum.

6. Șamponul uscat usucă părul

Multe șampoane uscate conțin alcool, care poate fi extrem de uscat pentru firele de păr. Dacă este utilizat în exces, un șampon uscat cu alcool poate duce la un păr fragil, așa că este important să tratezi în mod constant părul cu balsam.

Aliatul perfect, dacă îl folosești corect

În final, șamponul uscat este o soluție rapidă, practică și extrem de utilă, dar nu înlocuiește curățarea profundă. Folosit alternativ cu spălările obișnuite, ajută la menținerea sănătății scalpului și a firului de păr, oferind un echilibru armonios între comoditate, prospețime și un look mereu îngrijit. Cu alegerea potrivită și o utilizare responsabilă, poate deveni unul dintre cele mai valoroase produse din rutina ta de styling.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament​