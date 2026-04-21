Părul blond: ghid de îngrijire și pentru menținerea culorii

Blondul este o culoare spectaculoasă, dar sensibilă la factorii externi, motiv pentru care necesită o rutină de îngrijire bine aleasă. Apa dură, soarele, poluarea sau căldura excesivă pot modifica rapid tonul și pot estompa luminozitatea. Iată pașii esențiali necesari pentru a menține orice tip de blond proaspăt, uniform și strălucitor, ca după salon.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 15:30 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 16:57

Cu o rutină corectă și câteva ajustări în funcție de nuanță, blondul poate rămâne vibrant, sănătos și uniform mult timp. Totul ține de protecție, hidratare și produse adaptate nevoilor părului deschis la culoare.

De ce are părul blond nevoie de mai multă întreținere?

„Părul blond necesită mai multă întreținere deoarece, fiind atât de deschis, orice schimbare de ton devine imediat vizibilă. Pe măsură ce pigmentul se estompează, pot apărea nuanțe nedorite care afectează aspectul general al culorii. De aceea, blondul are nevoie de o rutină atentă pentru a‑și păstra prospețimea și luminozitatea”, explică Lucian Busuioc, Wella Professionals Ambasador.

Care este cea mai bună rutină de îngrijire pentru părul blond?

1. Folosește întotdeauna un șampon pentru păr vopsit

Pentru a menține blondul uniform, începe cu un șampon dedicat părului colorat. Formulele fără sulfați curăță delicat fără să șteargă pigmentul.

2. Introdu un șampon mov în rutină

„Când observi apariția reflexelor nedorite de galben, este momentul să aduci în rutină un șampon mov. Pigmenții violet din formulă neutralizează delicat tonurile calde, menținând blondul luminos, curat și echilibrat, fără a-l transforma în nuanțe prea reci sau cenușii”, atenționează stilistul.

3. Redu pașii care implică limpezirea părului

Cel mai mare dușman al culorii este contactul repetat cu apa, care accelerează estomparea pigmentului. Cum spălatul nu poate fi evitat, soluția este să reduci etapele de clătire.

Aici poți folosi o mască fără limpezire aplicată direct pe părul curat și umed. O mască pentru hidratare intensă și rezistență la rupere, care să ajute la menținerea culorii și să ofere protecție UV.

4. Montează un filtru pentru duș

Apa de la robinet poate conține cantități ridicate de minerale care afectează textura părului, estompează rapid culoarea și pot intensifica reflexele gălbui ale blondului. De aceea, instalarea unui filtru pentru duș este o investiție inteligentă în rutina ta de îngrijire. Acesta purifică apa, reducând impactul substanțelor care alterează nuanța, astfel încât părul tău blond să rămână mai luminos, mai curat și mai apropiat de rezultatul obținut în salon.

5. Tratament de reparare a părului

Pentru ca blondul să arate uniform, firul de păr trebuie să fie puternic și bine hrănit. Mai ales după procedurile de decolorare, care îl pot sensibiliza. Un tratament de reparare profundă este esențial pentru a reface legăturile interne ale firului.

Aplicat pe părul curat și tamponat cu prosopul, un tratament special pentru părul vopsit este exact suportul de care are nevoie blondul pentru a‑și păstra vitalitatea și strălucirea.

6. Limitează folosirea aparatelor de coafat cu căldură

Părul blond este mult mai sensibil la căldură, iar temperaturile ridicate pot accentua tonurile gălbui și pot fragiliza firul. De aceea, protecția termică este obligatorie: previne uscarea, ruperea, vârfurile despicate și modificările de culoare. Alege formule care protejează și hrănesc în același timp, deoarece deschiderea culorii lasă părul mai vulnerabil.

7. Protejează‑ți părul de soare și de înot

Părul blond are nevoie de protecție suplimentară în zilele cu soare puternic și în timpul înotului. Razele UV pot estompa culoarea, iar clorul poate provoca uscăciune sau reflexe verzui.

„Poartă o pălărie pentru a limita expunerea și udă‑ți părul cu apă curată înainte de a intra în piscină, astfel încât să absoarbă mai puțin clor sau sare. Pentru protecție completă, folosește seruri cu filtre UV și termice”, recomandă Lucian Busuioc.

8. Încheie rutina cu spray‑ul de strălucire potrivit

Părul blond își dezvăluie adevăratul potențial atunci când captează lumina, însă nuanțele deschise au uneori nevoie de un plus de ajutor pentru a obține acel efect radiant. Completează rutina cu un spray de finisare care intensifică strălucirea și lasă părul neted, lucios și perfect definit.

Pentru rezultate optime, pulverizează uniform pe părul proaspăt coafat și lasă produsul să se așeze natural pe fire. Vei obține un efect luminos, uniform și elegant, care pune în valoare orice nuanță de blond.