Cum arată la 39 de ani Ana Maria Georgescu, cunoscută pentru piesa „Ochii tăi”. Viața ei s-a schimbat semnificativ

După ce a devenit cunoscută în România cu hitul Ochii tăi, Ana Maria Georgescu a ales o viață departe de lumina reflectoarelor.

Ana Maria Georgescu a câștigat în 2001, la doar 14 ani, Festivalul de la Mamaia, cu celebra melodie Ochii tăi, una dintre cele mai cunoscute din istoria muzicii românești.

În următorii ani, Georgescu a avut o relație controversată cu Florin Chilian, cu 19 ani mai mare decât ea, scrie Viva.

În ultimii ani, Ana Maria a preferat o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor.

La 39 de ani, ea se bucură de familia ei și de diferite afaceri.

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Cum arată la 39 de ani Ana Maria Georgescu, cunoscută pentru piesa „Ochii tăi”

La doar 14 ani, Ana Maria Georgescu, născută pe 17 ianuarie 1987, a devenit cunoscută în întreaga țară cu succesul piesei Ochii tăi. La doar 5 ani după ce a câștigat Festivalul de la Mamaia, Ana Maria avea o relație controversată cu Florin Chilian (născut 14 decembrie 1968), ce era cu 19 ani mai mare decât ea.

În urma succesului melodiei Ochii tăi, Ana Maria a lansat mai multe piese apreciate de fani, dar a preferat să părăsească lumina reflectoarelor.

În anul 2018, Ana Maria s-a căsătorit cu Norbert Vig, în Cluj-Napoca, după ce s-au logodit în Franța.

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Ana Maria a decis să se stabilească în Franța, alături de soțul ei, și în 2020 a avut o fetiță, pe nume Katja.

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Pe contul său de Instagram, Ana Maria continuă să își încânte fanii cu imagini din viața personală.

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De Ziua Copilului, Ana Maria a publicat un video dedicat fetiței sale, care împlinește 6 ani. În imagini, se vede cum micuța explorează Italia alături de părinții ei.

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„Katja împlinește 6 ani,” scrie în mesajul publicat alături de video. „A primit elefanți, girafe, tiramisu, apusuri, fritto misto, sorbet de lămâie, spectacole cu lei de mare si magicieni, trulli si radiere curcubeu, magneți, o mare întreagă, nisip fin si o bucățică de lume. De Ziua Copilului a primit filmulețul asta ca să-i aducă aminte că la 6 ani i-am pus lumea la picioare. Și că merită. În fiecare zi. Sara perche ti amo.”

Florin Chilian neagă acuzațiile de abuz

Ana Maria Georgescu a avut o relație controversată cu Florin Chilian și un incident în anul 2006. Atunci, ea avea doar 19 ani și el 37. În iulie 2005, Chilian a condus băut și a provocat un accident, incident în urma căruia a fost condamnat la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare în 2010, scrie Mediafax.

Ana Maria și Chilian au fost și logodiți, dar aceasta l-a acuzat de abuz pe fostul său partener. La 20 de ani de la acel moment, în luna mai a acestui an, Chilian, acum în vârstă de 57 de ani, a negat acuzațiile aduse de fosta parteneră.

El a scris un mesaj pe Facebook, în care a folosit mai multe emoji-uri care râd, deși subiectul era abuzul fizic.

„Mai draga lume, va linistiti si voi cu povestea asta? 🤣🤣🤣” a scris Chilian pe Facebook. „Stii tu, voi sigur, sigur ca eu am batut femei?! 🤣🤣🤣”

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„Daca as fi atins-o cu un deget macar pe domnisara Ana Maria , mama acestei care era judecatoare sefa la Cluj, facea dansa cum facea, perfect justificat in opinia mea, si ma tinea inca si acum in puscarie,” continua mesajul. „Asta daca, repet, daca era adevarat.”

„Nu ca nu am batut-o pe Ana Maria Georgescu, castigatoarea Premiului Mamaa ci ca i-am salvat viata de 2 ori! O data la propriu intr-un spital, iar a doua oara atunci cand am ales sa tac in acel scandal pentru ca nu doream sa fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, asa cum avusese inainte sa ma intalneasca din cauza familiei,” continua mesajul.