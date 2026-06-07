TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu. Cum a reacționat fiul său, Răzvan Lucescu

TAROM îi dedică un avion de ultimă generație lui Mircea Lucescu, la care a fost prezent și fiul său, Răzvan Lucescu, alături de Neli Lucescu.

La aproape 2 luni de la decesul celebrului Mircea Lucescu, compania TAROM a anunțat un omagiu emoționant pentru fostul antrenor.

Mircea Lucescu, cunoscut și drept Il Luce în lumea fotbalului, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, la începutul lunii aprilie.

Antrenorul ar fi suferit mai multe complicații în urma unui infarct și a decedat la Spitalul Universitar de Urgență București, pe 7 aprilie.

Acum, la aproape 2 luni de la decesul său, TAROM a anunțat un omagiu important.

Articolul continuă după reclamă

TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu

TAROM a anunțat că îi dedică un avion de ultimă generație lui Mircea Lucescu, omagiu rezervat până acum doar celebrei Nadia Comâneci.

Reprezentanții TAROM au anunțat că un Boeing 737 MAX va purta numele lui Mircea Lucescu, considerat unul dintre cei mai importanți antrenori ai sportului românesc.

Inițiativa a fost prezentată drept un semn de apreciere pentru cariera impresionantă și pentru impactul pe care acesta l-a avut asupra generațiilor de jucători și suporteri.

Citește și: Gest uriaș făcut de Răzvan Lucescu, la pomana de 40 de zile a lui Mircea Lucescu! Imagini de la parastas. Cum a apărut acesta

Soția antrenorului, Neli Lucescu, și fiul său, Răzvan Lucescu, au fost prezenți la semnarea documentelor necesare pentru inițiativă.

La eveniment, Răzvan Lucescu a declarat că decizia e una „emoționantă”, scrie SpyNews.

„Astăzi a fost semnat protocolul prin care prima aeronavă Boeing 737 MAX destinată modernizării flotei TAROM va purta numele „Mircea Lucescu”,” scrie pe pagina Facebook a TAROM.

„Inițiativa reprezintă un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și european, o personalitate al cărei parcurs a fost definit de profesionalism, disciplină și consecvență,” continuă mesajul. „Protocolul a fost semnat în prezența familiei Lucescu, căreia îi mulțumim pentru încrederea acordată și pentru susținerea acestui demers.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu e prima dată când compania aeriană alege să omagieze personalități importante din sportul românesc. În trecut, un alt avion din flotă a primit numele Nadiei Comăneci. Decizia a fost luată înainte de participarea delegației olimpice a României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Potrivit reprezentanților TAROM, aeronava Boeing 737 MAX care va purta numele antrenorului va intra fi inclus oficial în flotă în această vară. Va fi folosit pentru curse către numeroase destinații europene.

Și viitorul stadion Dinamo București va purta numele lui Mircea Lucescu

Avionul TAROM nu e singurul care va purta numele lui Il Luce. Pe Arena Națională, Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne a declarat că au început deja demersurile oficiale pentru ca noua arenă din Ștefan cel Mare să poarte denumirea „Stadionul Dinamo Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga suflare a ministerului şi a clubului, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea sa din această lume,” a declarat Cătălin Predoiu.

Citește și: Ce planuri de viitor avea Mircea Lucescu. Ce i-a dezvăluit soției sale pe patul de spital înainte de a muri

„A revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în toată lumea. În semn de respect pentru contribuţia sa extraordinară, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo ‘Stadionul Dinamo Mircea Lucescu’. Dumnezeu să-l odihnească în pace,” a continuat Predoiu.

Se pare că Mircea Lucescu și-a pregătit locul de veci la Cimitirul Bellu din București de aproape un deceniu.

Pe 29 martie, antrenorul a leșinat în timpul unui antrenament al naționalei. După ce a ajuns la spital, Mircea Lucescu a oferit un mesaj fanilor și a dezvăluit că se retrage din poziția de antrenor și selecționer. Antrenorul a murit pe 7 aprilie 2026.