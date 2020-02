Surprize inedite pe care le poți face iubitei tale în luna februarie

un inel cu diamant, dacă plănuiești să o ceri în căsătorie;

INEL DE LOGODNA CU DIAMANT PRINCESS CUT DE 0.72CT GIA

sau alte accesorii pe care știi că și le dorește foarte mult – apoi ascunde cadoul într-un loc din casă. Gândește un traseu pe care să îl urmeze și pregătește câteva indicii care să o ghideze pas cu pas către darul ascuns de tine. Cu siguranță, provocarea va aduce multe motive de distracție și o doză de râs binemeritată.

Pregătește un filmuleț cu poze din vacanțele voastre

Mulți dintre noi avem obiceiul ca atunci când mergem în concedii să umplem memoria telefoanelor cu sute de fotografii pe care rar ne facem timp să revedem. Ne uităm la ele imediat cum ajungem acasă, nostalgici fiind după zilele trecute de vacanță. De aceea, un colaj foto sau un video de cinci minute în care să surprinzi cele mai reușite, haioase, emoționante fotografii din ultimul an sau din ultimele voastre vacanțe împreună va fi, cu siguranță, un cadou neașteptat pentru iubita ta.

Mergeți la un centru spa împreună

Ce poate fi mai frumos decât să petreceți un weekend, într-un loc liniștit, departe de zarva orașului, bucurându-vă de facilitățile wellness & spa într-unul dintre hoteluri din România? Dacă plănuiți de mult timp un final de săptămână relaxant, luna februarie este mai mult decât potrivită pentru a vă pune planul în aplicare. Stabiliți bugetul disponibil, căutați care sunt cele mai recomandate hoteluri ce dețin centre spa, studiați ofertele și rezervați-vă locurile.

Un jurnal – 50 de motive pentru care te iubesc

Fie că alegi să faci acest jurnal în stil DIY (Do It Yourself), fie că alegi unul deja existent în librării, agenda cu motive este genul de cadou care va aduce milioane de emoții. Atât pentru tine, cel care completezi agenda, cât și pentru ea, cea care va citi gândurile tale.

Trimite-i un buchet de flori la locul de muncă

Poate că ar fi un clișeu să îi oferi un buchet de flori de Valentine’s Day, dar luna februarie are alte 28 de zile în care poți face asta, fără ca iubita ta să bănuiască ce pui la cale. Alege o zi oarecare, poate fi chiar una în care ea are un proiect mai dificil sau când are nevoie de un gest care să o scape de stres și să se bucure de momentele simple. Apelează la un serviciu de livrare a unui buchet de flori și trimite-i surpriza la birou, în timpul programului ei de muncă. Ca meniul să fie complet, lasă-i și un bilețel și anunț-o că ai făcut rezervare la un restaurant unde veți lua cina în acea zi. Gestul tău o va entuziasma dublu!

În final, nu uita: chiar dacă Ziua Îndrăgostiților este o singură zi din an, dragostea merită celebrată mereu. Prin gesturi simple făcute în fiecare zi, poți menține pasiunea, admirația, iubirea mult timp.

Sursa foto: Shutterstock și Teilor