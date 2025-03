Designer român, premiat la Săptămâna Modei de la Paris. Ce piese vestimentare au atras atenția

Un designer român își face cunoscută prezența în indutria internațională. Colecția sa a fost apreciată de public și critici.

Roxana Ostroveanu a prezentat la Săptămâna Modei de la Paris 2025 noua sa colecție IMROSKA, intitulată Zebra. Aceasta a fost primită cu ovații.

Roxana Ostroveanu a primit Visionary Design Award din partea FashionTV, în urma colecției Zebra, pe care a prezentat-o în cadrul Paris Fashion Week.

Aceasta s-a declarat recunoscătoare pentru premiul câștigat. Săptămâna Modei de la Paris este un eveniment major în cadrul industriei, iar prezența ei acolo și aprecierea primită sunt o confirmare în plus pentru designerul român.

„Pentru orice creator, Paris Fashion Week este, probabil, cel mai important reper din industrie. Este o încununare a eforturilor și sacrificiilor pe care le-ai făcut, dar este și un eveniment care te încarcă de energie.

Te motivează să mergi mai departe, să creezi, te motivează să fii original și să aduci mereu ceva nou pentru public, pentru cei interesați de frumos, de stil, de fashion.

Premiul pe care l-am primit este o confirmare că viziunea mea, personalitatea creatoare transpusă în creații, rezonează cu oamenii cărora mă adresez. Este un moment de care mă bucur, dar care, cum spuneam, mă și motivează să merg mai departe. (...)

Parisul este magic. Iar Paris Fashion Week este adevărata probă de foc a creatorilor, cum am mai spus și în alte interviuri. Este o concurența uriașă, iar publicul este extrem de exigent. M-am bucurat să văd cum colecția mea a generat reacții pozitive în sală, este o mare onoare, iar aprecierile finale au fost că Zebra este o colecție foarte originală.

Oamenii s-au conectat cu ceea ce am creat și totul a avut o energie foarte frumoasă.”, a declarat Roxana Ostroveanu în cadrul unui interviu.

Numele colecției este foarte important. „Zebra” este mai mult decât un concept sau o sursă de inspirație. În culturile africane, aceasta simbolizează echilibrul, armonia, unitatea și dualitatea vieții. Aceste lucruri au fost transpus și de Roxana Ostroveanu în creațiile sale.

După cum mărturisește, aceasta a pus accentul pe dualitate, colecția fiind creată pe bază de contraste.

„Zebra a fost o inspirație profundă pentru mine, nu doar estetic, ci și conceptual. Am vrut să explorez ideea asta de dualitate. Colecția este creată pe contraste: linii precise și texturi bogate, alb și negru care se îmbină armonios, dar și accente subtile de culoare care sparg monotonia.

Fiecare piesă spune o poveste despre armonie, despre contraste care nu neapărat se opun, ci mai degrabă se completează, dar spune o poveste și despre mine și eul meu, întrucât fiecare creație este parte din persoana mea”, a precizat designerul.

Puțini știu însă că Roxana este la bază psihoterapeut, iar acest lucru are un impact major asupra creațiilor sale. Este pasionată de simboluri, povești și dorește să vadă lucrurile în profunzime, să le simtă pe de-a-ntregul. Întotdeauna se raportează la oamenii din jur atunci când creează o nouă colecție.

„Sunt fascinată de simboluri, de poveștile cu sens, de lucrurile profunde care îți dau de gândit. Formarea mea ca psihoterapeut și felul meu original de a fi joacă un rol important în modul în care îmi exprim creativitatea, pentru că mă interesează cum percepem lumea, cum ne raportăm la ea. Zebra mi s-a părut un simbol extrem de bogat în simbolism : un animal care nu poate fi domesticit, sălbatic, autentic, dar în același timp atât de elegant.

Am vrut să creez piese vestimentare care să reflecte acest concept extins, pentru ca să fie purtate de femei ca mine, care își asumă propria libertate și individualitate”, a mai spus ea.

Premiul câștigat îi dă încredere în propriile forțe, în creativitatea ei, originalitatea și viziunea în materie de modă. Aceasta îmbină elementele luxului cu autenticitatea, ceea ce oferă lumii o parte din perspectiva intimă a Roxanei asupra a tot ceea ce o înconjoară.

„În spatele acestui miraj al frumosului este o muncă imensă, eu fiind cea care dau toate indicațiile echipei. Fiind singura persoană cu aport și decizie creativă în întregul proces de creație, acesta a fost dintotdeauna binecuvântarea și <<blestemul>> meu, cum se spune, raiul și iadul. Am libertatea divină de a crea, dar este și o presiune enormă.

Însă spiritul meu creator are nevoie de această libertate, și de aceea nu am putut și nici nu am încercat, sincer, să lucrez vreodată pentru cineva. Creațiile mele <<vorbesc>> în primul rând despre mine tuturor celor care le poartă și le pun în valoare puterea și autenticitatea, stilul, dar și emoțiile.

IMROSKA este rafinament, lux, dar un lux plin de esență și suflet. Și toate aceste lucruri nu pot fi subjugate unei alte pareri. De accea, dintotdeauna, libertatea a fost, după cum știm, atât de dorită în istorie, dar și un bun <<scump>>, un lux”, a mai spus ea despre munca pe care o depune în industria modei.