Transformări inedite! 20 de fotografii făcute înainte și după machiajul de nuntă!

Pentru a evidenția puterea artei sale de machiaj, Arber face fotografii înainte și după clientelor sale, iar rezultatele sunt cu adevărat uimitoare!

Image credits: arber_bytyqi_mua

Abilitatea lui de a accentua trăsăturile unei femei este în afara oricărei îndoieli, chiar dacă o gamă largă de femei diferite și unice sfârșesc să pară vag la fel.

Totul depinde de preferințele miresei - dacă preferă un aspect mai natural, Arber poate face asta!

„Când am terminat liceul, familia mea nu a vrut să-mi continue studiile în industria frumuseții, deoarece în cultura noastră este considerat tabu dacă un bărbat lucrează în această industrie. Așa că, la început, am obținut un master în economie și abia atunci mi-am urmat visul și am început să lucrez ca artist de machiaj. ”