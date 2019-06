Cum îngrijești Sporul casei pe timp de vară pentru înflorire și abundență

Sporul casei, Imapatiens sau ”Lizi cea ocupată” - este una dintre cele mai populare plante. Se spune că floarea este aducătoare de noroc și, cu cât înflorește mai mult, cu atât mai mare este socotită abundența celui care o deține. Află cum trebuie să îngrijești Sporul casei pe timp de vară pentru a te bucura de calitățile decorative în grădină sau în apartament

Sporul casei este floarea dorită de iubitorii de plante deoarece înflorește tot anul. Fie că o plantezi în ghiveci, fie direct în grădină, de îngrijirea ei depinde abundența florilor și, dacă suntem superstițoși, chiar abundența celui care o deține.

Sporul Casei, planta norocului - este cunoscută și sub denumirea de Impatiens (n.red. în traducerene - nerăbdătoare), Lizi (Lizzie) cea harnică sau Nu-mă-atinge datorită anumitor caractreistici specifice. Este floare ”nerbădătoare” deoarece, la cea mai mică atingere, păstăile măture se sparg și își împrăștie semințele. Este o floare ”harnică” și cu ”spor” deoarece înflorește aproape tot anul. De aici și credința că cel ce are ”Sporul casei” ca plantă de apartament sau de grădină poate împrumuta din caracteristicile aceste flori viu-colorate, devenind o persoană capabilă să-și producă bunăstarea și să aibă o viață îmbelșugată.

Peste credințele și superstițiile legate de Sporul casei, trebuie să știți că Impatines cuprinde nu mai puțin de 800 de specii, originare din regiunile tropicale sudice ale Asiei și Africii sau Americii de Nord. Este o plantă foarte rezistentă la boli, produce flori divers colorate, motiv pentru care o regăsiți pe terasele balcoanelor, în parcuri sau grădini.

Florile de Sporul casei sunt dispuse în buchete colorate în roșu, galben, purpuriu, roz, alb sau bicolore înfrumusețând orie spațiu al grădinii.

Sporul casei - îngrijire pe timpul verii

Deși plantarea speciilor de Impatiens se face la finalul primăverii, în 12-14 săptămâni apar deja primele flori. Îngrijirea pe timpul verii presupune atenție la temperatură, umiditatea sau uscăciunea solului. Deși este o mare iubitoarede lumină, Sporul casei nu trebuie ținut direct în razele soarelui. Temperatura optimă pentru creștere și înflorire abundentă trebuie să fie între 18-25 grade pe timpul verii și nu mai puțin de 13 grade pe timpul iernii.

De asemenea, udarea se face în mod regulat, menținându-se un sol reavăn. Pe timpul verii este suficient ca udarea să se facă prin pulverizare, deoarece umiditatea excesivă îi dăunează. Udarea excesivă este interzisă și pe timpul iernii, mai ales dacă temperaturile sunt foarte scăzute.

Sporul casei, plantare, înmulțire și înflorire

Fie că o preferați ca plantă de apartament, fie că doriți să vă amenajați grădina cu această flooare aducătoare de noroc, trebuie să știți că are nevoie de un sol bogat, aerat și cu o bună capacitate de reținere a apei. Sporul casei preferă un sol cu pH slab acid (6-6,5). Pantată în ghiveci, solul trebuie să fie format din 30% compost de grădină, însă dacă nu aveți, adăugați neapărat îngrășăminte cu eliberare controlată sub formă de granule. În plus, atenție la ce ghivece folosiți, fiind necesare cele prevăzute cu rezervor de apă și obligatoriu cu găurele pentru drenarea apei. Dacă o plantați în grădină, păstrați o distanță de cel puțin 20 de cm între răsaduri, astfel încât planta să se dezvolte mai mult la nivelul solului, sub aspectul unei tufe. În caz contrar, ea se dezvoltă în plan vertical. Pentru a corecta forma coroanei, se recomandă ciupirea lăstarilor tineri de mai multe ori sau tăierea plantelor mature primăvara.

Înmulțirea Sporului casei se face prin semințe sau butași. Între lunile aprilie-octombrie, prelevați butași lungi de 10 cm din ramurile laterale, înlăturați frunzele dispuse bazal și așezați-i într-un pahar cu apă pentru a se înrădăcina. Rădăcinile se vor forma în doar câteva zile. Plantați butașii separat, în ghivece are conțin amestec de pământ fertil și nisip. Tăiați vârfurile la primele semne de creștere și așezați-le în ghivece diferite când se măresc. Dacă procesul de plantare este efectuat corect, și înmulțirea se poate face prin diseminare.

De modul în care Sporul casei se întreține depinde și înflorirea rapidă. De aceea, pe lângă așezarea la un loc parțial însorit și cu temperatură și umiditate adecvate, Impatiens necesită tratarea cu un îngrășământ lichid, odată pe săptămână, din luna mai până în septembrie. Pentru o înflorire abundentă, atunci când planta dezvoltă tulpini înalte, la sfârșitul verii, ciupiti o treime de la vârf, pentru a încuraja ramificarea. Această practică va duce la apariția altor flori.

