De ce rămân urme de detergent pe tricouri sau alte haine, atunci când le scoți din mașina de spălat. Ce trebuie să faci

Descoperă care este motivul pentru care rămân urme de detergent pe tricouri sau haine, atunci când le scoți din mașina de spălat.

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 16:59 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 22:03
Descoperă cum poți scăpa de urmele albe de detergent de pe haine | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Cu siguranță ți s-a întâmplat măcar o dată să speli hainele și să observi că, pe blugi, pe tricourile negre sau pe alte haine sunt niște urme fine de culoare albă, din cauza detergentului, chiar dacă tocmai le-ai scos din mașina de spălat. Descoperă în rânduile de mai jos care este motivul pentru care se poate întâmpla acest lucru, dar și cum poți preveni această neplăcere.

De ce rămân urme de detergent pe tricouri sau alte haine, atunci când le scoți din mașina de spălat. Ce trebuie să faci

Atunci când speli hainele la mașina de spălat combini, de fapt, puterea detergentului și a balsamului cu acțiunea mecanică a tamburului, temperatura apei și numărul de rotații sau de clătiri, scopul final fiind acela de a obține niște țesături cât mai curate.

Totuși, există și situații în care poți observa că, la terminarea unui ciclu de spălare, hainele tale prezintă niște urme albe de detergent pe ele, cauzate cel mai probabil de faptul că detergentul folosit nu s-a dizolvat complet și că procesul de clătire nu s-a realizat în mod eficient, lucru ce a dus la apariția unor reziduuri.

Primul și cel mai important aspect de care trebuie să ții cont este încărcarea mașinii. Evită să umpli tamburul, căci dacă introduci prea multe haine în interior ai putea risca să le scoți cu urme albe de detergent pe ele. Dacă hainele sunt prea ticsite, apa nu pătrunde eficient și atunci nici clătirea nu se face ân mod uniform.

Al doilea aspect la care trebuie să fii atent dacă ai haine cu urme albe de detergent pe ele este temperatura apei. Dacă apa folosită la ciclul de spălare este prea rece, atunci detergentul și balsamul ar putea să nu se dizolve complet. În plus, ciclurile prea scurte, cu o clătire prea scurtă, pot duce la apariția acestei neplăceri, informează cei de la lovedeco.ro.

Un alt aspect de care trebuie să ții cont este faptul că o doză prea mare de detergent poate favoriza acumularea de reziduuri. În plus, urmele albe de detergent se văd cel mai bine pe hainele negre sau închise la culoare, dar și pe cele din materiale groase.

colaj foto cu haine

Ca să eviți acest neplăceri ține cont de sfaturile de mai sus și ia în calcul să optezi pentru un ciclu suplimentar de clătire. Nu uita să dozezi corespunzător detergentul sau balsamul.

