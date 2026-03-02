Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Tâmplărie aluminiu Ambient Plast: ce înseamnă barieră termică și când ai nevoie de ea

(P) Tâmplărie aluminiu Ambient Plast: ce înseamnă barieră termică și când ai nevoie de ea

Bariera termică este soluția care separă partea de aluminiu din exterior de cea din interior printr-un material izolator, astfel încât frigul și căldura să nu se transmită direct prin profil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 12:05 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 12:08
Descoperă totul despre avantajele tâmplăriei din aluminiu | AI

Ai nevoie de ea ori de câte ori vorbim despre spații încălzite sau climatizate (casă, apartament, birouri), unde vrei confort, consum mai mic de energie și risc redus de condens pe ramă.

Dacă iei în calcul o investiție corectă pe termen lung, consultă oferta cu opțiunile de tâmplărie aluminiu Ambient Plast și te vei lămuri în ceea ce privește diferențele dintre sistemele cu și fără barieră termică. Profilul ales influențează direct eficiența, senzația de confort și comportamentul tâmplăriei în timp.

Ce este, de fapt, bariera termică într-un profil din aluminiu?

Aluminiul este un material excelent ca rezistență, stabilitate și design, dar are o conductivitate termică ridicată. Practic, fără o întrerupere a punții termice, profilul poate duce rapid temperaturile dintre exterior și interior. Bariera termică rezolvă acest lucru, introducând o zonă izolatoare, de regulă o punte din poliamidă, care întrerupe fluxul termic și menține interiorul mai stabil.

Articolul continuă după reclamă

Diferența între un profil cu barieră termică și unul simplu se simte în două moduri. Primul este confortul: ramele nu mai au acea senzație rece iarna și nu se mai pierde căldură spre exterior. Al doilea este controlul condensului. Când aerul cald și umed din interior întâlnește o suprafață foarte rece, apare condensul. Un profil cu barieră termică păstrează temperatura interioară a ramei mai sus, deci scade șansele ca acea suprafață să ajungă sub punctul de rouă.

Într-un sistem corect proiectat, bariera termică vine la pachet cu o etanșare mai bună (garnituri, camere, îmbinări optimizate) și cu posibilitatea de a folosi pachete de sticlă performante. Iar la ferestre mari sau uși glisante, unde ai multă suprafață vitrată, această diferență devine și mai importantă.

Când ai nevoie de barieră termică și când poți instala tâmplăria fără ea?

Ai nevoie de barieră termică aproape întotdeauna când tâmplăria delimitează interiorul locuit și încălzit de exterior, la ferestrele de apartament, ușile de terasă, ușile de intrare în zone încălzite, glisantele către grădină, fronturile vitrate din living sau spațiile de birouri climatizate. În aceste cazuri, fără barieră termică vei simți mai ușor curenți reci lângă tâmplărie, vei încărca mai mult sistemele de încălzire/răcire și vei crește riscul de condens la nivelul ramei.

În schimb, există proiecte unde un sistem fără barieră termică poate fi suficient: compartimentări interioare (într-o clădire încălzită), uși de acces către spații neîncălzite, holuri tehnice sau zone tampon unde eficiența energetică nu este prioritară. Aici, accentul se mută pe rezistență și pe un aspect curat, iar costul poate fi optimizat.

Iată cum te poți lămuri: dacă spațiul interior este încălzit și vrei confort constant, bariera termică este o necesitate. Dacă spațiul interior este o zonă tampon, neîncălzită sau mai puțin utilizată, poți alege o soluție mai simplă, adaptată contextului.

Cum alegi corect, ca să nu plătești în plus sau să nu regreți după montaj?

Alegerea bună pornește de la utilizare, nu de la denumiri tehnice. Gândește-te cum folosești spațiul, cât de mult contează liniștea, cât de mari sunt deschiderile și ce așteptări ai de la confort iarna și vara. Apoi, pui în ecuație sticla, pentru că într-o fereastră performantă, pachetul vitrat și profilul trebuie să conlucreze.

Performanța unei ferestre este rezultatul întregului ansamblu: profil, pachet vitrat, etanșări, feronerie și montaj. Un montaj neglijent poate compromite etanșarea și poate crea punți termice nedorite, ceea ce se traduce în disconfort, pierderi de energie și, în anumite situații, apariția condensului în zonele sensibile. Un montaj corect păstrează parametrii sistemului și asigură funcționarea stabilă în timp.

În locuințe și în spații încălzite, bariera termică are un rol esențial: limitează transferul termic prin profil și ajută la menținerea unei temperaturi interioare mai constante, cu un risc mai mic de răcire excesivă a ramei. Pentru zone neîncălzite sau aplicații unde eficiența energetică nu este prioritară, poate fi aleasă o soluție fără barieră termică, dimensionată în funcție de utilizare și de cerințele reale ale proiectului.

(P) Ce trebuie să știi înainte să-ți închizi terasa sau balconul? Sfaturi de la V Shades... (P) Comfortex Energy, de la proiect la montaj: sistem complet de prindere panouri fotovoltaice...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Observatornews.ro Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze Elevii din Vrancea, blocați în Dubai, vor primi absențe la şcoală. Părinţii, obligaţi să le motiveze
Antena 3 Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
SpyNews S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei S-au împlinit 40 de zile de la moartea lui Mario Berinde. Imagini sfâșietoare de la mormântul adolescentului din Cenei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Ce se întâmplă cu electronicele după ce le predai într-un centru de colectare
(P) Ce se întâmplă cu electronicele după ce le predai într-un centru de colectare
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards Catine.ro
(P) Canapele extensibile și fixe – confort zilnic și design modern pentru orice living
(P) Canapele extensibile și fixe – confort zilnic și design modern pentru orice living
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din... Jurnalul
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x