(P) Tâmplărie aluminiu Ambient Plast: ce înseamnă barieră termică și când ai nevoie de ea

Bariera termică este soluția care separă partea de aluminiu din exterior de cea din interior printr-un material izolator, astfel încât frigul și căldura să nu se transmită direct prin profil.

Ai nevoie de ea ori de câte ori vorbim despre spații încălzite sau climatizate (casă, apartament, birouri), unde vrei confort, consum mai mic de energie și risc redus de condens pe ramă.

Dacă iei în calcul o investiție corectă pe termen lung, consultă oferta cu opțiunile de tâmplărie aluminiu Ambient Plast și te vei lămuri în ceea ce privește diferențele dintre sistemele cu și fără barieră termică. Profilul ales influențează direct eficiența, senzația de confort și comportamentul tâmplăriei în timp.

Ce este, de fapt, bariera termică într-un profil din aluminiu?

Aluminiul este un material excelent ca rezistență, stabilitate și design, dar are o conductivitate termică ridicată. Practic, fără o întrerupere a punții termice, profilul poate duce rapid temperaturile dintre exterior și interior. Bariera termică rezolvă acest lucru, introducând o zonă izolatoare, de regulă o punte din poliamidă, care întrerupe fluxul termic și menține interiorul mai stabil.

Diferența între un profil cu barieră termică și unul simplu se simte în două moduri. Primul este confortul: ramele nu mai au acea senzație rece iarna și nu se mai pierde căldură spre exterior. Al doilea este controlul condensului. Când aerul cald și umed din interior întâlnește o suprafață foarte rece, apare condensul. Un profil cu barieră termică păstrează temperatura interioară a ramei mai sus, deci scade șansele ca acea suprafață să ajungă sub punctul de rouă.

Într-un sistem corect proiectat, bariera termică vine la pachet cu o etanșare mai bună (garnituri, camere, îmbinări optimizate) și cu posibilitatea de a folosi pachete de sticlă performante. Iar la ferestre mari sau uși glisante, unde ai multă suprafață vitrată, această diferență devine și mai importantă.

Când ai nevoie de barieră termică și când poți instala tâmplăria fără ea?

Ai nevoie de barieră termică aproape întotdeauna când tâmplăria delimitează interiorul locuit și încălzit de exterior, la ferestrele de apartament, ușile de terasă, ușile de intrare în zone încălzite, glisantele către grădină, fronturile vitrate din living sau spațiile de birouri climatizate. În aceste cazuri, fără barieră termică vei simți mai ușor curenți reci lângă tâmplărie, vei încărca mai mult sistemele de încălzire/răcire și vei crește riscul de condens la nivelul ramei.

În schimb, există proiecte unde un sistem fără barieră termică poate fi suficient: compartimentări interioare (într-o clădire încălzită), uși de acces către spații neîncălzite, holuri tehnice sau zone tampon unde eficiența energetică nu este prioritară. Aici, accentul se mută pe rezistență și pe un aspect curat, iar costul poate fi optimizat.

Iată cum te poți lămuri: dacă spațiul interior este încălzit și vrei confort constant, bariera termică este o necesitate. Dacă spațiul interior este o zonă tampon, neîncălzită sau mai puțin utilizată, poți alege o soluție mai simplă, adaptată contextului.

Cum alegi corect, ca să nu plătești în plus sau să nu regreți după montaj?

Alegerea bună pornește de la utilizare, nu de la denumiri tehnice. Gândește-te cum folosești spațiul, cât de mult contează liniștea, cât de mari sunt deschiderile și ce așteptări ai de la confort iarna și vara. Apoi, pui în ecuație sticla, pentru că într-o fereastră performantă, pachetul vitrat și profilul trebuie să conlucreze.

Performanța unei ferestre este rezultatul întregului ansamblu: profil, pachet vitrat, etanșări, feronerie și montaj. Un montaj neglijent poate compromite etanșarea și poate crea punți termice nedorite, ceea ce se traduce în disconfort, pierderi de energie și, în anumite situații, apariția condensului în zonele sensibile. Un montaj corect păstrează parametrii sistemului și asigură funcționarea stabilă în timp.

În locuințe și în spații încălzite, bariera termică are un rol esențial: limitează transferul termic prin profil și ajută la menținerea unei temperaturi interioare mai constante, cu un risc mai mic de răcire excesivă a ramei. Pentru zone neîncălzite sau aplicații unde eficiența energetică nu este prioritară, poate fi aleasă o soluție fără barieră termică, dimensionată în funcție de utilizare și de cerințele reale ale proiectului.