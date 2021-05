(P) Noua culisantă Select 76 de la Helios - Rafinament. Silențiozitate. Adaptabilitate.

Select 76 inseamna culisanta de inalta calitate ce aduce confort si rafinament. Suprafetele vitrate mari, castigul de spatiu, posibilitatile numeroase de design, sistemul de culisare modern fac din aceasta glisanta o alegere fireasca atat pentru terase sau veranda cat si pentru spatii comerciale. Profilul german din care este fabricata ofera o intreaga noua gama de optiuni constructive cu proprietati tehnice remarcabile.

Select 76 atinge cel mai bun coeficient de izolare termica din clasa sa iar sistemul de culisare modern cu “Soft Close” completeaza natural performanta acestui produs.

Select 76 – recomandata pentru casele nZeb

Pe langa avantajele estetice si de spatialitate, Select 76 aduce performante functionale deosebite, coeficientul ei de izolatie termica indeplinind ultimele normative legislative din domeniul constructiilor. Datorita materialelor din care este realizata, profil german cu 5 camere, pachete de sticla tripla, 3 garnituri, o garnitura speciala de jur imprejur plus bagheta calda pentru pachetul de sticla aceasta culisanta poate atinge un coeficient termic de 0,70W/(m2K). Asadar, daca doresti sa construiesti pentru viitor, daca iti pasa de impactul reducerii emisiilor de carbon in urma consumurilor energetice, Select 76 este produsul care ajuta ca locuinta ta sa consume mai putine resurse.

„Credem ca trebuie sa construim responsabil in cel mai scurt timp posibil, sa construim gandindu-ne la viitorul copiilor nostri, de aceea aducem in portofoliul Helios produse care sa ajute la diminuarea consumurilor excesive de intretinere a unui locuinte. Select 76 vine in sprijinul arhitectilor si constructorilor in realizarea de constructii care sa indeplineasca normativele pentru casa nZeb”, detaliază Directorul General, Bogdan Stauder.

Toate produsele Helios au o garantie de 5 ani si sunt 100% ecologice.

Select 76 – estetica si design

Select 76 iti ofera posibilitatea de a construi culisante cu 2 pâna la 4 canaturi, cu multiple opțiuni de alegere a combinațiilor de părți fixe și mobile. Liniile subtiri ale profilului ajuta la realizarea de suprafete vitrate de pana la dimensiunea maximă de 8m2 pentru 2 canaturi.

Opțiunile de sticlă cuprind sticlă antiefracție, sticlă securizată sau o varietate de sticle mate.

Feronerie Eco Slide cu tehnologie de ultima ora cu sistemul de culisare silentioasa si gama cromatica variata de la alb, imitații de lemn, culori mate, metalice sau variante de produs bicolor completeaza design-ului lui Select 76.

www.ferestrehelios.ro

Despre Helios

HELIOS este marca sub care BDM Grup Invest produce și comercializează ferestre și uși termoizolante de PVC și aluminiu încă din anul 2004. Activitatea de producție se desfășoară într-o locație dotată cu utilaje de ultimă tehnologie, este complet automatizată. HELIOS inseamna 400 de ferestre realizate pe zi, 16 ani de activitate, aproape 20.000 metri pătrați suprafață de producție, 200 de angajați și peste 500 de colaboratori în 8 țări.

