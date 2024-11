Motivul pentru care Silviu Prigoană și-a făcut propriul parastas, înainte să se stingă din viață. Ce spunea despre moarte

Puțini sunt cei care știu faptul că Silviu Prigoană și-a organizat propriul parastas, înainte să se stingă din viață. Regretatul om de afaceri a murit în cursul zilei de marți, 12 noiembrie 2024.

Moartea lui Silviu Prigoană a luat pe toată lumea prin surprindere. Regretatul om de afaceri s-a stins din viață în urmă cu patru zile din cauza unui atac de cord, la vârsta de 60 de ani.

În ultimii ani, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu s-a prezentat la diferite emisiuni sau interviuri, unde a vorbit despre copiii săi. Chiar înainte să moară, Silviu Prigoană a fost invitat în cadrul unui podcast.

Regretatul om de afaceri a scos la iveală detalii neașteptate despre viața sa. Mai mult, acesta a dezbătut un subiect ce îi face pe oameni să creadă că Silviu Prigoană și-ar fi prevestit moartea. Acesta a scos la iveală că are locul de veci pregătit, chiar lângă tatăl său.

„Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani”, a povestit Silviu Prigoană într-un podcast, conform spynews.ro.

Care este motivul pentru care Silviu Prigoană și-a organizat propriul parastas în urmă cu 16 ani

În anul 2008, Silviu Prigoană a uluit pe toată lumea după ce și-a organizat propriul parastas. Acesta a avut 80 de invitați care s-au bucurat din plin de mâncarea gustoasă. Evenimentul a marcat parastasul de 40 de zile, deși regretatul om de afaceri se afla în viață pe atunci.

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a explicat că și-a făcut parastasul, înainte să moară, cu un motiv întemeiat: acela de a fi sigur că va avea parte de mâncare pe lumea cealaltă.

„Am vrut să mă asigur că voi avea de mâncare pe lumea cealaltă și că totul va fi exact așa cum îmi doresc. Nu vreau să las nimic la voia întâmplării”, spunea Silviu Prigoană pe atunci, conform sursei citate mai sus.

Cine a fost Silviu Prigoană

Silviu Prigoană s-a născut pe 22 decembrie 1963 și a fost om de afaceri, dar și politician. În anul 2011, acesta s-a decis să investească sume importante de bani în media. De altfel, a avut o viață plină de momente grele. La vârsta de 22 de ani, a suferit un accident de muncă în urma căruia a rămas fără un picior.

Regretatul om de afaceri a intrat în atenția presei și datorită căsniciei cu Adriana Bahmuțeanu, femeia cu care are doi băieți. Aceștia au avut o relație plină de tensiuni și situații neașteptate. Au divorțat și s-au împăcat de mai multe ori, fapt pentru care au ocupat prima pagină a ziarelor tabloide mulți ani la rând.