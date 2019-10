Parchet și pardoseli din lemn: Un ghid complet pentru alegerea parchetului laminat

Cum se alege parchetul ideal pentru locuință – casă, vilă, apartament? Există numeroase modele de parchet laminat. Specialiștii prezintă avantajele și dezavantajele acestora și oferă sfaturi pentru cumpărătorii care caută cele mai bune variante în ceea ce privește costul, frumusețea, confortul și beneficiile oferite de astfel de produse.

Potrivit arhitecților și experților în design de interior, există o diferență între rezistență și luciu. Îți recomandăm să observi cu atenție culoarea parchetului sau a lemnului dorit, atunci când alegi tipul de pardoseală. De regulă, lemnul mai întunecat este mai dur și are o rezistență mai bună într-un mediu în care se circulă mai des. Lemnul mai deschis este recomandat pentru dormitor sau alte camere din apartament.

În privința costului, acesta este mai atractiv la parchet laminat, comparativ cu cel de la parchetul din lemn natural. Pe acest site poți vedea diferite variante de parchet laminat, o gamă variată de modele (de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm), parchet rezistent la apă (care este perfect pentru bucătărie, baie sau cafenea), parchet Egger, Swiss Krono, parchet stratificat.

Este importat să alegi doar produse de calitate când vine vorba despre achiziționarea parchetului laminat. Aici găsești toate tipurile de parchet laminat, de calitate înaltă: Egger, Balterio, KronoSwiss, BerryAlloc, Tarkett, Krono-Original, XpertPro, Modfloor, Quick-Step, Kronotex. De exemplu, parchetul Tarkett este impermeabil, are 80% lemn și este fabricat din mai multe straturi pentru o bună rezistență și durabilitate în timp.

Parchet laminat pentru diferite zone din casă

Pentru hol se poate folosi o pardoseală din parchet laminat, pentru că aceasta va crea un mediu elegant, mai ales dacă este asortată cu diferite tipuri de decorațiuni.

În camere, parchetul laminat arată superb, dacă este astfel ales încât să se potrivească cu stilul de design de interior. Este indicat să fie folosit și în birou, acesta va fi astfel destul de elegant.

Probabil te întrebi dacă este bine să folosești parchet laminat în bucătărie. Pentru bucătărie, parchetul laminat este bun pentru că este destul de rezistent. Totuși, pentru a fi folosit în această zonă a casei, parchetul laminat trebuie să fie tratat pentru a avea protecție la umflare, pentru a fi rezistent la apă. Vizual, parchetul laminat arată foarte bine, este elegant, are o strălucire aparte.

Unii arhitecți nu recomandă instalarea parchetului laminat la parter, dacă suprafața nu este bine izolată și are murdărie acumulată. Ei spun că parchetul poate crea un mediu favorabil pentru proliferarea ciupercilor, germenilor și a bacteriilor. Pentru a nu se întâmpla asta, trebuie refăcută suprafața de suport a locuințelor care se află la parterul blocurilor.

Parchetul laminat are numeroase avantaje

Avantajele alegerii parchetului laminat sunt:

Este realizat într-un anumit procent din lemn și este compus din mai multe straturi; stratul de suprafață oferă durabilitate și rezistență, cel interior, din material fibrolemnos are densitate mare, iar ultimul este stratul suport și are rol de stabilizare

Are durabilitate bună în timp (de 5-15 ani) și coeficient de transfer termic favorabil

Se curăță și se spală ușor, fără a folosi materiale speciale; se utilizează o mătură pentru curățenie, o cârpă moale și umedă, sau se șterge cu mopul și cu un agent de curățare adecvat

Nu se folosește niciodată ceară, pentru că parchetul are o strălucire naturală, care se păstrează în timp

Nu trebuie spălat cu multă apă, mai ales dacă parchetul nu are o rezistență prea bună la apă (în acest caz el se poate umfla)

Este rezistent la zgârieturi, dar poate fi alunecos; avantajul este că se curăță mai ușor decât structurile poroase

Dacă este de calitate înaltă, poate fi impermeabil, rezistent la șocuri, la apă

Se montează foarte ușor și rapid, nu se face prea multă murdărie în timp ce este aplicat, dar necesită pricepere și muncă calificată; nu se folosește fixator sau mortar ca în alte cazuri de pardoseală; parchetul laminat se poate demonta și reinstala în altă parte, dacă proprietarul decide să se mute în altă locuință

Face mediul confortabil pentru că este instalat pe o pătură de polietilenă, pe un strat izolator termic

Poate face și mediul mai liniștit, el fiind în același timp și un izolator acustic, de asta este recomandat pentru dormitoarele casei.

Conform standardelor stabilite în prezent prin lege, parchetul laminat are emisii mici, poate fi utilizat și în bucătărie.

Alte beneficii oferite de aceste produse pentru pardoseală:

Parchetul laminat se potrivește oricărui tip de interior din casă sau apartament.

Poate avea diferite modele care imită lemnul, piatra, sau anumite desene grafice. Toate nuanțele de culori de parchet laminat au scopul principal să imite lemnul.

Se comercializează în varianta de parchet laminat mat, lucios, texturat și altele.

Dacă are o finisare specială (ca în cazul produselor de calitate înaltă, cum sunt cele din gama Tarkett) parchetul poate avea protecție la umflare și în plus poate reduce răspândirea germenilor și a bacteriilor . Acest tip de parchet este bun pentru bucătărie.

Cu cât scândurile de parchet au dimensiunile mai mari, cu atât este redus numărul de șocuri, iar aspectul este mai deosebit.

Un lucru la care trebuie să fii atent atunci când alegi parchetul este clasa de trafic. În locurile cele mai circulate, cum ar fi, spre exemplu, holul sau living-ul, este indicat să optezi pentru AC5, clasa 33, special concepută pentru trafic intens. În celelalte locuri, poți opta pentru AC4, clasa 32, care este indicată pentru trafic mediu-intens, iar în debara, spre exemplu, poți folosi AC3, clasa 31, pentru trafic moderat.

Ce tip de pardoseală laminată alegi: HDF sau HPP?

Există două tipuri de parchet laminat:

High Density Fiberboard (HDF) – este o placă din fibre lemnoase de înaltă densitate, din gama de plăci din lemn, cum sunt de exemplu cele aglomerate tip PAL și MDF (realizate din particule mici de lemn, date cu clei și uscate la cald). La plăcile HDF lemnul este tocat mai fin, de aceea placa are densitate crescută și greutate mai mare ca în cazul unei plăci MDF.

High Density Particle Panel (HPP) – este alt tip de pardoseală laminată.

Parchetul laminat are un strat protector, o peliculă decorativă, o placă HDF și o placă balans. Pelicula decorativă poate avea finisaje deosebite – nuc, stejar, castan, piatră, rustic, piatră antică, mat, cu pori, de lemn natural și altele. Stratul protector trebuie să fie rezistent la impact și zgârieturi.

Dacă decizi să folosești parchet laminat în camere, vei avea parte de aceste avantaje și îți vei îmbunătăți cu siguranță design-ul de interior al casei.