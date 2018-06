Cum să-ți transformi bucătăria într-un spațiu mai primitor

Chiar dacă este sau nu unul din spațiile preferate, bucătăria este locul în care vă petreceți destul de mult timp. Aici vă savurați în liniște cafea/ceaiul de dimineață, preparați micul dejun și pachețelele pentru membrii familiei, pregătiți mâncăruri sănătoase pentru cei dragi și până la urmă, aici este locul în jurul căruia gravitează toată familia.

În zilele noastre bucătăria tradițională, utilizată doar pentru prepararea și servirea meselor, a devenit un concept învechit. Bucătăria nu mai este locul unde ne autoexilăm pentru că ne place sau nu să gătim, ci devine din ce în ce mai mult, un spațiu de relaxare și de socializare. Bucătăria modernă are un look care ne permite să ne invităm prietenii la o cafea, copiii își pot face temele la masa din bucătărie sub supravegherea noastră. Aici ne putem refugia pentru a purta o conversație telefonică liniștită sau putem răsfoi o revistă în timp ce savurăm o gustare.

De aceea, acest spațiu indiferent de stilul ales, trebuie să asigure confort și funcționalitate, astfel încât bucătăria să fie ușor de întreținut, un loc în care să ai totul la îndemână și să te simți ca acasă. Acesta este și motivul pentru care trebuie din când în când să facem unele upgrade-uri pentru a ține pasul cu trendurile de design interior, dar mai ales pentru confortul nostru.

Pentru început renunțați la lucrurile inutile

Atunci când aveți timp, odată pe an, propuneți-vă să creați spații suplimentare renunțând la obiectele sau corpurile de mobilă de care v-ați plictisit sau pe care nu le mai folosiți, pentru a crea spațiu suplimentar. Cu această ocazie puteți înlocui scaunele vechi, prea mari și prea grele, puteți schimba masa, renunța la unele corpuri de mobilier, puteți scăpa de ustensile, veselă, cratițe și chiar de aparate electrocasnice inutile și vă puteți regândi schema de organizare. Puteți crea impresia de spațiu mai mare și mai confortabil și puteți crea o zonă de socializare.

Încercați să obțineți un spațiu mai mare

Un spațiu mai mare înseamnă mai mult confort și mai multe posibilități de amenajare, iar cea mai bună modalitate de a schimba ambientul unei bucătării este să deschideți acest spațiu și să-l uniți împreună cu camerele înconjurătoare.

Aduceți bucătăria în sufragerie

Pentru a da bucătăriei un design contemporan trebuie să o gândiți ca un spațiu deschis, aerisit, aflat de obicei lângă zona de dining aflată în living. Este o opțiune tot mai des întâlnită atât în casele noi, dar și în apartamentele vechi, unde proprietarii aleg să renunțe la uși sau să spargă din pereți pentru o bucătărie open space, în stil american.

Principalul avantaj este versatilatea unui astfel de spațiu, care poate fi adaptat oricărui stil de design. Este un design foarte practic, care structurează întreaga locuință și îi conferă un aer de continuitate și un aspect spațios. În al doilea rând se câștigă spațiu și vă transformați bucătăria într-un spațiu care favorizează socializarea. Astfel, puteți primi invitații în living și puteți purta o conversație cu ei în timp ce preparați masa sau băuturile, fără să vă mai izolați.

În rest este nevoie de câteva corpuri de mobilier, de un blat generos și de electrocasnice. Un mobilier de bucătărie modular, în care piesele exploatează la maxim orice suprafață, se potrivește perfect pentru un spațiu care îmbină livingul și pregătirea mesei. Ca divider între living și bucătărie vă puteți folosi de colțare extensibile.

Tips În afară de autorizația de construcție, veți avea nevoie de o hotă ultra-performantă, care să nu lase mirosul de mâncare să pătrundă în toată casa.

Dacă bucătăria se învecinează cu balconul, ați putea sparge peretele dintre cele două încăperi și să renunțați la balcon pentru a avea o bucătărie mai spațioasă. Bineînțeles și în acest caz va fi nevoie de eliberarea unor avize speciale.

Prelungirea bucătăriei cu balconul este o soluție creativă pentru cei care locuiesc într-un apartament nu foarte spațios și vor să folosească fiecare metru pătrat cât mai inteligent. Imaginația va hotărî ce veți face cu spațiul în plus, cel mai probabil puteți organiza un loc de luat masa.

Tips Balconul trebuie să fie bine izolat și să aibă o sursă de încălzire iar mobila alesă va trebui să fie mai rezistentă mai ales la schimbările bruște de temperatură și umiditate.

Dacă nu aveți spațiu și nu puteți sparge peretele care separă bucătăria de living, pentru a obține o suprafață mai mare:

- Alegeți o bucătărie compactă, cu electrocasnice încorporate.

- Optați pentru piese de mobilier subțiri și înalte.

- Folosiți ușile glisante și corpurile suspendate, care ocupă mai puțin loc.

- Achiziționați blaturi sau mese rabatabile sau mese și scaune pliabile, pe care le puteți strânge sau depozita în altă parte după folosire.

- Înlocuiți ușile dulapurilor cu unele din sticlă. Pentru ca efectul să fie total, este important ca dulapurile să fie pe același perete.

Amenajați un bar cu scaune

Dacă renunțați la peretele care unește bucătăria de living, pentru un spațiu deschis și aerisit puteți amenaja un bar cu scaune care să invite musafirii la conversație. Barul poate fi amenajat în diverse moduri care să ofere aspectul unei bucătării moderne, în acest caz nu mai este nevoie de o masă separată și veți economisi spațiu. Puteți transforma într-un mini bar și un corp distinct de mobilier, cu 2-3 sertare.

La fel dacă aveți o bucătărie foarte lungă, puteți amenaja un bar pentru luat masa în locul mesei anoste din fața ferestrei, pe care o foloseați înainte. Sau într-o bucătărie mai generoasă mica insulă ce separa bucătăria de restul camerei poate servi și de masă tip bar, astfel încât veți putea sta la povești la cafeaua de dimineață, în timp ce pregătiți micul dejun.

Sau, în cazul unei bucătării de tip insulă, pentru o notă de inedit, în loc de masă și scaune tradiționale, achiziționați scaune de tipul celor care se găsesc găsesc în baruri.

Economisiți spațiu cu un colțar

Colțarele de bucătărie au devenit piese de mobilier moderne, care sunt utilizate pentru a optimiza spațiul din bucătărie, pentru a delimita anumite zone și pentru a suplimenta spațiul de depozitare. Spre deosebire de o masă de bucătărie, colțarele rezolvă mai multe probleme în același timp: spațiu mic, loc pentru depozitare, delimitarea zonelor .

Colțarul de bucătărie poate fi amplasat în cele mai multe cazuri în colțul încăperii, pentru a se face economie de spațiu, însa pentru un efect wow încercați să vă reamenajați bucătăria așezând colțarul în centrul încăperii. Pentru un efect total, colțarul ar putea avea pe partea cealaltă un dulap cu blat.

Alegeți rafturile suspendate

Pentru a creşte spațiul vizual din bucătărie și pentru mai multă eleganță, eliminați parțial sau total dulapurile superioare eliberând peretele. Veți obține mai multă culoare dacă veți atașa rafturi plutitoare ca elemente decorative.

Ideal ar fi să aveți cât mai multe rafturi suspendate, pe care să depozitați o parte din farfurii și pahare, dar şi elemente decorative. Astfel veți avea o bucătărie mai organizată iar lucrurile vor mai la îndemână.

Tips Nu montați rafturi în apropierea aragazului deoarece există riscul ca obiectele depozitate să se murdărească de câte ori gătiți.

Creați un spațiu mai luminos

Bucătăria trebuie să fie un spațiu luminos și aerisit pentru ca și masa luata în familie să fie una plăcută. Dacă lumina naturală este limitată în bucătărie, achiziționați câteva corpuri noi de iluminat suspendate sau încercați spot-urilor plasate deasupra zonelor întunecate. Optați pentru o lumină caldă, care creează o atmosferă mai intimă.

Alegeți să decorați folosindu-vă de plante

Plantele nu aduc doar oxigen în bucătărie, dar reprezintă și un plus de culoare și prospețime într-un spațiu perceput mai mult funcțional. Puteți alege plante inedite cu ghivece colorate, mai ales cele din cele aromatice, pe care să le integrați în spațiul bucătăriei. Vor fi pete de culoare binevenite.