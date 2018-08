5 măsuri de siguranță pentru a-ți proteja casa

A te simti „ca acasa” in propria casa nu este un lux, ci o necesitate. Iar siguranta este primul lucru care iti poate asigura confortul de care ai nevoie. De la accidentele casnice la defectiunile aparatelor electrocasnice, exista insa o serie de potentiale pericole peste tot in jurul tau chiar si atunci cand esti acasa.

Afla ce masuri poti lua pentru a tine departe orice astfel de pericol sau pentru a te asigura ca efectele lor vor fi minime:

1. Monteaza un detector de incendiu

Nu doar persoanele iresponsabile au parte de astfel de neplaceri, un incendiu poate izbucni acasa chiar si de la defectarea unui aparat vechi sau in urma unei caderi de tensiune a curentului electric. Pentru a te asigura ca micul incident nu va face stricaciuni, monteaza o alarma de incendiu performanta si nu te limita la respectarea normelor legale antiincendiu.

2. Lasa cheia de rezerva unui prieten cand pleci in concediu

Chiar daca pleci doar pentru cateva zile si nu ai nevoie sa iti ude cineva florile din ghivece, e important sa lasi cuiva o cheie pentru a-ti putea deschide locuinta in caz de urgenta. Imagineaza-ti situatia in care in apartamenul in care locuiesti s-ar sparge o teava si apa scursa ar inunda vecinii, e suficient pentru a-ti da seama ca aceasta strategie este necesara.

3. Fa-ti un kit medical de urgenta

Sunt cateva medicamente si solutii pe care e bine sa le ai tot timpul in casa. De la alcool sanitar pentru dezinfectarea leziunilor superficiale, la plasturi, picaturi pentru desfundarea nasului si o solutie pe baza de iod, la medicamente uzuale care pot ajuta si in situatii de urgenta - cum este aspirina in cazul unui atac de cord, e important sa te asiguri ca ai kitul complet mereu si sa inlocuiesti periodic produsele expirate.

4. Fii discret pe retelele de socializare

Nu da check in de acasa, evita sa iti fotografiezi brelocul si sa il arati prietenilor virtuali si tine doar pentru prieteni pozele din concediu. In caz contrar, te poti expune destul de mult si poti deveni o victima a unui eventual jaf.

5. Fa-ti o asigurare extra

Daca simti ca asigurarea obligatorie a locuintei nu acopera posibilele pierderi in cazul unui incendiu, al unei inundatii sau al unui furt si ca apartamentul sau casa in care locuiesti, respectiv mobilierul sau alte lucruri din aceasta ar reprezenta o pierdere mult mai mare decat suma aferenta conform legislatiei, investeste intr-o polita suplimentara de asigurare.

Investitia in astfel de masuri de siguranta se poate dovedi foarte utila in cazul in care vei suferi pierderi sau viata ta va fi pusa in pericol. Ia in considerare, asadar, toate riscurile existente si ajusteaza aceste masuri la nevoile si posibilitatile tale, astfel incat sa te poti bucura mereu de confort si siguranta acasa.

Sursa foto: Shutterstock