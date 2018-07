5 sfaturi utile pentru o piele frumoasa vara asta

In mod sigur, produsele de ingrijire si cosmeticele pe care le folosesti au un impact asupra sanatatii pileii tale. Orice femeie isi doreste ca tenul, si implicit pielea sa arate fermitate si vitalitate. Luminozitatea chipului si aspectul neted al pielii se dobandesc prin ingrijire zilnica, indiferent de anotimpul in care te afli.

Fie ca e vorba despre alimentatie, inaintarea in varsta, starea de spirit sau bagaj genetic, mereu va exista un ansamblu de factori care determina in timp, modificari ale structurii pielii. O spunem noi, si o spun si specialistii din industria frumusetii care in aceasta perioada estivala, mai adauga cateva indemnuri utile de care ar fi bine sa tii cont si tu:

Pregateste-ti pielea din timp pentru expunerea la soare

Ca si in cazul dietei pe care o urmezi, si in cazul frumusetii pielii sa stii ca rezultatele mult asteptate nu se obtin peste noapte. Nu exista retete miraculoase, dar exista o serie de “indatoriri” pe care trebuie sa le ai fata de corpul tau. Indiferent ca vorbim despre curatarea tenului in profunzime sau o exfoliere ca la carte, nu realiza niciodata aceste proceduri fix inainte de plecarea in concediu. Fa-ti programarile din timp si retine ca pilea are nevoie de un ragaz de cateva zile pentru a se reface si pentru a fi pregatita sa ia contact cu soarele.

Mai mult decat atat, nu iti supune tenul sau pielea unor experimente (nu incerca tratamente invazive despre care nu stii cum functioneaza la tine, in perioada estivala) si amana asta pentru toamna.

Nu uita ca hidratarea este unul din factori esentiali

Pe langa o alimentatie bogata in vitamine, minerale si nutrienti sanataosi (respectand principiile unei diete echilibrate), pielea are nevoie de cantitate suficienta de lichid pentru a se mentine sanatoasa. Hidrateaza-te cu apa plata suficienta, infuzii din diverse plante (ceai verde, de menta, rozmarin), evident neindulcite. Evita cat poti de mult bauturile carbogazoase care iti ofera doar zahar de care nu ai nevoie si falsa senzatie de potolire a setei.

Utilizeaza produse de ingrijire specifice perioadei

Hidratarea pielii trebuie si este bine sa se transforme intr-un ritual zilnic.

Pe langa alimentele pe care le consumi, pielea are nevoie de o crema potrivita care sa ii ofere ingrijirea de care are nevoie, in special dupa dus. Daca te intelegi mai bine cu ulei de corp, alege un produs care se absoare rapid in piele si care nu iti va lasa pe corp urme grase. Crema de protectie solara trebuie aleasa cu grija, dar sa si completeze lista produselor de care ai reala nevoie in aceasta vara.

Nu incerca sa furi tot soarele dintr-o data

Oricat de mult visezi si iti doresti ca nuanta pielii tale sa fie precum cea din reclamele tv, nu te lasa impresionata de aparente si diverse filtre corectoare de lumina.

Poti avea si tu un bronz aramiu si stralucitor daca stai la plaja gradual, eviti expunerea la orele de varf, si nu in ultimul rand folosesti constant creme pentru protectie solara.

In acest fel, pe langa faptul ca iti vei feri pielea de arsuri solare, te va bucura de obtinerea unui bronz care va tine o perioada mai lunga de timp.

Si pentru ca tot vine perioada concediilor, nu ar strica sa recuperezi orele lipsa de somn

Chiar daca in aceste ceteva zile libere ti-ai propus sa te distrezi cat poti de mult, nu lasa pe planul doi somnul de frumusete. Odihna suficienta te poate ajuta sa iti recapeti tonusul pierdut, iar asta se va (re)vedea si reflecta asupra aspectului tenului tau.