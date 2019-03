Calendra ortodox 20 martie 2019. Ce Sfinți Mucenici sunt cinstiți

Potrivit calendarului ortodox 2019, pe data de 20 martie creștinii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Mucenici uciși in Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit. Aflându-ne în Postul Paștelui și fiind vorba de ziua de marți, în această zi se postește și se rostesc rugăciuni de îndreptare.

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfinţilor cuvioşilor părinţi, ucişi de arabi în Mănăstirea sfântului Sava cel sfinţit.

Se spune că etipienii au atacat Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit pentru a fura bogățiile de care auziseră. Pentru că nu au găsit nimic de valoare, păgânii au decis să ucidă locuitorii de acolo.

Strarețul Toma și-a sfătuit monahii astfel: „Noi din lume am fugit in aceasta pustie pentru dragostea lui Hristos, si prearusinos lucru ar fi sa fugim din pustie de frica oamenilor. De ar fi sa fim cu totii junghiati aici, junghiati vom fi pentru dragostea noastra pentru Hristos pentru Care am si venit sa locuim aici.”

În urma atacului, o parte dintre arabi au fost uciși, ia alții au fost închiși în peștera Sfântului Sava. În fața peșterii s-a dat foc, iar oamenii din interios au murit asfixiați.

Mucenicia lor preaslavită a fost înaintea Praznicul Luminat al Învierii Domnului din anul 796 după Hristos, când pe scaunul împărăției Răsăritului se aflau Constantin și Irina, iar Patriarh al Ierusalimului era Arhiereul Ilie.

Calendar ortodox 20 martie. Alți Sfinți pomeniți miecuri

- Sfântului Cuthbert;

- Sfântului Cuviosului Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei;

- A sfintelor șapte femei din Aminsos: Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia și Teodosia;

- Sfântului Mucenic Rodian;

- Sfântului Achile;

- Sfântului Lolion;

- Sfântului Emanoil;

- Sfântului Mucenic Miron Criteanul

Troparul Sfinților Mucenici uciși in Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit, 20 martie

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Ține, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.”