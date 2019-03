Importanta cadourilor in cuplu

Oferirea cadourilor contribuie semnificativ la revigorarea si sudarea unui cuplu. Un cadou reusit are rolul de a-l atentiona pe celalalt ca a fost in gandul partenerului, ca a facut un efort pentru a-i aduce o bucurie, ca incearca sa il faca fericit si ca il respecta si ii cunoaste nevoile. Un cadou potrivit mereu poate face minuni, secretul consta in a sti cat mai bine cum sa il faci.

Din cele mai vechi timpuri si in orice cultura este specific obiceiul de a face cadouri, care au semnificatia unei forrme de recunostinta si apreciere. Scopul poate fi fie unul de a impresiona, de a convinge, de a atrage bunavoina sau pur si simplu, de a arata bunele intentii cu privire la o persoana sau la un eveniment.

In cuplu, mai cu seama in prima parte a relatiei, partenerii sunt preocupati sa starneasca cat mai des trairi de acest fel, cadourile fiind oferite cu prilejul ocazii, sarbatori sau evenimente speciale.

Semnificatiile din spatele cadourilor

Multe persoane au tendinta de a asocia cadourile cu confirmarea iubirii, fapt ce este posibil, insa e important de amintit faptul ca orice cadou poate purta nenumarate semnificatii.

Nu consistenta cadoului este cea care conteaza cel mai mult, ci felul si modul in care il oferim, precum si momentul sau contextul ales. Gestul de a oferi si de a face o bucurie partenerului este, in general, insotit de un ritual sau de o preocupare ce este apreciata suplimentar pe langa valoarea cadoului in sine. Dorinta de a face o bucurie si faptul ca ai acordat atentie la detaliile si preferintele partenerului confirma grija, interes, tandrete si mai ales implicare.

Cu toate astea, actul de cumparare a unui cadou pentru amandoi poate fi o reala provocare, ce creaza si frustrari uneori, mai ales atunci cand nu esti sigur de ceea ce cumperi. Echipa Ghizbi.ro este aici pentru a-ti oferi sfaturile si recomandarile necesare ce te vor ajuta sa gasesti cadouri unice si ideale pentru amandoi.

Gandeste-te la importanta unei ocazii

Nu toate ocaziile sunt create in mod egal, fiecare avand propriile particularitati si standarde ce variaza de la cele mai mici la cele mai mari. Aniversarea unei luni de relatie este total diferita de implinirea unui an ca si cuplu. In mod normal, este esential a se intelege ca dimensiunea si valoarea unui cadou va trebui sa se coreleze cu importanta momentului in care se ofera acesta.

O idee inedita consta in personalizarea unui obiect, intrucat aduce o importanta nota de originalitate. De exemplu, atunci cand ai gasit un cadou potrivit, insa esti de parere ca nu este suficient sau ca nu aduce un suflu romantic sau dinamic, intocmai cum ar trebui, este important sa stii ac iti poti pune chiat tu amprenta asupra acestui lucru. Personalizarea unui cadou se poate face cu ajutorul magazinului online Ghizbi.ro, care vine cu propuneri uimitoare in acest sens.

Ideea de a personaliza se realizeaza tot in functie de semnificatia si importanta unei ocazii. Mesajul sau declaratia inscriptionata va fi cu atat mai profunda cu cat cocazia este una mai insemnata.

Alege ceva care aminteste de un moment trait impreuna

Fiind un cuplu, de ceva timp, in mod sigur aveti anumite glume sau situatii amuzante, momente care sunt cunoscute doar de catre voi. Unele dintre cele mai semnificative cadouri ce se pot oferi sunt cadouri romantice, pentru ca intr-un anumit fel, ele sunt cele care simbolizeaza istoria voastra impreuna.

Cu putina creativitate, vei reusi sa personalizezi anumite cadouri si in mod sigur vei reusi sa surprinzi placut persoana de langa tine. Ideea de a printa o fotografie ce are o incarcatura emotionala pentru voi ca si cuplu ar putea fi o alegere desavarsita.

Alege in functie de interesele voastre

Atunci cand ai in vedere alegerea unui cadou pentru amandoi, este indicat sa pui un accent important si pe interesele voastre principale si mai cu seama pe cele care va leaga. Este posibil sa iubiti sportul, lectura sau muzica. Utilizeaza-ti in acest fel cunostintele si lasa-te indrumat catre un un dar potrivit.

Cadouri romantice sau practice?

Cadourile romantice reprezinta un gest, in primul rand, cu semnificatie simbolica, in timp ce cadourile practice sunt obiecte cu valoare si utilizare reala. Indiferent daca alegi un dar romantic sau practic, este necesar sa tii cont de relatie, ocazie si de gusturile sau preferintele partenerului.

Cadourile romantice includ, in general, trandafiri, ciocolata sau o cina in doi, iar cele practice pot include un set de cani care au ilustratii haioase. Nu sunt cadouri romantice in sensul traditional, insa orice cadou practic va fi, probabil, mai apreciat pe termen lung decat ceva cu semnificatie pur romantica.

Daca tocmai ai fost supus provocarii de a gasi cel mai potrivit cadou pentru o ocazie importanta in viata voastra de cuplu, este important sa stii ca nu cadoul in sine este cel care conteaza, ci sentimentul din spatele lui. Daca sentimentele pentru persoana de langa tine sunt reale si alaturi de ceea ce ofei ai pus acest gand, in mod cert, acest lucru va fi simtit si apreciat. Cadourile sunt mereu binevenite si nu inseamna nimic mai putin daca le oferi in mod spontan.