Rugăciunea zilei de miercuri: de ce s-o rostești azi

Rugăciunea zilei de miercuri este una de iertare a păcatelor. Iată ce trebuie să rostești azi

Rugăciunea zilei de miercuri este adresată lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este o rugăciune de iertare a păcatelor și de implorare pentru ajutor. Rugăciunea se rostește în fiecare zi de miercuri, potrivit crestinortodox.ro.

Rugăciunea zilei de miercuri

Doamne Atotputernice și Atotindurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfanta Fecioara in peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, că să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!



Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune, și umilită a mea voința, că mă întristez pentru că Te-am întristat, și mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranța, și cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndură și de mine acum, că să mă mântuiești de chinurile cele de veci, și să mă invrednicesti Împărăției Tale.



Nu Te depărta de la mine Doamne, și ajută-mi, că în toate să fac voia Ta, și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Pătimi, ci că femeia cea păcătoasă să-Ți spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru că să mă învrednicesc a auzi și eu din Gură Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele.

Calendar ortodox octombrie 2019. Sărbători de cruce roșie

Prima sărbătoare de cruce roșie, și anume, Acoperământul Maicii Domnului, a picat chiar în prima zi a lunii octombrie 2019. Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare în amintirea arătării Maicii Domnului în biserică din Vlaherne.

A doua sărbătoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie 2019 pică pe 14 octombrie, și anume, Sfânta Parascheva. În această zi, mulți pelerini din toate colțurile țării poposesc la Iași pentru a se ruga și a săruta moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, alaturi de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerinii vor putea cinsti moaștele Sfintei Ecaterina.

A treia sărbătoare de cruce roșie din calendarul ortodox al lunii octombrie pică în data de 26 octombrie, și anume, este vorba de Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Fiul prefectului din Tesalonic, acesta a trăit în timpul împaratilor Diocletian (284-305) și Maximian (286-305), iar a patra sărbătoare pică chiar în ziua următoare, Sfântul Dimitrie Basarabov.

