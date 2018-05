Tips&tricks: Cum sa amenajezi eficient o garsoniera?

Amenajarea unui spatiu mic este intotdeauna o provocare, intrucat trebuie sa se aiba in vedere eficientizarea spatiului. Daca si tu detii o garsoniera si vrei sa profiti la maximum de spatiul pe care il ai, atunci sugestiile de mai jos iti vor fi foarte utile. Pune-le in aplicare si vei constata cat de bine ai organizat totul!

Iata cum pot amenaja o garsoniera cat mai util:

1. Pentru inceput, este necesar sa stabilesti daca ai spatiu suficient pentru un pat sau daca ai nevoie de o canapea extensibila. De exemplu, pentru un spatiu sub 35 de metri patrati, nici nu mai incape discutia, cea mai buna varianta este cea de-a doua. Poti cauta online canapele extensibile, intrucat vei gasi chiar si cu patru locuri, dar si cu spatiu de depozitare. Ce iti poti dori mai mult de la o canapea? De altfel, o poti comanda pe ce culoare vrei, astfel incat sa se integreze perfect. Ideal este sa nu alegi culori stridente sau inchise, intrucat iti vor da senzatia de spatiu mic, inchis.

2. Apoi, avand in vedere ca vei putea plasa canapeaua oriunde, ia in considerare ca pe unul dintre pereti sa asezi sifonierul. Chiar daca este doar o garsoniera, tu sigur ai si vei mai strange o multime de articole vestimentare si accesorii in timp. Asadar, cauta un dulap suficient de mare, eventual cu usi glisante si sertare. Poti accesa online un magazin de mobila, unde vei gasi mai multe modele, care nu au cum sa nu fie pe placul tau. Cumpara unul care are si oglinda mare, astfel incat sa nu mai pozitionezi o alta in casa.

3. De altfel, in cazul in care lucrezi mult de acasa, atunci ai nevoie de un birou si de un scaun comod. Tine cont si aseaza-le cat mai aproape de geam, astfel incat sa te bucuri de lumina naturala. Daca biroul va avea si un corp separat cu sertare, fii convins ca vei putea elibera biroul cand vei avea musafiri si ca il vei putea folosi pe post de masa. Nu iti plasa televizorul pe el, caci cea mai buna solutie pentru acesta este sa fie suspendat.

4. Presupunand ca garsoniera este decomandata si beneficiezi si de o bucatarie mica, amenajeaz-o cu strictul necesar. O sa ai nevoie de un aragaz, un dulap suspendat pentru vesela si cateva scaune. Frigiderul il poti pozitiona pe hol, mai ales daca dispui de spatiu suficient. Tot aici poti pune si un pantofar, astfel incat sa nu te incurci de incaltaminte.

Asa-i ca totul pare aerisit si mai poti depozita si alte lucruri neprevazute? Tine cont de recomandarile de mai sus si te vei bucura de suficient spatiu in garsoniera ta!