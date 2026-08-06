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Salată de vară cu creveți, roșii și castraveți. Rețetă potrivită pentru oricare dintre mesele zilei

Această salată de vară cu creveți, roșii și castraveți este chiar potrivită pentru mesele din zilele călduroase. Este un preparat ușor, dar sățios, care poate fi servit atât la prânz, cât și la cină sau chiar ca aperitiv la o masă festivă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 August 2026, 09:39 | Actualizat Joi, 06 August 2026, 11:27
Un preparat ușor, dar sățios, care poate fi servit atât la prânz, cât și la cină sau chiar ca aperitiv la o masă festivă | Shutterstock/AI
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Inspirată din combinațiile mediteraneene de ingrediente proaspete, această salată îmbină dulceața naturală a creveților gătiți delicat cu prospețimea castraveților crocanți, aroma intensă a roșiilor bine coapte și parfumul inconfundabil al busuiocului verde.

Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este timpul redus de preparare. În mai puțin de jumătate de oră poți obține o salată echilibrată, bogată în proteine și vitamine, fără să fie nevoie de ingrediente complicate. Creveții se gătesc rapid și își păstrează textura fragedă atunci când sunt fierți sau sotați doar câteva minute. Legumele rămân crocante și suculente, iar dressingul pe bază de ulei de măsline extravirgin, suc proaspăt de lămâie și usturoi completează perfect aromele fără să le acopere.

Această salată poate fi adaptată cu ușurință în funcție de sezon și de preferințe. Poți adăuga avocado, ceapă roșie, măsline, porumb sau chiar puțină feta pentru un plus de savoare, fără să pierzi caracterul proaspăt al preparatului. Este o rețetă care pune în valoare gustul natural al fiecărui ingredient și nu necesită sosuri grele sau condimente în exces. Tocmai această simplitate o face atât de apreciată în sezonul cald.

Salată de vară cu creveți, roșii și castraveți - Ingrediente

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  • 700 g creveți cruzi decorticați și curățați
  • 2 fire cimbru proaspăt
  • 2 roșii mari bine coapte
  • 1 castravete Fabio sau castravete englezesc
  • 20 g frunze proaspete de busuioc
  • 60 ml ulei de măsline extravirgin
  • 40 ml suc proaspăt de lămâie
  • 2 căței de usturoi
  • ½ linguriță sare
  • ¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • Coajă rasă de la ½ lămâie (opțional).

Salată de vară cu creveți, roșii și castraveți - Mod de preparare

Pune într-o oală apă suficientă pentru a acoperi creveții și adaugă firele de cimbru. Adu apa la punctul de fierbere, apoi redu focul la mediu.

Adaugă creveții și gătește-i timp de 2-3 minute, până când devin roz și opaci. Scoate-i imediat cu o spumieră și transferă-i într-un bol cu apă foarte rece și cuburi de gheață pentru a opri procesul de gătire. Scurge-i bine și tamponează-i cu șervețele de hârtie.

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Spală roșiile și taie-le în cuburi potrivite. Curăță castravetele dacă este necesar și taie-l în cuburi de dimensiuni apropiate de cele ale roșiilor.

Toacă grosier frunzele de busuioc și păstrează câteva pentru decor.

Curăță usturoiul și zdrobește-l fin. Pune-l într-un bol mic împreună cu uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea, piperul și coaja rasă de lămâie, dacă alegi să o folosești. Amestecă energic cu un tel până când dressingul devine ușor emulsionat.

Așază într-un bol încăpător creveții răciți, roșiile, castravetele și busuiocul tocat. Toarnă dressingul peste ingrediente și amestecă ușor cu două linguri, astfel încât fiecare ingredient să fie acoperit uniform fără să se zdrobească.

Lasă salata la frigider timp de 15-20 de minute pentru ca aromele să se combine. Înainte de servire, gustă și ajustează cantitatea de sare sau suc de lămâie, dacă este necesar.

Servește salata rece, decorată cu frunze proaspete de busuioc și, dacă dorești, cu câteva felii subțiri de lămâie. Alături de pâine prăjită, focaccia sau baghetă crocantă, preparatul devine o masă completă și echilibrată, perfectă pentru zilele călduroase sau pentru un prânz ușor în familie.

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Dacă îți dorești o masă sănătoasă, colorată și plină de prospețime, această salată de vară cu creveți este alegerea potrivită. Se prepară rapid, arată spectaculos pe farfurie și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă pește sau preparate la grătar. Inspirată din bucătăria de vară, această rețetă aduce împreună ingrediente simple într-o combinație echilibrată și foarte gustoasă.

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