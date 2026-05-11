Home Lifestyle Food Cheesecake Banana Bread. Rețetă de chec cu banane și cremă de brânză

Dacă îți place banana bread-ul clasic, dar simți că uneori ai nevoie de ceva mai spectaculos, această rețetă de cheesecake Banana Bread este exact genul de desert care transformă o rețetă simplă într-un preparat memorabil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 08:11 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 08:28
Această rețetă de cheesecake Banana Bread este exact genul de desert care transformă o rețetă simplă într-un preparat memorabil | Shutterstock
Combinația dintre aluatul umed și aromat de banane coapte și stratul fin de cremă de brânză creează un contrast absolut delicios. Textura este exact ceea ce îți dorești de la un banana bread reușit: moale, densă cât trebuie, ușor caramelizată la exterior și incredibil de fragedă în interior.

Bananele foarte coapte adaugă dulceață naturală și o aromă intensă, iar mijlocul cremos de cheesecake aduce acea notă fină, ușor vanilată, care face fiecare felie să pară un desert de cofetărie. Pe măsură ce se coace, bucătăria se umple de miros de unt, vanilie și banane caramelizate, iar rezultatul final este un chec elegant, perfect atât pentru micul dejun lângă cafea, cât și pentru desert.

Față de varianta originală, această rețetă de cheesecake Banana Bread este puțin adaptată pentru a obține un interior și mai cremos și un gust mai bogat. Am adăugat puțină scorțișoară pentru profunzime și un strop de smântână fermentată în aluat, care păstrează banana bread-ul umed zile întregi.

Este genul de desert care arată spectaculos secționat: un strat auriu de banana bread care ascunde o inimă albă, cremoasă, aproape ca o felie de cheesecake copt. Servit simplu, cu puțin zahăr pudră sau chiar cu câteva felii de banană caramelizată deasupra, devine unul dintre acele preparate pe care le faci o dată și apoi le repeți constant.

Cheesecake Banana Bread - Ingrediente

Pentru banana bread:

  • 3 banane foarte bine coapte
  • 120 g unt topit
  • 150 g zahăr brun
  • 2 ouă
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 2 linguri smântână fermentată sau iaurt grecesc
  • 220 g făină
  • 1 linguriță bicarbonat de sodiu
  • un praf de sare
  • 1/2 linguriță scorțișoară
  • 50 g fulgi de ciocolată (opțional).

Pentru umplutura de cheesecake:

  • 200 g cremă de brânză
  • 50 g zahăr
  • 1 ou mic
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 lingură făină.

Cheesecake Banana Bread - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175°C și tapetează o formă de chec cu hârtie de copt.

Pisează bananele într-un bol mare până obții o compoziție cremoasă. Adaugă untul topit, zahărul brun, ouăle, vanilia și smântâna fermentată, apoi amestecă bine cu un tel până când compoziția devine omogenă și lucioasă.

Într-un alt bol, amestecă făina cu bicarbonatul, sarea și scorțișoara. Încorporează ingredientele uscate peste compoziția cu banane și amestecă ușor, doar până când aluatul se omogenizează. Dacă dorești, adaugă și fulgii de ciocolată.

Separat, pregătește crema de cheesecake. Mixează crema de brânză cu zahărul până devine fină și cremoasă. Adaugă oul, vanilia și făina, apoi amestecă din nou până când obții o cremă netedă.

Toarnă jumătate din aluatul de banana bread în tavă și nivelează ușor. Adaugă crema de cheesecake în centru, apoi întinde-o delicat cu spatula. Acoperă cu restul de aluat și nivelează suprafața.

Coace deliciosul cheesecake banana bread timp de aproximativ 55-65 de minute, până când devine frumos rumenit și trece testul cu scobitoarea. Dacă observi că se rumenește prea repede deasupra, îl poți acoperi lejer cu folie de aluminiu în ultimele 15 minute.

Lasă-l să se răcească în tavă aproximativ 15 minute, apoi transferă-l pe un grătar. Se feliază cel mai frumos după ce s-a răcit complet, când stratul de cheesecake devine perfect cremos și stabil.

Pentru un plus de aromă, îl poți servi cu: caramel sărat, nuci pecan prăjite, banane caramelizate, sau puțin zahăr pudră vanilat.

Iar dacă îl păstrezi la frigider peste noapte, a doua zi este chiar mai bun – aromele devin mai intense, iar centrul de cheesecake capătă o textură incredibil de fină.

