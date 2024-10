Ciocolata Dubai pare a fi detronată de un produs autohton: ciocolata umplută cu colivă sau ciocoliva! Iată ce au reușit să facă doi antreprenori români.

Nu mai este un secret faptul că străinii sunt uluiți de deserturile românești. Coliva este printre cele mai neașteptate, mai ales că românii o mănâncă atunci când îi prăznuiesc pe cei plecați dintre vii.

În ”țara lui Dracula”, desertul ”morților” îi face curioși pe turiști, astfel că puțini sunt cei care nu gustă din acest preparat autohton.

Popularitatea rapidă a ciocolatei Dubai le-a dat o idee inedită unor antreprenori români din Scoția. Aceștia au pregătit ciocoliva și și-au uluit clienții.

Ciocoliva, ciocolata Dubai de România. Antreprenorii prepară și câte 10 kg pe zi: „Vânzările au explodat”

Florin și Dani locuiesc în Glasgow și dețin un magazin Transylvania Shop and Coffee cu produse tradiționale. După ce inițial au introdsul la vânzare celebra ciocolată Dubai, iar fisticul s-a terminat rapid, cei doi au venit cu ideea să îmbrace coliva în ciocolată.

Astfel, în loc de fistic și cataif, Dani și Alex au folosit arpacaș și nucă.

„A venit trendul cu Dubai Chocolate, am încercat-o și noi, am făcut-o, dar s-a terminat fisticul și nu am mai avut cu ce să o umplem.

Și Dani zice: <<Hai să o umplem cu colivă, că avem colivă, avem de toate>>, și am zis să o umplem. Ne dă mesaje o grămadă de lume, mai ales acum că a ajuns mai viral decât te așteptai.

Și te întreabă: ><<Dar ce este acolo?>> Iar când le explicăm, în Scoția, aici, este un breakfast popular, este porridge, un fel de năut cu lapte, cu apă, depinde cum îl faci, și este asemănător”, au relatat antreprenorii, conform unei surse.

Inițiativa lor a avut succes, iar străinii, deși reticenți la început, s-au lăsat ademeniți de curiozitste și au fost cuceriți de gustul delicios.

Inventatorii s-au declarat surprinși de viralizarea rețetei lor.

„Acestea sunt faimoasele coșciuge cu ciocolată pe care am început să le facem acum cinci ani când am deschis afacerea. Sunt umplute cu ciocolată, colivă, dar bineînțeles că în ele punem și un topping diferit”, a spus Dani.

„U say Dubai chocolate bar - we say Transylvania Coliva Bar!!!!” și-au prezentat Dan și Alex ideea urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar românii din Glasgow s-au îmbulzit să guste.

Dani și Alex au declarat că fac între 6 și 10 kilograme pe zi de Ciocolivă. Cantitatea este imensă, însă se dă ca pâinea caldă.

Pentru decorarea produsului, cei doi antreprenori respectă imaginile autentice românești, cu bomboane viu colorate și cacao. De asemenea, ambalajul este gândit astfel încât clienții să-și dea seama imediat despre ce este vorba, mai exact Dracula apare pe ambalajul ciocolivei.

Cei doi români speră să vândă deertul inedit și în țara de origine.

„Noi, coliva o băgăm în ciocolată. Imposibil! Iubești ciocolata, iubești coliva… Din prima zi a fost nebunie, dar nu am știut că va exploda așa. Noi am postat video și a început lumea să vină. Deci facem cam 6, 8, 10 kg… Între 6 și 10 kg în 12 ore”, au explicat ei.

O idee asemănătoare a cucerit piața românească înainte să se viralizeze ciocolata Dubai. Este vorba de înghețata colivă. O cupă de colivă într-un cornert, iar pe deasupra ciocolată topită și bomboane colorate.

Deși mulți au îndrăgit ideea imediat, au fost și unii sceptici care au considerat că doar la înmormântări ar trebui să se mănânce colivă.